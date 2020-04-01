ኣብ ኤርትራ ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ናብ 18 ክብ ኢሉ
ኤርትራ፡ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ 3 ተወሰኽቲ ሰባት ከምዝረኸበት ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ።
ክልተ ካብቶም ዝተለኸፉ ሳባት፡ ኤርትራ ዓለምለኻዊ በረራታት ቅድሚ ምእጋዳ ከምዝኣተው እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ።
እታ ሳልሰይቲ ድማ ጓል 13 ዓመት ኮይና፡ ነቲ ሕማም ኣብ ወጻኢ ተንቀሳቒሳ ካብ ዝነበረት ኣዲኣ ከምዝተመሓለፋ ተገሊጹ።
እቶም ስድራ-ቤት ዝሓለፈ ሰሙን ከምዝተወሸቡ እቲ ዝወጽኣ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩ።
በዚ መሰረት ምስቶም ኣቐዲሞም ተለኺፎም ምስ ዝነበሩ 15 ሰባት፡ ኣብ ኤርትራ፡ ቁጽሪ ዝተለኽፉ ሰባት ናብ 18 ክብ ኢሉ'ሎ።
- ኮሮናቫይረስ፡ መዓስኮን ለበዳ ኣብቂዑ ህይወት ናብ ንቡር ይምለስ ይኸውን?
- ኢትዮጵያ፡ ኮሮናቫይረስ ኣብ ምክልኻልን ምቁጽጻርን ካብ ኤሽያ እንታይ ትመሃር?
- 'መንእሰያት ካብ ኮሮናቫይረስ ከምልጡ ኣይክእሉን' ትካል ጥዕና ዓለም
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ መንግስቲ ኤርትራ ዝርገሐ ኮሮናቫይረስ ንምቁጽጻር፡ከም መቀጸልታ ናይቶም ኣቀዲሙ ክወስዶም ዝጸንሐ ስጉምትተታ፡ ሎሚ መዓልቲ'ውን 12 ነጥብታት ዝሓዙ ን21 መዓልታት ተግባራዊ ዝኾኑ ሓደሽቲ ውሳኔታት ኣሕሊፉ።
እቲ ብሓይሊ ዕማም ኮቪድ-19 ሎሚ ኣማስይኡ (1 ሚያዝያ 2020) ዝወጽአ ውሳኔታት፡ ኩሎም ዜጋታት ንዝቅጽል 21 መዓልታት ካብ ገዛ ከይወጽኡን ካብ ሓደ ቤተ ሰብ ካብ ክልተ ንላዕሊ፡ ብሓደ ኣገደስቲ መግብታት ንምግዛእ ምውጻእ ከም ዘይፍቀድን ይጠቅስ።
ኣብዚ 21 መዓልታተ ኩሉ ንግዳዊ ንጥፈታትን ከም ዝዕጾ ዝሓበረ እዚ መግለጺ ኣቅረብቲ መግቢ፣ ባንክታትን መሸጣ መድሃኒትን ግን ክፉታት ኮይኖም ክጸንሑ እዮም።
ኣብ ገጠራት ዝነበሩ ኣብ ማሕረስን ምርባሕ ከብትን ዝተዋፈሩ'ውን ንቡር ንጥፈታቶም ክቅጽሉ ምዃኖም እዚ መግለጺ ይሕብር።
ኤርትራ፡ ሎሚ ክልተ ዜጋታት ኮሮናቫይረስ ከምዝተረኸባ ብምሕባር፡ እቲ ሓደ ሎሚ ኮሮናቫይረስ ዝተረኸቦ ነባሪ ኤርትራ ኮይኑ ካብ ኤርትራ ወጺኡ ከምዘይፈልጥ እቲ ሎሚ ዝወጽአ መግለጺ ይሕብር።