ዛንታ ኣብነታውያን ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና
ኣብ 2019፡ ደቂ-ኣንስትዮ ብዓለም ደረጃ ዴሞክራሲ ኣብ ምንጋስን መሰል-ደቂ ሰባት ኣብ ምኽባር ዝተጻወትኦ ተራን መሪሕነትን ብቐሊሉ ዝርኣ ኣይኮነን።
ብዙሓት ደቂ-ኣንስትዮ ብትብዓትን ተጻዋርነትን ነቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወተን ዝገጥመን ኣደራዕ ሰጊረን፡ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየትን ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ምምጻእን፡ ኣድልዎ ኣንጻር ደቂ-ኣንስትዮ ደው ክብልን መሪሕ ተራ ተጻዊተን እየን።
ቢቢሲ ድማ ገለ ካብተን ኣብ ዓለምና ብዙሕ እጃም ዘበርከታ ደቂ-ኣንስትዮ ዘንትኣን ሒዝልኩም መጺኡ'ሎ።
ሆሊ
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ግዝኣት ኦሃዮ፡ ካብ ንስጋዊ ርክብ ኢሎም ዝጨውዩ ሓራ ዝወጽአት ሆሌ፡ መጀመርታ ጓል 15 ዓመት እንከላ ብኣዲኣ ምስ ተሸጠት እቶም ጉጅለ ን17 ዓመታት ዕጸ ፋርስ እናኣውሰዱ ባርያ ስጋዊ ርክብ ገይሮማ።
ኣብ 2015 ግን፡ ብሓይሊ ኣብ ገበናት ንዝተዋፈሩ ኣለሊዩ ሓራ ዘውጽእ ካች ኮርት (CATCH Court) ዝተበሃለ ቤት-ፍርዲ ሓራ ክትወጽእ ክኢላ።
ኣብ ኣሜሪካ ዝበዝሓ ንጊላነት ስጋዊ ርክብ ተባሂለን ዝተጨወያ ደቂ ኣንስትዮ ብውቃጦ ወይ ብብሰላ ምልክት ይገበረለን'ዩ፡ ሆሌ ከኣ እቲ ኣብ ኣካላ ዝነበረ ውቃጦን በሰላን መልክዑ ቀይራቶ'ያ።
ሆሌ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቤት ፍርዲ ኮሎምቦስ ሕጋዊት ተሓላቒት ዜታዊ ዓመጻት ናይ ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ትሰርሕ ኣላ። ከምኡ እውን ንግዳያት ግልያታት ጾታዊ ርክብን፤ ዘቤታዊ ዓመጽን ዝሕግዝ 'ሻይኒንግ ስታርስ' ዝተብሃለ ማሕበር ኣብ ምምስራት ትርከብ።
"ካብ ግልያነት ጾታዊ ርክብ ዝድሓና ደቂ ኣንስትዮ እተን ዝሓየለ፡ ጽቡቕ ድርኺት ዘለወን ከምኡ እውን ርህሩሃት ኮይነን እየ ረኺበየን"
ቻይናዊት ፕሮፈሽናል ተጓሳጢትህዋንግ ወንሲ
ጓል 29 ዓመት ህዋንግ ወንሲ፡ ኣብ ቻይና ካብተን ውሑዳት ፕሮፈሽናላት ተጓሰጥቲ'ያ።
ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ልሙድ ባህላዊ ኣታሓሳስባ ብምስዓር፤ ኣብ 2018 ናይ መላእ ኤሽያ ተዓዋቲት መኸተ ጉስጢ ክትከውን ክኢላ እያ።
ኣብ ስፖርት፡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ማሕበራዊ ኣርኣእያ ንኽቕየር ንቃልሲ ድልውቲ ምኻና ድማ ትዛረብ።
ቬኒንዙላዌት ቀባኢትሉቺታ ሁርታዶ
ጓል 98 ዓመት ሉቺታ ሁርታዶ ናይ መጀመርታ ምርኢታ ቅብኣ ንህዝቢ ኣቅሪባ፤ ብዓልቲ ቤት እቲ ፍሊጥ ስነጥበባዊ 'ሊ ሙሊካን' እውን እያ።
ክሳብ ሕጂ ከኣ ንስነ-ጥበባዊ ዕዮታታ ንበይና እያ ዓቒባቶም ነይራ።
ብዓል ቤታ ምስ ሞተ ግን ናብ ህዝቢ ዘይተዘርግሑ ኣስታት 1200 ስርሓት ኣብ ገዝኣ ስለ ዝረኸበት፡ ህዝቢ ንክርአዮም ገይራ።
#kutoo ዝጀመረት ጃፓናዊት ኡሚ እሽክዋ
ኣብ ጃፓን፡ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ክኣትዋ ክፍቀደለን እንተኾይኑ፡ ሓጺር ክዳንን ነዊሕ ተረከዝ ጫማን ክገብራ ይግደዳ።
በዚ ሕጉስቲ ዘይነበረት ኡሚ እሽክዋ፡ ኣብዚ መስርሕ ዘለዋ ተቓውሞ ንምግላጽ #kutoo ዝብል ምንቕስቃስ ጀመረት።
ስራሕ ንክቑጸራ ነዊሕ ተረከዝ ጫማ ክከግበራ ዝግደዳ ዝነበራ ብዙሓት ጃፓናውያን ኸኣ ንምንቕስቃስ ተጸንበረኦ፤ ኡሚ እሽክዋ እውን ነዚ ጎስጓስ ዝድግፍ ልዕሊ 20,000 ክታማት ክትእክብ ክኢላ።
"ኣብዚ ሕጂ'ውን ኣብ ጃፓን ጾታዊ ኣድልዎን ምንቕስቃስ #KuTooን ከም ዘሎ ዘይፈልጡ ኣለዉ። ነዚ መመርሒ ነዊሕ ተረከዝ ጫማ፡ ከም ጾታዊ ኣድልዎ ገይሮም ዘይወስድዎ ኣለዉ። ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ማዕረ ምዃኖም ክፍለጥ ኣለዎ" ትብል።
ሲራልዮናዊት ጋዜጤኛን ተሓላቒት ሰብኣዊ መሰላትንኣስማእ ጀምስ
ጋዜጤኛን ተሓላቒቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣስማእ ጀምስ፡ ድምጺ እተን ድምጸን ዘይስማዕ ሴራሊዮናውያን ደቂ ኣንስትዮ ኮይና እያ።
ጾታዊ ዓመጽ ጓል ሓሙሽተ ዓመት ምስ ሰመዐት፡ ብመንገዲ እቲ ንሳ ትሰርሓሉ ማዕከን ዜና 'ጸላም ሰሉስ' (Black Tuesday) ዝብል ጎስጓስ ጀሚራ።
እዚ ምንቕስቃስ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብታ ናይ መወዳእታ ወርሒ እትርከብ መዓልቲ ሰሉስ ተቓውሞአን ንምስማዕ ጸሊም ክዳን ክኽደና ዝጽውዕ'ዩ።
ብመንገዲ እዚ ተቓውሞ ኸኣ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ 12 ዓመት ህጻናት ዝግበር ጾታዊ ዓመጽ ክኹነን ይግበር።
እዚ ምንቕስቃስ ሓይሉ ብምዝያድ፡ እቲ ንጾታዊ ዓመጻት ዝምልከት ሕግታትን ፖሊሲታትን እታ ሃገር ከም ዝቕየር ገይሩ እዩ።
ህንዳዊት ገጣሚትኣራንያ ጆሃር
ኣራንያ ጆሃር ብእትጽሕፎም ግጥምታት ንጾታዊ ማዕርነት፤ ኣእምሮኣዊ ሕማምን ንነብስኻ ብኣወንታ ኣብ ምጥማት ዝብሉ ኣምራት ተልዕል።
'A Brown Girl's Guide to Beauty' ትብል ግጥማ ኣብ ዩትዩብ ልዕሊ 3 ሚልዮን ግዜ ተራእዩ።
"ደቂ ኣንስትዮ ንዕዮ እንድሕሪ ተጸንቢረን ሓፈሻዊ ምህርቲ ናይ ዓለም (GDP) ብ28 ትሪልዮን ዶላር ክውስኽ ይኽእል'ዩ። ንምንታይ ኢና ንፍርቂ ብዝሒ ህዝቢ ዓለምን ዓቕሙን ንድርቶ? እታ ጾታዊ ማዕርነት ዘለዋ ዓለምሲ ከመይ'ኮን ምኾነት? ናብኡ ክንበጽሕኸ ክንደይ ተሪፍና'ሎ?" ክትብል ትሓትት።