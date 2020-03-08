"ብኮሮናቫይረስ ተታሒዞም ብዛዕባ ዝተብሃሉ ኢትዮጵያዊያን እንፈልጦ የብልናን" ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣቡዳቢ
ዝሓለፈ ብዓርቢ፡ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብኮሮናቫይረስ ከምዝተትሓዙ ካብ ዝተገለጹ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሀገራት፡ እቶም ክልተ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ተገሊጹ ነይሩ።
ሎሚ ሰንበት፡ ብዛዕባ እቶም ብኮሮናቫይረስ ተታሒዞም ዝተባሃሉ ኢትዮጵያዊያ ዝምልከት ዝተሓተተ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣቡዳቢ፡ እቶም ኢትዮጵያውያን ኣበይ ከምዘለዉ ከምዘይፈልጥን ገና ሓበሬታ ይጽበዩ ከምዘለዉን ገሊጹ።
"ንሕና'ውን ከማኹም ብሚድያ ካብ ምስማዕ ወጻኢ ዝኾነ ሓበሬታ የብልናን" ኢላ ኣብ ኣቡዳቢ ተወካሊት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኑሪያ መሓመድ።
ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ ኣብቲ ጉዳይ ዝርዝር መብርሂ ክህብዎም ወግዓዊ ሕቶ ኣቕሪቦም ምህላዎም'ውን ገሊጻ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ 13 ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት እቲ ቫይረስ ከምዝተረኸቦምን ካብኦም ክልተ ኢትዮጵያውያን ከምዝኾኑን ገሊጹ።
- ኣንጻር ኮሮናቫይረስ ዝግበር ዓለማዊ ቃልሲ ዝመርሕ ዘሎ ኢትዮጵያዊ
- ፍርሒ ኮሮና ቫይረስ ንነጋድያን ሓጅ መካን መዲናን የሻቕሎም
- ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ምርኢት ሙዚቃ ተሰሪዙ
እቲ ኤምባሲ፡ ዋላ'ኳ ብዛዕባ ኩነታት እዞም ኢትዮጵያውያን ዝርዝር ሓበሬታ ከምዘይብሉ እንተገለጸ፡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ግን ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ምህላዉ ድሕሪ ምግላጽ "እቶም ክልተ ኢትዯጵያውያን ንዓመታት ኣብኡ ክነብሩ ዝጸንሑን፡ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኾነ ጉዕዞ ከምዘይገበሩን ኣረጋጊጸ ኣለኹ" ኢሉ።
ነዚ ዝገለጸት፡ ሚኒስትር ዲኤታ ጥዕና ኢትዮጵያ ሊያ ታደሰ ክትከውን እንከላ፡ ሎሚ ኣብ ትዊተራ ኣብ ዝዘርገሓቶ ጽሑፍ ድማ፡ ሓደ ካብቶም ክልተ ኢትዮጵያውያን ከምብሓድሽ ተመርሚሩ እቲ ቫይረስ ከምዘይብሉ ተረጋጊጹ ኢላ።
ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዛጊድ 45 ሰባት ኣብታ ሃገር ብኮሮና ተታሒዞም ምህላዎም ኣፍሊጣ። እቶም ሰባት፡ ተወሺቦም ክትትል ሕክምና ይግበረሎም ምህላዉ ተገሊጹ።
ነዚ ስዒቡ ድማ፡ ኣብታ ሃገር ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንኣርባዕተ ሰሙን ዕጹው ክኸውን ተገይሩ'ሎ።
ዜጋታታ፡ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ጉዕዞ ክንክዩ እውን ምዒዳ።