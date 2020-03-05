ኮቪድ-19፡ ህንዲ ሰደድ መድሃኒት ብምኽልካላ ሕጽረት ከየጋጥም ተሰጊኡ
ህንዲ ብምኽንያት ኮሮናቫይረስ፡ ናብ ወጻኢ እትልእኾም ገለ ኣፋውስ ብምግዳባ፡ ብደረጃ ዓለም ሕጽረት ልሙዳት መድሓኒት ከጋጥም ከም ዝኽእል ተገሊጹ።
እዛ ናይ ዓለምና ዓባይ ኣቕራቢት ኣፋውስ፡ መድሓኒት ንምፍራይ ዝውዕሉ 26 ጥረ ነገራትን ካብኦም ዝስርሑ መድሃኒትን ናብ ወጻኢ ምልኣኽ ከልኪላቶ'ላ።
እዚ እገዳ ኣብ ዓለም ሰባት ብሰፊሑ ዝጥቀሙዎ መዐገሲ ቓንዛ [ፓራሴታሞል] እውን ዝሓወሰ'ዩ።
ኣብ ቻይና ዝርከቡ ቀመምቲ መድሃኒት ኩባንታት ገሊኦም ተዓጺዮም ገሊኦም ድማ ፍርያቶም ነክዮም ይርከቡ።
እዚ ድማ ህንዲ ናብ ወጻኢ እትልእኾ መድሃኒት ክትግደብ ምኽንያት ከም ዝኾና ይእመን።
ኣፍረይቲ መድሃኒት ህንዲ ዳርጋ 70 ሚእታዊት ዘፍርዩዎም ኣፋውስ ኣብ ቻይና ጽግዕተኛ ኮይኖም፡ ሰብ ሞያ ኢንዳስትሪ ዝርግሐ ኮሮናቫይረስ በቲ ዝኸዶ ዘሎ ፍጥነት ዝቕጽል እንተኾይኑ፡ ሕጽረት መድሓኒት ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም።
- ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኣሰሩ 13 ካናዳውያን ምርመራ ይግበረሎም ኣሎ-ፖሊስ
- ካሊፎርኒያ ብምኽንያት ኮሮናቫይረስ ኣዋጅ ህጹጽ ግዘ ኣዊጃ
- ኢራን ብምኽንያት ኮሮናቫይረስ 54 ሽሕ እሱራት ፈቲሓ
"ኣብ ቻይና ዘይፈርዩ ኣፋውስ'ውን እቲ ንጥረ ነገሮም ካብ ቻይና'ዩ ዝመጽእ። ቻይናን ህንድን ብዝኸፍአ ደረጃ በዚ ቫይረስ እንተ ተጠቒዐን ብደረጃ ዓለም ሕጽረት ከጋጥም'ዩ" ክብል ተንታኒ ዕዳጋ ዓለም ጉጅለ መጽናዕቲ ዕዳጋ ቻይና ሻን ሪን ተዛሪቡ።
ሕጽረት ከጋጥም ይኽእል'ዩ ተባሂሉ ዝተሰግአ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ዝውዕል መድሃኒትን ቫይታሚናትን ይርከቡዎ።
መሪሕ በዓል ሞያ ስነ ቁጠባ ኦክስፎርድ ስቴፈን ፎርማን ንቢቢሲ ከም ዝበሎ፡ ኣብ መድሃኒት ዝተርኣየ ወሰኽ ዋጋ፡ ኣብ ዕዳጋ ሕጽረት ኣፋውስ ከም ዘሎ ዘመላኽት'ዩ።
"ናብ ህንዲ ዝነበረ ቀረብ ብምንካዩ ኣብ ኣፋውስ ወሰኽ ዋጋ ከጋጥም ክኢሉ ምህላው ክንግንዘቦ ዝግባእ ነገር'ዩ" ኢሉ።
ክስተት ኣብ መላእ ዓለም ዝላባዕ ዘሎ ኮሮናቫይረስ፡ ኣብ ፍርያት ኢንሱሊን ከይተረፈ ሕጽረት ከጋጥም ከም ዝኸኣለ ኣፍረይቲ ይገልጹ።
መንግስቲ ህንዲ ግን፡ ንሰለስተ ኣዋርሕ ክጸንሕ ዝኽእል እኹል ትሕዝቶ ኣሎ ኢሉ ነይሩ።