ዝርጋሐ ኮሮናቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃ እንታይ ይመስል?
ሚኒስትር ጥዕና ሰኔጋል፡ ኣብታ ሃገር ሓሙሽተ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ብኮሮናቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ኣረጋጊጹ።
እቶም ስድራ-ቤት፡ ካብ ዓዲ ጥልያን ካብ ዝመጸ ዘመድ እዮም ተለኺፎም።
ክሳብ ሕጂ ግን በዚ ሕማም ዝተለኸፉ ሰባት 10 በጺሖም ኣለው። ካብዞም እቶም ክልተ ከምዝሓወዩን፡ ዝተረፉ ሸሞንተ ግን ሕክምናዊ ረድኤት ይረኽቡ ኣለው።
ጋናን ጋቦንን
ኣብ ጋና ክልተ ግዳያት ቢዚ ሕማም ክልከፉ እንከለው፡ ጋቦን ድማ ፈላማይ ሰብ ቫይረት ዝተለኽፈ ረኺባ'ላ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ጋና ከም ዝበሎ፡ ክልተ ካብ ቱርክን ኖርወይን ዝመጽኡ ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ'ዮም።
እዞም ሰባት ንብሕቶም ተፈልዮም ሕክምናዊ ምክትታል ይግበረሎም ከም ዘሎን፡ ኣብ ደሓን ኩነታት ከም ዝርከቡን ተሓቢሩ። ምስዞም ሰባት ዝተራኸቡ ሰባት'ውን መርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ።
ኣብ ጋቦን፡ እቲ ዝሓመመ ሰብ ካብ ፈረንሳ ዝመጽአ ዜጋ እታ ሃገር ምዃኑ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኣፍሊጡ።
እዚ ሰብ ምልክታት ሰዓል፣ ጸገም ምስትንፋስን ምሕርሓር ጉሮሮን ዝተርኣዮ ኮይኑ፡ ንበይኑ ተፈልዩ ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት ጥዕና ከም ዘሎን ብተመሳሳሊ ምስኡ ዝተራኸቡ ሰባት መርመራ ይግበረሎም ምህላውን ሓቢሩ።
- በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ብኮሮናቫይረስ ተታሒዛ
- ብኬንያውን ዝተለገሰ ደም ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ሶማልያ ከምዝሽየት ተገሊጹ
- ተሸላሚ ኦስካር ቶም ሃንክስ ምስ ሰበይቱ ብኮሮናቫይረስ ተታሒዙ
ኣልጄሪያ
ዝርግሐ ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል ኣብያተ ትምህርቲ ክዕጸዋ ኣዚዛ። እዚ ምዕጻው ኣብያተ ትምህርቲ ክሳብ 5 ሚያዚያ 2020 ከም ዝጸንሕ ፕረዚደንት ዓብደልማጂድ ቴቡኔ ሓቢሩ።
በዚ መሰረት፡ መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ማእከላት ስልጠና ሙዚቃ፣ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ፣ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ዝወሃበለን ማእከላትን መዋእለ ህጻናትን ክዕጸው'ዮም።
ኣልጀርያ፡ በዚ ቫይረስ ወዲ 67 ዓመት ምስ ሞተ እያ ነዚ ስጉምቲ ክትወስድ ዝተገደደት።
ትመሊ ሓሙስ፡ ሓሙሽተ ሓደሽቲ በዚ ቫይረስ ዝተጠቕዑ ሰባት ዝመዝገበት ኮይና፡ ቁጽሪ በዚ ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት 24 በጺሑ ኣሎ።
ብኻልእ ወገን፡ ብኮቪድ-19 ተጠቒዖም ሕክምና ክረኽቡ ዝጸንሑ ሸሞንተ ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝሓወዩ ሰብ መዚ ኣፍሊጦም።
ቱኒዝያ፡
ሽዱሽተ ሓደሽቲ ግዳያት እዚ ባይረስ ከም ዝረኸበት ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ትማሊ ኣማስዩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ።
ቁጽሪ ሕሙማት ድማ 13 በጺሑ ኣሎ።
ካብ ቻይና፣ ኢራንን ኤውሮጳን ዝመጹ ገያሾ፡ ንኽልተ ሳምንቲ ንነብሶም ኣልዮም ከጽንሑ ዘገድድ መምርሒ ተመሓላሊፉ'ሎ።
ተጉዓዝቲ ኣብ መገዲ ኣየር እንትበጽሑ'ውን ሙሉእ ሓበሬታ ክመልኡን መርመራ ክገብሩን ከም ዝግበር ይግለጽ።