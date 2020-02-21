ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ቡራዩ ኮሚሽነር ሰለሞን ታደሰ ብጥይት ተቐቲሉ
ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ቡራዩ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ሰዓት ምሳሕ ብጥይት ተሃሪሙ ተቐቲሉ።
ምስ ኮሚሽነር ሰለሞን ታደሰ ዝነበረ ኣዛዚ ፖሊስ ፍሉይ ወረዳ ዙርያ ፊንፊኔ ኮማንደር ተስፋዬ ድንቁ'ውን፡ ብጥይት ተሃሪሙ'ዩ።
ብተወሳኺ ካልኦት ክልተ ውልቀሰባት'ውን መጉዳእቲ በጺሑዎም ንሕክምና ናብ ሆስፒታል ኮርያ ተወሲዶም።
መንነት ኣብ ልዕሊ እዞም ኣካላት መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ዛጊድ ኣይተፈልጠን፤ ክሳብ ሕዚ በዚ ገበን ተጠርጢሩ ኣብ ቀይዲ ዝወዓለ ሰብ ከም ዘየለን፡ ሓላፊ ጉዳያት ኮምዩኒኬሽን ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ጌታቸው ባልቻ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
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ከም ሓበሬታ ኣይተ ጌታቸው፡ ክልቲኦም ሰብመዚ ኣብ ጥቓ ምምሕዳር ከተማ ቡራዩ ምሳሕ እናበልዑ እንከለው እዮም ጥቕዓት ወሪድዎም።
እቲ ብጥይት ተሃሪሙ ኣብ ሕክምና ክትትል ዝግበረሉ ዘሎ ኮማንደር ተስፋዩ ሕጂ ዝርከበሉ ኩነታት ክፍለጥ ኣይተኽኣለን።