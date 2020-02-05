ከልቢ ሒዛ ናብ መስጊድ ዝኣተወት ጓልኣንስተይቲ ምሕረት ተገይሩላ
ከልቢ ሒዛ ናብ መስጊድ ዝኣተወት ኢንዶኔዢያዊት ብግህሰት ሃይማኖት ክፍረደላ ካብ ዝነበረ ማእሰርቲ ምሕረት ተገይሩላ።
ሱዜት ማርጋሬት ዝተብሃለት ምስ ጫማኣ ከልባ ኣምሪሓ ናብ መስጊድ እንትኣቱ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ኢንዶኒዥያውያን ብበዝሒ ኣባጺሖምዎ።
ተግባር ማርጋሬት ድማ ንብዙሓት ሰዓብቲ እቲ እምነት ኣቖጢዑ እዩ።
ኣኽልብቲ፡ ብሰዓብቲ እስልምና እምነት ከም ረሳሕን ሕማቕ ፍጥረትን ተገይሮም እዮም ዝቑጸሩ።
ኣብ ልዕሊ ማርጋሬት ዝቐረበሎም ክሲ መርሚሮም ውሳነ ክህቡ ኣብ መጋባእያ ዝተሰየሙ ዳያኑ ግና ጥዕና እታ ተኸሳሲት ተጠራጢሮም።
እቲ ምስሊ እንታይ የርኢ?
እዚ ብርክት ዝበሉ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተቐባበሉዎ ምስሊ ማርጋሬት፡ ተኸታሊት እምነት ካቶሊኽ ምኻና ይጠቅስ።
ጫምኣ ከየወጽአት ምስ ከልባ ናብቲ መስጊድ ምስ ኣተወት፡ በዓል ቤታ ኣብቲ መስጊድ መርዓ ክፍጽም ቆጸሮ ከም ዝሓዘ ብንዴት ትዛረብ ነይራ።
በዓል ገዛኣ ሃይማኖቱ ናብ እስልምና ምቕያሩ ነቲ መስጊድ ተሓታቲ ዝገበረት ማርጋሬት፡ ካብቲ መስጊድ ክትወጽእ ንዝሓተታ ዋርድያ ድማ ክትሃርሞ ፈቲና'ያ።
መራሕቲ እቲ መስጊድ ግን እቲ፡ ብዛዕባ እቲ ማርጋሬት ሽሙ እናልዓለት እትዛረበሉ ዘላ ሰብ ይኹን ክፍጸም'ዩ ዝተብሃለ ስነ ስርዓት መርዓ ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘየለ ተዛሪቦም።
ተግባር ማርጋሬት ብውሑድ 8 ወርሒ ማእሰርቲ ክትቕጻዕ ዝገብር'ኳ እንተነበረ፡ ናይ ኣእምሮ ጸገም ከም ዘለዋ ተረጋጊጹ፡ ዳያኑ ብነጻ ኣሰናቢቶምዋ።