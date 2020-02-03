ኣሜሪካ ንመራሒ ሱዳን ታሪኻዊ ዕድመ ኣቕሪባ

  • 3 ፌብሩወሪ 2020
ሌተናል ጀነራል ቡርሃን Image copyright AFP

ኣሜሪካ፡ መራሒ ሉኣላዊ ቤት-ምኽሪ ሱዳን ናብ ዋሽንግተን ክመፅእ ዓዲማቶ፤ መራሕቲ ሱዳን ድሕሪ እቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ተቛሪፁ ዝነበረ ርክብ ክልቲአን ሃገራት፡ ብዋሽንግተን ወግዓዊ ዑደት ንክገብሩ እንክዕደሙ እዚ ፈላማይ እዩ።

ሱዳን፡ ሌተናል ጀነራል ዓብደል ፋታሕ ኣል-ቡርሃን ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ክልትኣዊ ርክብ ክምዕብለሉ ኣብ ዝኽእለሉ ኩነታት ንምዝታይ ኣብ ቀረባ ናብ ኣሜሪካ ከምዘመርሕ ኣፍሊጣ ኣላ።

ሌተናል ጀነራል ዓብደል ፋታሕ ኣል-ቡርሃን፡ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ንወተሃደራዊ ቤት-ምኽሪ ሱዳን ክመርሕ ዝጸንሐ እንክኸውን፡ ደሓር ድማ መራሒ ሉኣላዊ ቤት-ምኽሪ ሱዳን ኮይኑ ምሻሙ ይዝከር።

ኣብ 2022 ሃገራዊ መረጻ [ምርጫ] ክሳብ ዝካየድ ብካሊእ ሲቪላዊ መራሒ ክትካእ ምዃኑ ኣብቲ ስምምዕ ሰፊሩ እዩ።

ርክብ ኣሜሪካን ሱዳንን፡ ንሰለስተ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ መንበር ስልጣን ዝፀንሐ ፕረዝንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን ኣል-በሽር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስልጣኑ ምስተገለፈ እዩ ተመሓይሹ።

ኣሜሪካ፡ ሱዳን ንጉጅለታት ግብረ-ራዕዲ ትድግፍ እያ ብዝብል ኣብ መዝገብ ኣስፊራታ እያ ፀኒሓ።

ይኹን'ምበር ኣሜሪካ ካብ መዝገብ ግበረ-ራዕዲ ክትድምስሳ ከም ትኽእል ኣአንፊታ እያ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት