ካርዲናል ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣባ ብርሃነየሱስ ደመረው ንኤርትራ ከይኣትዉ ከምዝተኸልከሉ ተገሊጹ
ላዕለዋይ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ጽምብል ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ቤተክርስትያን ኪዳነ ምሕረት ኣስመራ ንክሳተፉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሱ ካርዲናልን ጳጳሳትን ልኡኻት ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ መሊሱዎም።
እቲ ጉጅለ ብዕድመ ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣባ መንግስተኣብ ተስፋማርያም፡ ኣብ ጽንብል ኪዳነ ምሕረት ክሳተፍ ብብጹእ ካርዲናል ብርሃነየሱስ ደመረው ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊክ ጳጳሳት ጉባኤ ፕረዚደንት፡ ከምኡ እውን ኣቦ መንበር ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ተመሪሑ'ዩ ትማሊ ቐዳም 22 ለካቲት ንኤርትራ ኣትዩ።
ምስቲ ጉጅለ ዝተጓዕዙ ናይ እምደብር ሃገረ ስብከት ጳጳስ ብጹእ ኣቡነ ሙሴን ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ጠቕላሊ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ጸሓፊ ክቡር ኣባ ተሾመ ፍቅሬን ካልኦትን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣትዮም።
ኩሉ እቲ ገያሻይ ከማልኦ ዝግበኦ ቅጥዕታት ኣማሊኦም ቪዛ ምስተዋህቦም፡ ምእመናንን ካህናትን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን እናተጸበዩዎም እዩ ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ላዕለዋይ ኣካል ክትኣትው ኣይፈቐደልኩምን ተባሂሎም ድሕሪ ናይ 16 ሰዓታት ትጽቢትን ቀንፈዘውን ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተመሊሶም።
ድሕሪ ናይ ዕስራ ዓመት ወጥሪ ዶባት ኣብ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕርቀ ሰላም ተፈጢሩ ከብቅዕ ከምዚ ዓይነት ክስተት ምግጣሙ ንኣብያተ ክርስትያን ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ብሓቂ ከምዘሕዘኖም ድሕሪ እቲ ተረኽቦ ቤት-ጽሕፈት ካቶሊካዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝዘርገሖ ጋዜጣዊ መግለጺ ይሕብር።
- ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ንምህጋር ኣብያተ ትምህርቲ ተቓዊማቶ
- መንግስቲ ኤርትራ ንደናግል ካቶሊክ ካብ መንበሪአን ይሰጎን ምህላው ተሓቢሩ
- ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤት ክርስትያን ኤርትራ 'መዓልታት ጾምን ምህለላን' ኣዊጆም
እቲ መግለጺ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፡ እቲ ጉዳይ ብመንግስታዊ ኣካላት ኢትዮጵያ ተጻርዩ ግልጺ ንክኸውን ኣድላይ ጻዕሪ የካይዱ ምህላዎም የመልክት።
እቲ ዘጋጠመ ተረኽቦ ንምእመናን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሉ ደላይ ሰላምን ፍቕርን ህዝቢ ከምዘጉህዮን ከምዘቖጥዖን ርዱእ እኳ እንተኾነ፡ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ግን ኩሉ ነገር ብዓቕልን ትዕግስትን ጸሎትን ከምዝፍታሕ ብምእማን ምእመናን ጸሎቶም ከዕርጉ ጸዊዖም።
መንግሰቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝመሓደራ ኣብያተ ሕክምናን ኣብያተ ትምህርትን ድሕሪ ምህጋሩ ዝዝከር እዩ።
ሰበስልጣን መንግስቲ ነቲ ትካላት ባዕላቶም ከመሓድሩዎ ከምዝወሰኑ እኳ እንተገለጹ ብዙሕ ካብቲ ዝተሃገረ ትካላት ኣገልግሎት ግን ደኺሙ ምህላው ምንጭታትን ይገልጹ።