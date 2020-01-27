ቻይና፡ ቁጽሪ ብኮረናቫይረስ ዝሞቱ ሰባት 80 በጺሑ
ኣብ ቻይና ይላባዕ ብዘሎ ሕማም ኮሮናቫይረስ ቁጽሪ መወትቲ 80 ከምዝበጸሐን፤ በቲ ሕማም ዝተትሓዙ ድማ 3 ሽሕ ከምዝበጸሐን ተገሊጹ።
ቻይና ነቲ ሕማም ንምቁጽጻር፡ በዓል ኣከባብራ ሓዱሽ ዓመታ ብሰለስተ መዓልቲ ኣናዊሓቶ'ላ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሊ ከቂያንግ፡ ነታ እቲ ቫይረስ ፈለማ ዝተርኣየላ ርእሰ ከተማ ግዝኣት ሄቢ ዝኾነት ዉሃን ምብጻሕ ገይሩ ኣሎ።
- ኣብ 6 መዓልቲ ዝህነጽ፡ በዓል 1,000 ዓራት፡ ሆስፒታል ቻይና
- ንሕሙማት ኮሮናቫይረስ ክሕክም ዝቐነየ ዶክተር በቲ ቫይረስ ሞይቱ
- ኣብ ቻይና ዝተረኣየ ሓድሽ ቫይረስ ዝርግሕኡ ይውስኽ ኣሎ
ኣብ ግዝኣት ሄቢ ቁጽሪ መወትቲ ካብ 56 ናብ 76 ዝዓበየ ኮይኑ፡ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ድማ 4 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ።
ከተማ ዉሃን ተኸርዲና ከምዘላን ብዙሓት ከተማታት ድማ ናብታ ከተማ ዝግበር ጉዕዞ ከምዝኸልከላን 'ውን ተሓቢሩ።
ዛጊድ ዝተረጋገጸ ቁጽሪ በቲ ሕማም ዝተለኸፉ ሰባት 2744 ኮይኑ፡ እቶም 300 ሰባት ብጽኑዕ ሓሚሞም ከምዘለዉ ማዕኸን ዜና እታ ሃገር ገሊጹ።