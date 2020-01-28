ሰልፈኛታት፡ ዝተዓገቱ ተምሃሮ ከልቅቕ ዘይከኣለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትሪሮም ነቒፎም
ዝተዓገቱ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደምቢ ዶሎ ክፍትሑ ዝጠልቡን ነቲ ተግባር ዝኹንኑን ሰልፊታት ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ኣምሐራ ይካየዱ ኣለዉ፤ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ተቓውሞ ኣስሚዖም።
እቶም ሰልፈኛታት ተቓውሞ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደምቢ ዶሎ ይመሃሩ ዝነበሩን ብምኽንያት ስግኣት ጸጥታ ናብ ቤተሰቦም እንትምለሱ ብዕጡቓት ዝተጨወዩን ተምሃሮ ብዝምልከት መንግስቲ ሓበሬታ ክህብን ኣብ ልዕሊ እቶም ጨወይቲ ስጉምቲ ብምውሳድ ልዕልነት ሕጊ ከረጋግጽን ዝሓቱ እዮም።
- ዝተጨወያ ተምሃሮ ደምቢዶሎ፡ ጓሂ ስድራቤታትን ስቕታ መንግስትን
- "ካብ ሞንጎ ዝተዓገቱ ሓንቲ ነይረ፤ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣምሊጠ"
- “ብዙሕ ሰራዊት [መንግስቲ] ይመጽእ እሞ ዝምለስ ግን የለን" ጃል መሮ
ከተማታት ባህርዳር፣ ወልዲያ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ብርሃን፣ ዱርቤቴ፣ፍኖተ ሰላም፣ ቆቦ፣ ሸዋ ሮቢትን ዳንግላን ሰልፊ ይካየደለን ካብ ዘለዋ ከተማታት ገሊአን እየን።
እቶም ሰልፈኛታት "ዝተዓገቱ ተምሃሮ ኣበይ ኣለዉ?"፣ "መራኸብቲ ሓፋሽ ውሽጢ ዓዲ ንምንታይ ዘይጸብጸበኦ?"ን "መንግስቲ ተፈቲሖም ዝበሎም ተምሃሮ ኣበይ ኣለዉ?" ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ድማ የስምዑ ኣለዉ።
ብፍላይ ኣብ ከተማ ደብረማርቆስ "ብስቕታ ገበን ዘለማምድ መንግስቲ ኣይንደልን"፣ "መንግስት የለን'ምበር. . ." ዝብሉን ዝኣመሰሉን ብርክት ዝበሉ ንመንግስቲን ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድን ዝነቕፉ ጭርሖታት ሒዞም ዝወጹ ሰልፈኛታት ተቓውሞ ኣስሚዖም።
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ካብ ዝተዓገቱ ተምሃሮ እቶም ዓሰርተ ሽዱሽተ ከምዝተፈትሑ፡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣይተ ንጉሱ ጥላሁን ሓቢሩ'ኳ እንተነበረ፡ ስድራ እቶም ዝተጨወዩ ተምሃሮ ግን ዛጊድ ደሃይ ደቆም ከምዘይፈልጡ እዮም ዝገልጹ።
ቢቢሲ ዘዘራረቦም ኣባላት እቶም ስድራ ቤታት፡ ብሰንኪ እቲ ክስተት ኣብ ከቢድ ሓዘንን ጓህን ከምዝርከቡ ገሊጾም።