ስዑዲ ዓረብ፡ ሰለስተ ኣባላት ንጉሳዊ ስድራ ኣሲራ
ሓው ንጉስ ስዑዲ ዓረብ ዝርከቦም ሰለስተ ነባራት ኣባላት እቲ ንጉሳዊ ስድራ ተኣሲሮም።
ማዕኸን ዜና እታ ሃገር ከም ዝጸብጸቦ፡ ክልቲኦም ኣብቲ ንጉሳዊ ምሕደራ ዓብዪ ጽልዋ ዘለዎም'ዮም።
ምኽንያት ማእሰርቲ እዞም ሰባት ብንጹር'ኳ እንተዘይተገልጸ፡ ምስ ንጉስ መሓመድ ቢን ሳልማን ዝተኣሳሰር'ዩ ተባሂሉ።
ብ2017፡ እቲ ንጉስ ድሕሪ ዝሃቦ ትእዛዝ ማእሰርቲ፡ ሚኒስትራትን ሰብ ሃብትን ዝርከቡዎም ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ኣባላት ንጉሳዊ ስድራ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ርያድ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ሪቲዝ-ካርልቶን ተኣሲሮም ነይሮም።
መሓመድ ቢን ሳልማን፡ ኣብ 2016 ብወላዲ ኣቡኡ ልኡል ወራሲ ዘውዲ ምስ ተብሃለ፡ 'ምስለ' መራሕቲ እቲ ንጉሳዊ ምሕደራ ተገይሩ'ዩ ዝውሰድ።
እቶም እሱራት መነ መን'ዮም?
ጋዜጣታት ኒውዮርክ ታይምስን ዎል ስትሪት ጆርናልን፡ ብዓርቢ ንጉሆ ማእሰርቲ እዞም ኣባላት ንጉሳዊ ስድራ ስዑዲ ዓረብ ጽሒፈን።
ምንኣስ ሓው ልኡል ወራሲ ዘውዲ ስዑዲ ዓረብ፡ ልኡል ኣሕመድ ቢን ዓብዱላዚዝ፣ ሚኒስትር ውሽጢ ዓዲ ነበር ልኡል መሓመድ ቢን ናይፍን ወዲ ሓው ልኡል ናዋፍ ቢን ናይፍን እዮም ተኣሲሮም ዘለው።
መሓመድ ቢን ናይፍ፡ ኣብ 2017 ብመሓመድ ቢን ሳልማን ናይ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምእታዉን ካብ ስልጣን ቅድሚ ምልጋሱን ሚኒስትር ውሽጢ ዓዲ ነይሩ።
መሸፈኒ ገጽ ዝገበሩን ጸሊም ክዳን ዝተኸደኑን ዋርዲያታት ናብ መንበሪ ገዛ እዞም ንጉሳውያን ስድራ ብምምጻእ፡ ከም ዝፈተሹ ዎል ስትሪት ጆርናል ጠቒሱ።
- ላዕለዎት ወታሃደራዊ አዛዝቲ ስዑዲ ዓረብ ካብ መዝነቶም ተኣልዮም
- ልኡል ስዑዲ ካብ ሞንጎ ጥርጡራት ሙስና ተፈቲሖም
- ስዑዲ ጥርጡራት ቅትለት ካሾጊ ኣሕሊፋ ከም ዘይትህብ ኣፍሊጣ
እዚ እንድሕር ኮይኑ፡ እዚ ስጉምቲ ወራሲ ዘውዲ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ስልጣኑ ንምድልዳል ክጠቕሞ'ዩ።
ልኡል ኣሕመድ ቢን ዓብደልኣዚዝ፡ ብህይወት ካብ ዘለው ውላድ መስራቲ እታ ሃገር ዝኾነ ንጉስ ዓብደልኣዚዝ ኮይኑ፡ ብነባራት ኣባላት እቲ ንጉሳዊ ስድራ ኣዝዩ ዝኽበር ሰብ'ዩ።
ነባር ልኡል መሓመድ ቢን ናይፍ'ውን እንተኾነ፡ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ብሃንደበት ካብ ስልጣኑ ቅድሚ ምእላዩ ወራሲ እቲ ዙፋን ክኸውን'ዩ ተባሂሉ ዝነበረ'ዩ።
ሚኒስትር ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን፡ ኣብ መጀመርታ ዓመታት 2000፡ ስዑዲ ዓረብ ካብ መጥቃዕቲ ኣልቃዒዳ ብምክልኻል ነቲ ጉጅለ ብምጥፍኡ ዓብዪ ሞሳ ረኺቡ'ዩ።
ክሳብ ሕጂ ግን፡ ስዑዲ ዓረብ ብዛዕባ ማእሰርቲ እዞም ጽልዋ ፈጠርቲ ንጉሳውያን ስድራ ዝሃበቶ ወግዓዊ መብርሂ የለን።
መሓመድ ቢን ሳልማን
መሓመድ ቢን ሳልማን፡ ኣብ 2016 ኣብታ ሃገር ወሳኒ ቁጠባዊ ለውጢ ከምጽእ ቃል ብምእታው ናእዳ ረኺቡ ነይሩ።
ይኹን'ምበር፡ ኣብ 2018 ዘጋጠመ መቕተልቲ ፍሉጥ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾግጂ ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበሉ ገበናት ከም ዝተመራስሐ ብምግላጽ ይንቀፍ።
ኣብዚ ቀረባ መዓልታት፡ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ሃገራ ተራእዩ ዘሎ ኮሮናቫይረስ [ኮቪድ-19] ንምቁጽጻር ትሰርሕ እያ ዘላ።
በዚ ምኽንያት፡ ዓመታዊ ጉዕዞ ዑምራ ሓጂ ወጻእተኛታት ንግዝኡ ኸልኪላ።