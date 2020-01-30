ኮሮናቫይረስ ኣብ ኩለን ግዝኣታት ቻይና ተራእዩ
ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኩለን ግዝኣታት ቻይና ከምዝተርኣየን ቁጽሪ መወትቲ 170 ከምዝበጸሐን ተገሊጹ።
ካብ ጥሪ 29 ኣ.ፈ ጀሚሩ 7,711 ዝተረጋገጹ ረኽሲታት እቲ ቫይረስ ከምዝተመዝገቡ ሰብመዚ ጥዕና ቻይና ገሊጾም።
ዛጊድ እቲ ቫይረስ ካብ ቻይና ብተወሳኺ ኣብ 16 ሃገራት ተራእዩ እዩ።
- ኣውስትራልያውያን ተመራመርቲ ቅዳሕ ኮሮናቫይረስ ኣማዕቢሎም
- ንሕሙማት ኮሮናቫይረስ ክሕክም ዝቐነየ ዶክተር በቲ ቫይረስ ሞይቱ
- ኣብ 6 መዓልቲ ዝህነጽ፡ በዓል 1,000 ዓራት፡ ሆስፒታል ቻይና
እቲ ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ህጹጽ ኣዋጅ ክእወጅ ዝገበር ድዩ ኣይኮነን ንዝብል ንምዝታይ ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ ክእከብ እዩ።
ትማሊ ረቡዕ፡ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶ/ር ቴድሮስ ኣድሓኖም " ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልቲታት ምስፋሕ እቲ ቫይረስ፡ ብፍላይ ኣብ ገለ ሃገራት፡ ብፍሉይ ድማ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዘለዎ ምትሕልላፍ፡ ኣጨኒቑና እዩ" ክብል ተዛሪቡ።
"ዋላ'ኳ እቲ ካብ ቻይና ወጽኢ ዘሎ ቁጽሪ በቲ ሕማም ዝተለኸፉ ሰባት ውሑድ እንተኾነ፡ አዐርዩ ናይ ምግፋሕ ትኽእሎ ዘለዎ እዩ" ኢሉ።
እቲ ሕማም ዛጊድ ዝኮነ ዓይነት መድሓኒት ይኹን ክታበት ኣይተረኸቦን። በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ ብዙሓት ሰባት ድማ ድሕሪ ቀሊል ምልክታት ጥዕነኦም ተመሊሱ እዩ።
ኮይኑ ግና እቲ ሕማም ከቢድ ናይ ምትንፋስ ረኽሲ ብምፍጣር ናብ ሞት ከብጽሕ ዝኽእል እዩ።
በተወሳኺ እቲ ቫይረስ ከም ሳርስን 'ኢንፍለዊንዛ' ቫይረስን ብቐንዱ ብዕድመ ንዝደፍኡን ሕዱር ሕማም ንዘለዎምን ሰባት ከምዘጥቅዕ እዩ ዝግለጽ።
ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ቻይና ኩሎም ጸወታታት ዝጅመረሉ ግዘ ከምዝተናውሐ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ብዙሓት ሃገራት ዜጋታተን ካብ ከተማ ዉሃን ምውጻእ ጀሚረን ኣለዋ።
ጃፓን ናብ ሃገራ ካብ ዘጓዓዓዘቶም ዜጋታታ ሰለስተ እቲ ቫይረስ ከምዝተረኸቦም ገሊጻ ኣላ። ኣመሪካ ድማ 200 ዜጋታታ ካብታ ከተማ ከምዘውጸአት ሓቢራ።
ሃገራት ዓባይ ብሪጣንያ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ፈረንሳ፣ ካናዳ፣ ፊሊፕኒስን ማሌዥያን ድማ ዜጋታተን ንምውሳድ ዝሸባሸባ ዘለዋ ሃገራት እየን።