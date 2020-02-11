ብኮሮናቫይረስ 1 ሺሕ ሰባት እንትሞቱ፡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቻይና ተሰጒጐም
ኣብ ቻይና ዛጊድ ብኮሮናቫይረስ 1 ሺሕ ሰባት እንትሞቱ፡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ግዝኣት እታ'ቲ ቫይረስ ዝተልዓለላ ግዝኣት ሁበይ ተሰጒጐም።
ካብ መንጎኦም ሓላፊ ኮሚሽን ጥዕና ሁበይን ዋና ጸሃፊ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ይርከቡዎም።
ዛጊድ ብሰንኪ እቲ ሕማም፡ ካብ ስልጣኖም ዝተኣለዩ ላዕሎት ሓለፍቲ እዮም።
ምክትል ሓላፊ ቀይሕ መስቀል እቲ ከባቢ ድማ ረድኤት ኣጠፋእፊኡ ተባሂሉ ካብ ስርሑ ተኣልዩ።
ብደረጃ ሃገር ዛጊድ በቲ ሕማም 1,016 ዝተቐዘፉ ኾይኖም፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ ኣብዛ ግዝኣት ጥራሕ ኣብ ሓደ መዓልቲ 106 ሰባት ሞይቶም።
እንተኾነ፡ ምልባዕ ናይቲ ቫይረስ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናይ 20 ሚኢታዊ ምጉዳል ከም ዘርኣየ ተገሊጹ።
ገለ መራኸቢ ብዙሃን እታ ዓዲ ከምዝጸብጸበኦ፡ ብኣማኢቲ ዝቑጸሩ ካብ ሓላፍነቶም እንትባረሩ፣ ተወሳኺ ምርመራታትን መጠንቀቕታን ይወሃብ ኣሎ።
ካብ ሓላፍነቶም ዝእለ ዘለዉ ሓላፍቲ መንግስቲ፡ ካብ ኮምኒስት ፓርቲ ድማ ተወሳኺ ቅጽዓት ይጽበዮም እዩ ተባሂሉ።
ኣብ ግዝኣት ሁበይ፡ ካብታ መንቀሊ እቲ ቫይረስ ዝኾነት ዉሃን ቀጺላ ብዝኸፍኣ ብርኪ ዝተጠቕዓት ከተማ ሁዋንጋንግ ድማ፡ ምክትል ሓላፊ ኮሚሸን ጥዕና ተሰጒጉ ተባሂሉ።
ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኣብ ኣተሓሕዛ እቲ ሕማም፡ ዕሽሽታ ኣርእዮም ተባሂሎም እዮም ዝንቀፉ።
ብፍላይ ብዙሓት ሕሙማት ዝሕግዝ ዝነበረ ዶክተር ምሟቱ ስዒቡ ቑጥዐ ኣልዒሉ እዩ።