ኤርትራዊት ፊልም ‘ዜና ዕረፍቲ’ ኣብ ዓለማዊ ፈስቲቫል ፊልም ብ7 ሮቛሒታት ተሸሊማ

Image copyright Efrem kahsay ናይ ምስሊ መግለጺ 'ዜና ዕረፍቲ' ኣብ ኢንዲ ፈስተ ፊልም ኣዋርድን ቤስት ሾርትስ ኮምፒቲሽን ኣዋርድስ ኦስካር ኤንድ ኤሚ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ውድድር ክልተ ወርቂ ክትሽለም ክኢላ ነይራ እያ

ብኤፍሬም ካሕሳይ [ወዲ ኳዳ] ዝተደረሰትን ዝተኣልየትን ሓጻር ፊልም 'ዜና ዕረፍቲ' ኣብ 'ደብዝ ኦፈ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ፈስቲቫል' (DOFIFF) ብሸውዓተ ዓውድታት ተሸሊማ።

ፊልም ዜና ዕረፍቲ፡ ብርቃዊ ጸብለልታ፡ ዝበለጸ መሪሕ ጠባይ ንዝተጻወተ ተዋሳኣይ ኣብርሃም ተኽለኣብ፡ ብርቃዊ ሲነማቶግራፊ፡ ኣብ ኣልያ፡ ኣብ ኣርትዖት፡ ኣብ ጽሑፍ (ስክሪፕት) ከምኡ እውን ኣብ ብርቃዊ መሰነይታ ሙዚቃ ኣብ ዝብል እያ ሽልማት ረኺባ።

ኤፍሬም ካሕሳይ፡ ነዚ ሽልማት ኣመልኪቱ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ሓጺር ቃለመሕተት "እዚ ሽልማት እዚ ፊልምታት ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ ውድድራት ዘለዎ ብቕዓት ዘርእን ንመጻኢ ካብዚ ዝበልጽ ስርሓት ንኽንሰርሕ ዘተባብዕን'ዩ" እዩ ክብል ተዛሪቡ።

ኤፍሬም ካሕሳይ፡ 'ዜና ዕረፍቲ' ካብ በዙሓት ፊልምታት ተሓርያ ምስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝፈረየት 'Another Yesterday' እትብል ፊልም፡ ኣብ ስፔይን ዝፈረየት 'Staring at the sea' ትብል ፊልም ከምኡ እውን ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ዝፈረየት 'Chasm' ዝብላ ፊልምታት ናብ መዛዘሚ በጺሓ ነዚ ዓወታት ከምዝተጎናጸፈት ሓቢሩ።

ብምስዓብ፡ "እዚ ሽልማት ንዓለማዊ ዕዳጋ ብዝፈጥሮ ዕድል ተጠቒመ ኣብዚ ሕጂ ዝሰርሖ ዘለኹ ፊልማታት ካብ ናይ ዝሓለፈ ብዝበለጸ ንኽሰርሕ ድርኺት ፈጢሩለይ ኣሎ" ኢሉ።

ሓጻር ፊልም 'ዜና ዕረፍቲ' ኣቐድም ኣቢላ'ውን ኣብ 'ኢንዲ ፈስተ ፊልም ኣዋርድስን (IndieFEST Film Awards) ከምኡ እውን 'በት ሾርትስ ኮምፒቲሽን ኣዋርድስን' (Best Shorts Competition Awardees) ዝተባህላ ኣህጉራዊ ውድድራት ክልተ ወርቂ ተሸሊማ ነይራ እያ።