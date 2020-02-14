ማላዊ ሰልፈኛታት ንቤት ጽሕፈት ኮምሽን ምርጫ ብሊኬቶ ዓጽየምዎ
ሕገመንግስታዊ ቤትፍርዲ ማላዊ፡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ መረጻ ድሕሪ ምስራዙ፡ ሓላፊ ኮምሽን መረጻ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ዝጠልቡ ሰልፈኛታት ንቤት ጽሕፈት ኮምሽን ምርጫ እታ ሃገር ብሊኬቶ ከም ዝዓጸውዎ ተገሊጹ።
ብኣማኢት ዝቑጸሩ እቶም ሰልፈኛታት፡ ናብቲ ኣብ ቁጠባዊት ርእሰ ከተማ ማላዊ ብላንተይር፡ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት እቲ ኮምሽን ዝርከበሉ ስፍራ 5ኪሜ ብእግሮም ተጓዒዞም ንመዓጹ እቲ ቤት ጽሕፈት ብዝመረተ ዓቢይ ሰንሰለት ጌሮም ሎኪቶምዎ።
ኣብ ርእሰ ከተማ ሊሎንግወ'ውን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ተመሳሳሊ ተግባር ድሕሪ ምፍጻም ነቲ መፍትሕ ንሓደ ኣዛዚ ሰራዊት ከም ዘረከቡ ተገሊጹ።
ቤት ፍርዲ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ መረጻ፡ ኣብቲ ድምጺ ዝወሃበሉ ወረቐት ምድምሳስን ምትዕርራይን ዝርከቦ ብርክት ዝበለ ሓላፍዘላፍነት ከም ዝረኣየ ብምግላጽ ንውጽኢት እቲ መረጻ ሰሪዝዎ እዩ።
ሓላፊ እቲ ኮምሽን ምርጫ ግና ዝኾነ ኣበሳ ከም ዘይተፈጸመ እዩ ዝገልጽ።
ቤት ፍርዲ ማላዊ ነቲ ውሳነ ድሕሪ ምሃቡ፡ ፕረዚደንት ፒተር ሙታሪካ ነቲ ጉዳይ ናብ 'ላዕለዋይ ቤትፍርዲ' ክወስዶ ምዃኑ፡ ብመገዲ ወሃቢ ቃሉ ገሊጹ እዩ።