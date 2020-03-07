ዝተውሃቦ ጽሑፍ ከንብብ ብዘይምኽኣሉ ዜግነት ኣመሪካ ዝተኸልአ ዓይነ ስውር
ንፈተና ናብ ቤት ጽሕፈት ኢምግሬሽን ኣመሪካ ዝኸደ እዚ ዓይነ ስውር፡ ኣብ ክንዲ ብብሬል ዝተጽሓፈ ጽሑፍ፡ ምርኣይ ንዝኽእሉ ሰባት ዝዳሎ ጽሑፍ እዩ ተዋሂቡዎ።
እቲ ዝተውሃቦ ፈተና ኣንቢቡ ክሓልፍ ስለ ዘይክኣለ ግን፡ ዜግነት ኣመሪካ ተኸሊኡ።
ወዲ 23 ዓመት ሉሲዮ ዴልጋዶ፡ ክውለድ ከሎ ጀሚሩ ዓይነ ስውር ኮይኑ፡ ቅድሚ ሽዱሽተ ዓመት ካብ ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ኣትዩ።
ዴልጋዶ ከም ዝበሎ፡ ንሙሉእ ዓይነ ስውር ስለ ዝኾነ" ሰራሕተኛታት ኢምግሬሽን ኣሜሪካ ዝሃቡ ጽሑፍ ከንብብ ኣይክኣለን።
ብመሰረት ሕጊ ግዝኣት ኣሜሪካ ዝኾነት ኣሊኖይ፡ ዴልጋዶ ዓይነስውር ምኻኑ'ኳ እንተተረጋገጸ፡ ነዚ ዝገልጽ መረዳእታ ሓኪም ከቕርብ ተሓቲቱ'ዩ።
ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ግንቦት መርመራ ዓይኒ ምስ ገበረ፡ ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ስደተኛነትን ዜግነትን ኣመሪካ ዝበጽሖ ደብዳበ ግን ዜግነት ንምርካብ ዘቕረቦ ሕቶ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ዝገልጽ'ዩ።
- "ደቀይ ብባርዕ ድሕሪ ምስኣን ብመናቱ ተደቢሰ" ሄለን ወረደ
- ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ምርኢት ሙዚቃ ተሰሪዙ
- ኣንጻር ኮሮናቫይረስ ዝግበር ዓለማዊ ቃልሲ ዝመርሕ ዘሎ ኢትዮጵያዊ
እቲ ደብዳበ፡ "ብቋንቋ ኢንግሊዘኛ ዝተጽሓፈ ዓንቀጽ ከተንብብ ኣይክኣልንካን" ይብል። "ዜግነት ንምርካብ ዝሃብናካ ፈተና ንባብ ክትሓልፎ ዝገብረካ ነጥቢ ድማ ኣይረኸብካን" ብማለት፡ ሕትኡ ውዱቕ ከም ዝገበርዎ የብርህ።
ዴልጋዱ ግን፡ እቲ ፈተና ንዕእኡ ብዝጥዕም መልክዑ ዘይምቕራቡ ከምዘደንገጾን በቲ ውጽኢት ከም ዝሓዘነን ንዋሽንግተን ፖስት ገሊጹ።
ኣብ እዋን እቲ ፈተና፡ ዓይነ ስውር ምዃኑ ዝገልጽ መረዳእታ ካብ ሓኪም ከምጽእ'ኳ እንተተነግሮ፡ መድሕን ጥዕና ስለ ዘይብሉ ግን ነቲ መርመራ ዝኸውን ገንዘብ ክከፍል ኣይክኣለን።
ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ስደተኛነትን ዜግነትን ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ፡ ንዓይነ ስውራት ተፈተንቲ ዝወሃብ ናይ ንባብ ፈተና ብብሬል ምሃብ ዝተጀመረ ድሕሪ ናይ ዴልጋዶ ዝወሰዶ ፈተና ምኻኑ ሓቢሩ።
ዝሓለፈ ሰሙን፡ ጉዳይ ዓይነ ስውር ዴልጋዶ ዝምልከት ጸብጻብ ብማዕኸናት ዜና ምስ ተቓልሐ፡ እቲ ቤት ጽሕፈት ዴልጋዶ ካልእ ፈተና ክወስድ ቐጸሮ ከም ዝተትሓዘሉ ንጠበቕኡ ሓቢሩዎ።