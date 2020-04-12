ንፕረዚደንት ባንግላዲሽ ዝቐንጸለ ወተሃደር ድሕሪ 25 ዓመታት ብስቅላት ተቐጺዑ
ኣብ 1975 ዓ.ም.ፈ፤ ንመራሒ ቃልሲ ናጽነት ባንግላዲሽ ብምቕታል ዝተኸሰሰ ወተሃደር፡ ድሕሪ 25 ዓመት ተታሒዙ ተሰቒሉ።
እቲ ኣብዱል ማጂድ ዝበሃል ወተሃደር፡ ፕረዚደንታዊ ምሕረት ክግበረሉ ዘቕረቦ ሕቶ ተቐባልነት ምስ ሰኣነ እዩ ኣብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ኣብ ዳካ ብስቅላት ተቐጺዑ።
ኣብ ቅንጸላ ፕረዚደንት ነበር ሴኽ ሙጂቡር ራህማ ከምዝተሳተፈ ብቤት ፍርዲ ዝተረጋገጸ ኾይኑ፡ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ተሓቢኡ ጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ እዩ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ።
ኣቦ ናይታ ሕዚ ነታ ሃገር ቀዳመይቲ ሚኒሰተር ኮይና ትመርሕ ዘላ ሸኽ ሓሲና፡ ብ 1975 ኣብ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ምስ ዳርጋ መላእ ስድርኡ እዩ ተቐቲሉ።
እቲ መራሒ፡ ሃገሩ ካብ ፓኪስታን ነጻ ምስ ወጽአት ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት እዩ ተቐቲሉ።
ድሕሪ እቲ ዕልዋ መንግስቲ፡ እቲ ኣብቲ ቅንጸላ ከምዝተሳተፈ ዝግለጽ ማስጅድ፡ ጓል ናይቲ ዝተዓለወ መራሒ ወይዘሮ ሓሲና ኣብ 1996 ዓ.ም.ፈ ብመረጻ ናብ ስልጣን ክሳብ እትመጽእ፡ ኣብታ ዓዲ ከምዝጸንሐ እዩ ዝእመን።
ድሕሪኡ ግን፡ ኣብ ህንዲ ተሓቢኡ ከምዝጸንሐ ይንገር።
- ብሚሊዮናት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ሮሂንጃ ኣብ ማዓስከሮም ክውሸቡ ተኣዚዞም
- ፆታዊ ትንኮያ በፂሑኒ ብምባላ ተቓፂላ ክትመውት ዝተገበረት ንእስቲ
- 'ንገንዘብ ክብል ውሉደይይ ከሲሰ'
ንሳ ናብ ስልጣን ምስ መጽአት፡ መንግስቲ ናይታ ዓዲ ነቲ ቀተልቲ ኣቦኣ ከይክሰሱ ዝኽልክል ዝነበረ ሕጊ ውድቂ ገይርዎ።
ኣብ 1998 ድማ፡ ንማጂድ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ኣብቲ ቅንጸላ ዝተሳተፉ ብሞት ክቕጽዑ ተፈሪድዎም።
ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ባንግላድሽ ኣብ 2009 ነቲ ወሳነ ስለዝደገፈ፡ ካብ መንጎ 'ቶም ኣብቲ ተግባር ዝተሳተፉ ሓሙሽተ ሽዑ ንሽዑ ተቐቲሎም።