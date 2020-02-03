ኣሜሪካ ንመራሒ ሱዳን ታሪኻዊ ዕድመ ኣቕሪባ
ኣሜሪካ፡ መራሒ ሉኣላዊ ቤት-ምኽሪ ሱዳን ናብ ዋሽንግተን ክመፅእ ዓዲማቶ፤ መራሕቲ ሱዳን ድሕሪ እቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ተቛሪፁ ዝነበረ ርክብ ክልቲአን ሃገራት፡ ብዋሽንግተን ወግዓዊ ዑደት ንክገብሩ እንክዕደሙ እዚ ፈላማይ እዩ።
ሱዳን፡ ሌተናል ጀነራል ዓብደል ፋታሕ ኣል-ቡርሃን ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ክልትኣዊ ርክብ ክምዕብለሉ ኣብ ዝኽእለሉ ኩነታት ንምዝታይ ኣብ ቀረባ ናብ ኣሜሪካ ከምዘመርሕ ኣፍሊጣ ኣላ።
ሌተናል ጀነራል ዓብደል ፋታሕ ኣል-ቡርሃን፡ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ንወተሃደራዊ ቤት-ምኽሪ ሱዳን ክመርሕ ዝጸንሐ እንክኸውን፡ ደሓር ድማ መራሒ ሉኣላዊ ቤት-ምኽሪ ሱዳን ኮይኑ ምሻሙ ይዝከር።
- ብዕልዋ መንግስቲ መጺኡ ብዕልዋ ዝወረደ ዑመር ኣልበሽር
- ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን: ፈተነ ዕልዋ ከምዘፍሸለ ገሊጹ
- ሱዳን ኣብ ግድብ ህዳሰ መርገፂኣ ክትቅይር'ዶ ትኸውን?
- ቅልውላው ሱዳን፡ 'ብርቱዕ ናዕቢ ንስቪላዊ ምሕደራ'
ኣብ 2022 ሃገራዊ መረጻ [ምርጫ] ክሳብ ዝካየድ ብካሊእ ሲቪላዊ መራሒ ክትካእ ምዃኑ ኣብቲ ስምምዕ ሰፊሩ እዩ።
ርክብ ኣሜሪካን ሱዳንን፡ ንሰለስተ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ መንበር ስልጣን ዝፀንሐ ፕረዝንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን ኣል-በሽር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስልጣኑ ምስተገለፈ እዩ ተመሓይሹ።
ኣሜሪካ፡ ሱዳን ንጉጅለታት ግብረ-ራዕዲ ትድግፍ እያ ብዝብል ኣብ መዝገብ ኣስፊራታ እያ ፀኒሓ።
ይኹን'ምበር ኣሜሪካ ካብ መዝገብ ግበረ-ራዕዲ ክትድምስሳ ከም ትኽእል ኣአንፊታ እያ።