ትራምፕ ንእስራኤልን ፍልስጥኤምን ዘተዓርቕ ሓድሽ እማመ ሰላም ዕላዊ ገይሩ
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንማእኸላይ ምብራቕ ሰላም ከምጽእ እዩ ዝበሎ ንነዊሕ እዋን ትጽቢት ዝተገበረሉ እማመ ሰላም፡ ዕላዊ ገይሩ።
እቲ እማመ ንፍልስጥኤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ክወሃባ ዘኽእል ኮይኑ ኣብ ትሕቲ እስራኤል ዝርከብ ግዝኣታት ድማ ኣብ ዘለዎ ክረግእ ብፍላይ ድማ እየሩሳሌም ብምልእታ ከይተሸራረፈት ርእሰ ከተማ እስራኤል ኮይና ክትቅጽል ዝብል እዩ።
ከምኡ ድማ እቲ እማመ፤ ዓለም ለኻዊ አፍልጦ ዘለዋ ነጻ ፍልስጥኤም ክትቀውምን ኣብ 'ዌስትላንድስ' እናተብሃለ ዝጽዋዕ ግዝኣታት ናይ እስራኤል ልኣላዊ ኮይኑ ክጸንዐላን ይጥምት።
ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኮይኑ ናይ ሰላም ሓሳብ ዕላዊ ዝገበረ ፕረዚደንት ትራምፕ፤ ንፍልስጥኤማውያን ናይ መወዳእታ ዕድል ኢሉዎ።
ፕረዚደንት ፍልስጥኤም መሓሙድ ዓባስ እቲ እማመ 'ሽርሒ' እዩ ብምባል ነጺግዎ።
መሓሙድ ዓባስ ኣብ ከባቢ ዌስትላነድ ኾይኑ በሃገራዊ ቴሌቪዥን ብቐጥታ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ።
"ንትራምፕን ንኔታንያሁን ክብሎም ዝደሊ፡ እየሩሳሌም ንመሸጣ ኣይትቐርብን። መሰልና ንመሸጣ ኣሕሊፍና ኣይንህብን። እንላዘቦ ነገር'ውን ኣይህሉን" ኢሉ።
ትራምፕ እዚ ዘቕረቦ ሓድሸዕ እማመ ብሓላፍነት ወዲ በዓልቲ ቤቱ ጃረድ ኩሽነር ዝተነደፈ ከምዝኾነ ይዝረብ።
ብኣሸሓት ዝቑጸሩ ፍልስጥኤማውያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ጋዛ ስትሪፕ ተቓውሞ ኣስሚዖም እዮም።
ትራምፕን ኔታንያሁን እዚ ብሓባር ዕላዊ ዝገበርዎ እማመ፡ ክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ፖለቲካዊ ብድሆታት ኣብ ዘጓነፎም እዋን እዩ።
ትራምፕ ሕጊ ብምትሕልላፍ ክሲ ተመስሪትዎ ኣብ መጻብብ ዝኣትወ እንትኸውን፤ ኔታንያሁ ድማ ብግዕዝይና ተጠርጢሩ ክሲ ክምስረቶ ናይ ዘይምኽሳስ መሰሉ ክለዓል ጻዕሪ ኣብ ዝግበረሉ ሰዓት እዩ።
ክልቲኦም ጥር ትብል ጌጋ ከምዘይሰርሑ እዮም ዝዛረቡ።
ኣብ እስራኤል ኣምባሳደር ኣመሪካ ዴቪድ ፍሪድማን፤ እቲ እማመ ዝቐረበሉ ኩነታት ብዝኾነ ፖለቲካዊ ምዕበላታት ዝተላዕቖጠ ኣይኮነን ኢሉ።
ግዝኣት ጋዛ ስትሪፕ ኣብ ቁጽጽሩ ዝገበረ እስላማዊ ጉጅለ ሓማስ ድማ ነቲ እማመ "ንፍልስጥኤም ሃገር ናይ ምግባር ሕልሚ ዘምክን" ክብል ነጺግዎ።
ሕቡራት ሃገራት እቲ ቅድም ክብል ቅድሚ እቲ ናይ 1967 ኲናት ዝነበረ ዶብ መሰረት ገይሩ፡ ን'ክልተ-ሃገር' ኣፍልጦ ምሃብ ኣብ ዝብል ፍታሕ ጸኒዑ ኣሎ።
ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት፡ ንክልቲኦም ከተዓርቕ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት መሰረት ዝገበረን፤ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተመርኮሰን ክልቲኣዊ ፍቓደኝነት መሰረት ዝገበረን ጥራሕ ክኸውን ከምዘለዎ ኣፍሊጡ።