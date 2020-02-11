ጾታዊ ዓመጽ፡ ሓንቲ ቆልዓ ዓሚጾም ዝቐተሉ ክልተ ደቂ-ተባዕትዮ ብጥይት ተረሺኖም
ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ፡ ንጓል 12 ዓመት ቆልዓ ዓሚጾምን ቀቲሎምን ዝተባህሉ ክልተ ደቂ-ተባዕትዮ ብጥይት ከም ዝርሸኑ ተጌሩ።
ዓይሻ ኢልያስ ዓደን፡ ኣብ ለካቲት 2019 ኣብ ጥቓ መንበሪ ገዝኣ ድሕሪ ምጭዋያ፡ ብዕሰለ ተዓሚጻን ተቐቲላን'ያ ተረኺባ።
እቲ ገበን ኣብታ ናይ ባዕላ ሓውሲ-ርእሰ ምምሕዳር ዘለዋ ፑንት ላንድ፡ ኣብ ጋልካዮ ዝተባህለ ቦታ'ዩ ተፈጺሙ።
እቲ ፍጻመ፡ ኣብ ህዝቢ ሶማልያ ዓቢ ቁጠዐ ዝፈጠረን፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት ዘስዓበን'ዩ ነይሩ።
ፈለማ 10 ጥርጡራት'ኳ ተታሒዞም እንተነበሩ፡ ናይቲ ዞባ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ግን ንሰለስተ ካብኦም ጥራይ'ዩ ገበነኛታት ኮይኖም ረኺብዎም።
ኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዝበልዎ፡ ነቶም ገበነኛታት ንምፍላጥ ንፈለማ እዋን ናይ መፈጠር ('ዲ-ኤን-ኤ) መርመራ ከም ዝተጠቕሙ ተዛሪቦም።
እቶም ክልተ ገበነኛታት ኮይኖም ዝተረኸቡ፡ ዓብዱልፋታሕ ዓብዱራሕማን ዋርሳመን፡ ዓብዲሻኩር ሞሓመድ ዲገን፡ ሎሚ ሰሉስ፡ ኣብ ቅርዓት ከተማ ቦሳሶ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብኣሃዱ ተኮስቲ ብጥይት ተረሺኖም።
እቲ ዓብዲሳላም ዓብዲራሕማን ዋርሳመ ዝተባህለ፡ ሓዉ ንዓብዲልፋታሕ ግን፡ ዋላ'ኳ ንሞት ተፈሪዱ እንተነበረ፡ ካብ ምርሻን ድሒኑ'ሎ።
ወላዲ ናይታ ግዳይ፡ ኢልያስ ዓደን፡ ንመግስታዊት ተለቪዢን ፑንትላንድ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ፡ እቲ ናይ ዓብዲሰላም ናይ ሞት መቕጻዕቲ፡ ጉዳዩ ካልኣይ ግዜ ንኽረአ ን10 መዓልታት ከመሓላለፍ ከም ዝጠለበ ተዛሪቡ።
"እቲ ምርሻን'ዚ፡ ዓቢ ትምህርቲ ኮይኑ ከገልግል'ዩ፡ ኣዋልድ ሶማልያ ድማ ውሕሰነት ክረኽባ'የን" እቲ ጓሉ ዝሰኣነ ኣቦ።
ተሓለቕቲ ከምዝብልዎ፡ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት፡ ጾታዊ ዓመጽን ምስርጣይን ኣብ ሶማልያ ልሙድ እናኾነ ክመጽእ ጸኒሑ'ሎ።