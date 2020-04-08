ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ፡ ብደረጃ ዓለም ሕጽረት ኮንደም ከየጋጥም ተሰጊኡ
ብደረጃ ዓለም ሕጽረት ኮንደም ከጋጥም ከምዝኽእል፡ ናይ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ትካል ኣፍራዪ ኮንዶም ገሊጹ።
ኣብ ዓለም እታ ቀንዲ ኮንደም እተፍርን ጠለባት እትመልእን ሃገር ማሌዥያ እያ። ኣብዛ ሃገር ድማ ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ምንቅስቓሳት ተኣጊዱ፡ ሰባት ኣብ ገዝኦም ተዓጽዮም ስለዘለዉ፡ ኮንደም ከምቲ ቀደም ይፈርይ የለን።
ኣብ ዓለምና ካብ ዝሽየጡ ሓሙሽተ ኮንደማት እቲ ሓደ፡ ካሬክስ ዝበሃል ትካል ዘፍርዮ ምዃኑ ጸብጻብ ኤኤፍፒ የረድእ።
ናይዚ ኩባንያ ሓላፊ ጎህ ሚያህ ድማ፡ ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ኣዋርሕ ብርግጽ ሕጽረት ኮንደም ከጋጥም ምዃኑ ኣሚቱ'ሎ።
ሕቡራት ሃገራት'ውን ነዚ ስግኣት ኣንጸባሪቕዎ ኣሎ። ኣብ ጥዕና ስነ-ተዋልዶ ዝነጥፍ ኤጀንሲ ናይ ሕቡራት ሃገራት፡ ካብቲ ንንጥፈታቱ ዘድልዮ ብዝሒ ኮንደም ፍርቂ ጥራይ ከምዝረኸበ ይገልጽ።
ሕቡራት ሃገራት ብውሃቢ-ቃል ኣቢሉ "ናይ ኮንደም ኮነ ካልእ ሜላ መከላኸሊ ጥንሲ ሕጽረት እንተጋጢሙ፡ ብዝሒ ዘይተደለየ ጥንሲ ይውስኽ። እዚ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ደቂኣንስትዮ፣ መጻምደንን ስድራታትን ዘይተደለየ ጥዕናውን ማሕበራውን ቅልውላው ከምጽእ ይኽእል" ምባሉ ኤኤፍፒ ጠቒሱ'ሎ።
ብተወሳኺ ድማ፡ ውሑስ ብዘይኮነ መገዲ ጥንሲ ንምስዳድ፣ ብጾታዊ ርክብ ንዝመሓላለፉ ሕማማትን ንኤችኣይቪን ዘቃልዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ስግኣቱ ገሊጹ።