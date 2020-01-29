'ጓል ኣንስተይቲ ምዃነይ ንምርግጋጽ፡ ፖሊስ ሕፍረተይ ክቐልዕ ኣገዲዶሙኒ'
ሓንቲ ኬንያዊት፡ ፖሊስ ጓል-ኣንስተይቲ ምዃና ንምርግጋጽ፡ ክዳውንታ ከተውጽእ ከም ዘገደድዋ ተዛሪባ።
ተቐባሊት ገንዘብ ኣውቶቡስ ዝኾነት ተረዚያ ሙምቢ፡ ጨሓም ብምዃና'ዩ፡ ፖሊስ ትራፊክ ርእሰከተማ ናይሮቢ፡ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም፡ ሕፍረታ ክትቀልዕ ከም ዘገደድዋ ንቢቢሲ ቋንቋ ስዋሂሊ ተዛሪባ።
"ክልተ ኣባላት ፖሊስ መጺኦም፡ ክዳውንተይ ከውጽእ ሓቲቶሙኒ። ድሕሪኡ መርሚሮሙኒ። ድሕሪ እንታይ ከም ዝራኣዩ ኣይፈልጥን፡ ናብቲ ተኣሲረሉ ዝነበርኩ ክፍሊ ተመለሲ ኢሎሙኒ" ኢላ።
- 'ወዲ 5 ዓመት ከለኹ፤ ናይ ወዲ 15 ዓመት ጾታዊ ድልየት ነይሩኒ'
- ብዛዕባ ጥዕና ርሕሚ ጓልኣንስተይቲ ክንፈልጦም ዝግባእ ሓሙሽተ ነገራት
- ካስተር ሰመንያ ተባዕታይ ሆርሞና ከተጉድል ተፈሪዳ
ንሳ፡ እቲ ኣብ ሓምለ 2018 ብሰንኪ ናይ መንነት ወረቐት ዘጋጠማ ማእሰርቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ እምሮኣ ከም ዘሎ'ያ ትዛረብ። ወረቐታ ምስ ኣርኣየት ናጻ'ያ ተለቒቓ።
ተረዚያ፡ እቲ ዘጋጠማ ተመክሮ፡ ንካልኦት ዘይንቡር ትርኢት ዘለወን ደቂኣንስትዮ፡ ናይ ውልቃ ዛንታ ብምክፋል ክትጣበቕ ደሪኽዋ'ዩ።
ከምዚ ናታ ጸገማት ዘለውን ደቂኣንስትዩ ክነቕሓን፡ ዝኾነ ምስርጣይ ምስ ዘጋጥመን ክሕብራን ድማ ተተባብዐን ኣላ።
ተረዚያ ሙምቢ ዘለዋ ዘይንቡር ናይ 'ሆርሞናት' ምምዝባዕ ኣብ ደቂኣንስትዮ ዘይረአ ብዙሕ ጭሕሚ ከተብቁል ዝገብር'ዩ።
መንእሰይ ከላ፡ ነቲ ጭሕሚ ንምእላይ ብቐጻሊ ትላጸ ስለዝነበረት፡ ቆርበታ ተነቃፊ ክከውን ተገዲዱ።
"ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት፡ ምልጻይ ኣቋሪጸዮ፡ ምኽንያቱ ቆርበተይ፡ ተነቃፊ እናኾነ መጺኡ፡ ዘይገድፍ ቃንዛ ድማ ስለዘስዓበለይ" ትብል።
ምልጻይ ምስ ኣቋረጸቶ ጭሕማ ክነውሕ ጀሚሩ፡ ብሰንኩ ኸኣ ካብ ሰብ ተኸዊላ ክትነብርን፡ ብለይቲ ኣስቤዛ ክትገብር ተገዲዳ።
እቲ ዘሎ ከቢድ ቁጠባዊ ኩነታት ኣገዲድዋ ድማ፡ ተሓጋጋዚት ኣውቶቡስ ከተማ (ተቐባሊት ገንዘብ) ብምዃን ሂወታ ክትመርሕ ጀሚራ።
ኣብ ስራሕ እንከላ፡ ዝተፈላለዩ ፍሉይ ኩነታት ዘለውን ደቂ ኣንስትዩ ክትርኢ እንከላ፡ ተተባብዐን።
ንሳ፡ ኣባል ናይ ሓደ ማሕበር ጫሓማት ደቂ-ኣንስትዮ ኬንያ ኮይና፡ ኣብቲ ዘካይደኦ ኣኼባታት፡ ንናኣሽቱ ደቂኣንስትዩ ትምዕድን ትመክርን።