ጀነራል ጻድቃን ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ዘለዎ መርገጺን ግብረመልሲ ሚኒስተር ዜና ኤርትራን
ኢትዮጵያዊ ሌ/ጀነራል ዳዽቃን ገብረትንሳኤ፡ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት ብዛዕባ ዋንነት ወደብ ዓሰብን፡ ኣፍደገ ባሕርን ዝሃቦ መልሲ ኣዘራራቢ ኮይኑ'ሎ።
ኣብቲ ምስ 'ኢትዮፎረም' ዝተባህለ ማዕከን ዜና ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት፡ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ (ኢታ ማጆር ሹም) ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረሉ እዋን ኣተሒዙ ኤርትራዊት ንልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ ዝኾነት ወደብ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ኣለዋ ዝብል መርገጺ ከም ዝነበሮን ሕጂ'ውን መርገጺኡ ከም ዘይቀየረን ኣነጺሩ።
- ስትራተጂካዊ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪን-ድልየታት ኢትዮጵያን
- ጀነራል ኣበበ፡ 'ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም እንተዘየለ፡ ክሊ ቀይሕ ባሕሪ ሰላም ኣይከውንን'
- ኣብ ክሊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ቀንዲ ስግኣታት ጸጥታ ኣየኖት'ዮም?
ቅድሚ ዶባዊ ኲናት ክልቲአን ሃገራት፡ ኢትዮጵያ በኸመይ ኣፍደገ ባሕሪ ክህልዋ ከም ዝኽእልን፡ እቲ ምስ ኢጣልያ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ዝተገብረ ስምምዕ ምስ ኢትዮያ ዝተገብረ ስለዝነበረ፡ "ዓለምለኻዊ ናይ ኢንቫይሮንመንተ [ኣከባቢ] ውዕላት መሰራት ብምግባር" ከም ብሓድሽ ዝራኣየሉ መንገዲ የሰላስል ምንባሩ'ውን ጠቒሱ።
"እዚ ኣብ ሓንጎለይ እናተመላለሰ እንከሎ ኤርትራ ወሪራ... ስለዚ፡ ነዚ ባዕሎም ዝጀመርዎ ኲናት መበገሲ ጌርና ብምሉኡ ነቲ [ምስ ኢጣልያ ዝተገብረ ዓለምለኻዊ] ስምምዕ ከም ብሓድሽ ክረአ ዝገብር ዕድል ፈጢሩልና ስለዘሎ፡ ነቲ ዕድል ንጠቐመሉ' ዝብል ኣረኣእያ ነይሩኒ" ይብል እቲ ጀነራል።
"ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ክትኮነሉ ዘኽእል ኩነታት፡ እንተ ተኻኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ፡ ብስምምዕ ክመጽእ ኣለዎ። እዚ እንተ ዘይኮይኑ ግን፡ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተ ዘይኮይኑ [ኩናት ምውልዑ] ኣይተርፎን'ዩ።"
በዚ ዝተቖጥዐ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ሎሚ ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ግብረመልሲ፡ "ኣእምርኡ ዝሰሓተ ዘረባ ናይ ሓደ ናይ ህወሓት ጀነራል" ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ፡ እቲ ጀነራልን መሰልቱን "ካብ ኮሮና-ቫይረስ ብዝሓየለ ሕማም ተታሒዙ ከይከውን" ክብል ሓጪጩ።
ብዙሓት ኤርትራውያን ዘቖጠዐ ትምኒት ኣፍደገ ባሕሪ ገለ ኢትዮጵያውያን
ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት፡ ታምራት ነገረ ፈይሳ ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ጋቬጠኛ ንብዙሓት ኤርትራውያን ዘቖጥዐ ቃለመሕትት ምግባሩ ኣብ መሕበራዊ ሜድያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ነይሩ።
መበገሲ ናይቲ ጉዳይ፡ እቲ ጋዜጠኛ ምስ ሓደ ሸገር ታይምስ ዝተባህለ ሜድያ ብዛዕባ ህሉው ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝገበሮ ናይ ቪድዮ ቃለመሕትት ዝሃቦ ርእይቶን ድሕሪኡ ኣብ ፈይስቡክ ዘውጽኦ ዘሎ ጽሑፋትን'ዩ።
ቀንዲ ትሕዝቶ ናይቲ ዝሃቦ ርእይቶ፡ ንሉኡላውነት ኤርትራ ዝጻረር ኮይኑ፡ ኤርትራ ተዳኺማ ስለዘላ ካብ ቁጽጽር ኢትዮጵያ ክትሓልፍ ዘይትኽእል ሃገር'ያ ብምባል'ዩ ዝምጉት።
ቃል ብቓሉ፡ "ንኢትዮጵያ ስግኣት ዘይትኸውን ኤርትራ ክንሰርሕ ኣሎና፡ ዝኾነ ዓይነት ብረት ዘይብላ፡ ዝኾነ ዓይነት ኤምባሲ ዘይብላ፡ በትሪ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዘይዓጥቕ ፖሊስ ፈጢርካ ኢኻ ትህቦም" ክብል ተዛሪቡ።
ብኣገላልጻን መግለጺታትን ናይቲ ጋዜጠኛን ደገፍቱን ዝተቖጥዑ ኤርትራውያን፡ ኣብ ገጻት ፈይስቡክ፡ ትዊተርን ዩቱብን ተሪር ነቔፈታዊ ግብረመልሲ ምሃቦም ይዝከር።
ከምዚ ዓይነት ርእይቶታት ካብ ውሑዳት ዘይኮኑ ኢትዮጵያውያን ምሁራትን፡ ሰበስልጣን ነበርን'ውን ምስማዕ ልሙድ'ዩ።
እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ደበና ስግኣትን ምጥርጣራትን ዝፈጥር'ዩ ክብሉ ተንተንቲ ይዛረቡ።
ብዛዕባ ዶባዊ ኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ብኸመይ ዝሃቦ ርእይቶ
እቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዝቐጸለ ዶባዊ ኲናት፡ ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ወራር'ዩ ብምባል'ያ ኤርትራ ትኸስስ። ነቲ ጉዳይ ንምጽራይ ዝቖመ ናጻን ዘይሻራውን ኮሚሽን ኣብ ዝሃቦ ብይን፡ እቲ ኲናት ኤርትራ ከም ዝጀመረቶ ውሳነ ኣሕሊፉ ምንባሩ ይፍለጥ።
ጀነራል ጻድቃን ኣብቲ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ፡ ገለ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ፡ ኣቐዲሙ ተበጺሑ ዝነበረ ስምምዕ ብምጥሓስ ምስ ዕጥቆም ናብቲ ኢትዮጵያ ተመሓድሮ ዝነበረት ቦታት ድሕሪ ምእታዎም "ተታዂሶም" ክብል ገሊጹ።
"ኣቐዲምና ዝገበርናዮ ስምምዕ እንታይ'ዩ? ናይ ኤርትራ ሓይሊ ናብቲ ኢትዮጵያ እተመሓድሮ [ኣካታዒ ዝበሃል ቦታታት] ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ዕጥቁ ኣቐሚጡ፡ ብዘይዕጥቂ'ዮም ዝኣትዉ፡ ናይ ኢትዮጵያውን ከምኡ። እንተ ዘይኮኑ፡ ንዘይተደልየ ግጭት ምኽንያት ክኸውን'ዩ ኢልና ተሰማሚዕና።
"ሐራይ ተባሃሂልና እንከለና፡ ናቶም ወታሃደራት፡ ኣስታት 16 ዝኾኑ፡ ዕጥቆም ሒዞም ክኣትዉ ጀሚሮም። ንሕና፡ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ [ዕጡቓት] ሚሊሻ ነጊርናዮም ነይርና ኢና፡ ብዘይዕጥቂ እንተ ዘይኮኖም ምስ ዕጥቆም ኣይኣትዉን'ዮም ኢልና።
"ደው በሉ፡ ዕጥቅኹም ኣውርዱ ኢሎሞም፡ ኣብዮም። ተታዂሶም። ብዙሓት ካብኦም ሞይቶም" እቲ ዶባዊ ኲናት ብኸመይ ከም ዝጀመረ ተዛሪቡ።
ይኹን እምበር፡ እቲ ስምምዕ ከምኡ እንተ ነይሩ፡ ስለምንታይ እቶም ዝቐተሉ ኢትዮጵያውያን ምስ ዕጥቆም ከም ዝነበሩ፡ እቲ ጀነራል ኣይነጸረን፡ እቲ ጋዜጠኛ'ውን ኣይሓተተን።
ድሕሪ'ዚ፡ ብዛዕባ'ቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ብወገን ኤርትራ፡ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ብ/ጀነራል ኣብራሃ ካሳ፡ ሚኒስተር ምክልኻል ጀነራል ስብሓት ኤፍረምን፡ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ብረኣብን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ፡ ምስኡን፡ ኣቶ ተወልደ ኣውዓሎምን ሓላፊ ጸጥታ ዝነበረ ነፍሲሄር ክንፈ ገብረመድህንን ከም ዝተራኸቡን ጠቒሱ።
እቲ ናይ ፈለማ መበገሲ ዝኾነ ፍጻመ፡ ብወገን ኤርትራ፡ መኮንናት ዝርከብዎም ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ምስቶም ናይቲ ከባቢ ሰብመዚ ክላዘቡ ምስ ኣተዉ፡ ሃንደበት ድሕሪ ምቕታሎም እቲ ኲናት ከም ዝተወለዐ'ዮም ሰበስልጣን ኤርትራ ዝምጉቱ።
ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል፡ ጀነራል ጻድቃን ብዛዕባ'ዚ ዶባዊ ኲናት ንዝሃቦ ርእይቶ ግን መልሲ ኣይሃበሉን።
ብዘይካ'ዚ፡ ጀነራል ጻድቃን፡ ቅድሚ'ቲ ኲናት ምጅማሩ፡ ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተራኸበሉ ሓደ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ዝናን ጅግንነትን ኢትዮጵያዊ 'ጀነራል' ኣሉላ ኣባነጋ ከም ዘዕለሎምን፡ እቶም ኤርትራውያን ኣዘዝቲ ግን ንኣሉላ ከም ዘቋናጸብዎን ከም ዝሓረቐን ተዛሪቡ።
ኣሉላ ኣባነጋ፡ ኣብ ዘመነ ንግስነት ሃጸይ ዮሃንስ ዝነበረ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ወታሃደራዊ መራሒ ኮይኑ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ብጅግንነቱ ክፍለጥ እንከሎ፡ ኣብ ኤርትራ ግን ብዙሕ ገበናት ከም ዝገበረ ዝንገረሉ'ዩ።