"ሆቴለይ 'ሆቴል ክልተ ኣሕዋት' ኢለ ክስይሞ እየ" ወዲ ዛላምበሳ
ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ነቲ ን20 ዓመታት ዝጸንሐ ኣይ ሰላም ኣይኲናት ሃዋሁ ብምቅያር ነቲ ኣብ ዶብ ዝርከብ ህዝቢ'ውን ኣነባብርኡ ከምዝቀየሮ ሪፖርተር ቢቢሲ ሮብ ዊልሰን ይሕብር።
ዘፈር ስልጣን፡ ኣብ ስሜናዊ ጫፍ ኣብ እትርከብ ዓዲግራት ኣብ ትሕቲ ሓንቲ መስፈ ዝሓዘት ሰበይቲ ኮፍ ኢላ ትቁነን ኣላ፡ እሂናይ ደኣ ኣይ ጥምቀት ቦክሪ ውላዳ እንድዩ።ኣብታ ኣብ ኩርናዕ ዘላ ቴሌቪዥን ኸኣ ናይቲ ቅድሚ ዓመት ዝነበረ መርዓኣ 'ቪድዮ' ተወሊዓ፡ ምስታ ቆናኒታ "ርኣይያ በሊ ኩስቶስ ሽሽ ትብል ኣላ' ኣናተብሃሃላ ስሓቕ እናኣቋሰያ ቁኖ በል ይብልኦ ኣለዋ።"መርዓና ምስቲ ምኽፋት ዶብ ስለዝነበረ ድርብ ሓጎስ'ዩ ነይሩ" ትብል ዘፈር ሱልጣን።ባሕቲ ወርሒ መስከረም 2011 ዓ.ም [2018 ዓ/ም/ፈረንጂ] ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝነብሩ ህዝቢታት ፍሉይ ኣጋጣሚ'ዩ ነይሩ።
ዕስራ ዓመት ዝመዓደዉ ዝነብሩ ጎዶቦታት ተሓቋቂፎም ናፍቖቶም ከውጽኡ ዝኸኣልሉ እዋን ስለዝነበረ።
ኣብ መርዓን ሓዘንን ክተሓዋወሱ ክኢሎም፡ መርዓ ዘፈር ሱልጣንን'ውን ብዙሕ ቤተ ዘመድ'ዩ ኣኻኺቡ፡ ቤተ ዘመድ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን።
"ጥምቀት ውድና'ውን ካብቲ መርዓና ዝፍለ ኣይክኸውንን'ዩ፡ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዝርከቡ ኣዝማድና ክተኣኻኸቡ'ዮም" ትብል ዘፈር።
እቲ ጥምቀት ኣብ ዛላምበሳ'ዩ ክኸውን፡ ዘላምበሳ መቦቆል ዓዲ ዘፈርን ብዓለ ቤታ ዘርኣይን እዩ፡ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከኣ'ያ ትርከብ።
ዛላምበሳ ካብ 1998-2000 [ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን] ብዙሕ ኲናት'ያ ርእያ፡ እቲ ዶብ ንልዕሊ 18 ዓመታት ምስ ተዓጸወ ኸኣ ብቁጠባ ሕሱም ተሃስያ።
ኣብታ ከተማ ዝነብር ሰብ ኸኣ ዳርጋ ኹሉ ዛንታ ምፍልላይ ኣለዎ።
"ቀብሪ መቅርብና ካብ ማዕዶ ኢና ንዕዘብ ኔርና"
ከም መርዓ ጥምቀትን ሓዘንን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ኣጋጣሚታት ኣብዚ መዳውብቲ ህዝቢ፡ እቲ ነቲ ሓደ ክሳተፈ ዘይክእለሉ እዋን'ዮም የሕሊፎም።
መርዓን ሓመድ ድበን መቅርቦም ብማዕዶ ኮይኖም ጥራይ'ዮም ክዕዘቡ ዝኽእሉ ነይሮም።
ኣብርሃለይ ገብረማርያም፡ ኢትዮጵያዊ ሰኣላይ'ዩ፡ ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ምዕጻው ዶባት ኸኣ ኣብ ሓመድ ድበ ኣባዩ ክሳተፍ ከምዘይከኣለ ይዛረብ።
ኣብርሃለይ ነታ ካብ ዶብ ብዙሕ ከይከድካ እትርከብ ዓዲ እናኣመልከተ "ነቲ ቀብሪ ካብ ማዕዶ፡ ካብዚ ኮይንና ጥራይ ኢና ክንዕዘቦ ክኢልና" ይብል።
"ብመንፈስ ግን ዳርጋ ኣብቲ ቀብሪ ተሳቲፍና ኢና" ይውስኽ።
ኣብርሃለይ ዶብ ምስ ተኸፈተ ናብ ኤርትራ ክልተ ግዜ ሰጊሩ ኣዝማዱ ክረኽቦም ክኢሉ'ዩ።
"ኣነ ካብ ክልቲኡ ህዝብታት'የ ዝውለድ ፡ ወዲ ክልቲኤን ሃገራት እየ" ኸኣ ይብል።
ኣብቲ ንሰለስተ ዓመታት ዝቐጸለ ዶባዊ ኲናት እዘን ክልተ ሃገራት ካብ ክልቲኤን ሃገራት ኣስታት 100 ሽሕ ክመውት እንከሎ፡ ብዙሓት ኸኣ ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም።
እቲ ኣብ ሞንጎ እዞም ህዝብታት ዘሎ ባህላውን ማሕበራውን ርክባት ገን ገና ኣይላሕለሐን፡ ስጡም'ዩ ዘሎ።
ገብርሂወት ካሕሳይ፡ ሓሙ ዘፈር ሱልጣን'ዮም ( ኣቡኡ ንዘርኣይ)።
"መራሕቲ'ምበር ህዝቢኮ ኣይተዋገአን፡ መራሕቲ'ምበር ህዝቢኮ ኣይተጠላለምን" እዮም ዝብሉ።
ምኽፋት ዶብን ምዕጻውን
ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ኣብ 2018 ምስ ተኸፈት ዛላምበሳ ዓቢይ ለውጢ'ያ ኣርእያ።
ንግዳውን ማሕበራዊ ምንቅስቃሳት ተጀሚሮም፡ ዛላምበሳ ኸኣ ካልእ ከተማ መሲላ።
ኣብርሃለይ" ማእከል ንግዳኢ ምንቅስቃስ ኮይና፡ ኣነ ንባዕለይ ከም ሰኣላይ ኣብ ክልቲኤን ሃገራት ክሰርሕ ዕድል ረኺበ" ይብል።
እቲ ምኽፋት ዶብ ኣዋርሕ ምስ ኣቁጸረ ግን፡ እቲ መራኸቢ ዶብ ዳግማይ ዓጽየምዎ።
እቲ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ዶባት ተዓጽዩ እዩ ዘሎ፡ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ንምንታይ ከምዝተዓጸወ ብሰብ መዚ ዝተውሃበ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን።
እቲ ዶብ ከም ቀደሙ ብጽኑዕ ወተሃደራዊ ሓለዋ ኣይሕሎን'ዩ፡ ካብም ናብን እዘን ሃገራት እቲ ዘይወግዓዊ ምንቅስቃሳት ይቅጽል ኣሎ።
እዚ ክሊቴኣዊ ምንቅስቃሳት ሰባት ቅድሚ ክልተ ዓመታት ፈጺምካ ዝሕሰብ ኣይነበረን።
ኣብቲ ወትሩ ቀዳም ዝካየድ ዕዳጋ ዛላምበሳ ብዙሕ ሰብ ክትረክብ ንቡር እዩ።
ኤርትራውያንን'ውን ዘድልዮም ክሸማምቱ ናብዚ ዕዳጋ ይመጽኡ'ዮም።
ዶብ ዕጹው ስለዝኾነ መካይን ካብን ናብን እዚ ዶብ ክሰጋገራ ኣይክእላን'የን፡ ሰብ ግን ክጾሮ ዝኽእል ሸሚቱ ካብን ናብን ክሰጋገር ይረአ'ዩ።
ዶብ ሰጊርካ ዝውሰድ መከላኸሊ ጥንሲ
ኣብ ዛላምበሳ ዝትርከብ መደበር ጥዕና ዋላ ካብ ኤርትራ ንዝመጽኡ'ያ ኣገልግሎት ትህብ።
ዶብ ምስተዓጽወ፡ እቲ ቁጽሪ ብርኡይ እንተነከየ'ኳ፡ ሕጂ'ውን ሓሓሊፊም ኤርትራውያን ይመጽኡ'ዮም፡ ኩሉ ኸኣ ብማዕረ ኣገልግሎት ይረክብ።
ሳምራዊት ብርሃነ ነዚ መደበር ጦና ብግዝያውነት ትመርሖ ዘላ ብዓልቲ ሞያ ጥዕና'ያ።
ሳምራዊት፡ ካብ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ሰብ ከምዝመጽእ ብምሕባር፡ ምስ ውጥን ስድራ ቤት ተኣሳሲሩ፡ መከላኸሊ ጥንሲ ዝደልያ ብብዝሒ ከምዝመጽኣ ኸኣ ትሕብር።
ኣብ ኤርትራ፡ ደቂ ኣንስትዮ መከላከሊ ጥንሲ ንኽወስዳ ካብ ብዓል ቤተን ፍቃድ ከምዘድልየን እዩ ዝሕበር።
"ነዚ ከምዚ ዓይነት ማሕለኻታት ስለዝጸልአኦ ኸኣ ናባና ክመጽኣ ይቀለን" ትብል ሳምራዊት።
ዘይንነጻጸል ኣሕዋት ኢና
ካብ ዓዲግራት ናብ ዛላምበሳ ቀጽካ ክትከይድ እንከለኻ፡ እቲ በረኽትን ኣኻውሕ ዝበዝሖን ቦታታት ንዓይንኻ ዝስሕብ'ዩ።
እቲ ሓደሽቲ ዝህነጽ ዘሎ ህንጻታት ኸኣ እቲ ካልእ ንዓይኒ ዝስሕብ ተርእዩ'ዩ።
ዶብ እዘን ክልተ ሃገራት ምስ ተኸፈት ብዙሓት ሰብ ርእሰ ማል ኣብዚ ከባቢ ወፍሪ ክገብሩ ተራእዮም'ዮም።ኤርትራዊ ፍስሃየ ሃይሉ ሓደ ካብኦም ኮይኑ፡ ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት ፖሎቲካ ማእሰርቲ ምስ ኣጋጠሞ፡ ቅድሚ 13 ዓመታት እዩ ወጺኡ።
"እዚ ሰላም ምስ ኣጋጠመ፡ ኣብዚ ቦታ መሬት ክገዝእ ሎሚ ጽባሕ ኣይበልኩን" ኸኣ ይብል።
ዓዱ ንፍስሃየ ካብ ዛላምበሳ ርሑቅ ስለዘይኮነ ንዛላምበሳ ካብ ብንእሽትኡ'ዩ ዝፈልጣ።ኣብ ዛላምበሳ ኸኣ ብዓል ሰለስተ ደርቢ ሆቴል'ዩ ዘስርሕ ዘሎ።" ባህጊ ውሽጠይ ንክገልጽ ነዚ ሆቴለይ 'ሆቴል ክልተ ኣሕዋት' ኢለ ክስይሞ'የ ሓሲበ ዘለኹ፡ እዚ ኸኣ ዘይንነጻጸል ኣሕዋት ኢና ንምባል'የ ዝብሎ ዘለኹ" ይብል ፍስሃየ።
ስነ ስርዓት ጥምቀትስነ ስርዓት ጥምቀት ሰዓት ሰለስተ ወጋሕታ እዩ ዝጅምር፡ እቲ ስነስርዓት ከኣ ናብቲ ናብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀረባ ዝኾን በሪኽ ቦታ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን'ዩ ክካየድ።
ኣብቲ ወራይ ናይ ጥምቀት ካኣ ካብ ኩሉ ዝመጽኡ ቤተ ዘመድ ክእከቡ'ዮም።
ዘርኣይ ንኹሎም ዝመጽኡ ኣዝማዱ እዩ ዘላልየና፡ ታሕጓሱ ከኣ ኣብ ገጹ'ዩ ዝንበብ።
ሕጂ ድማ ካብ ባጽዕ ዝመጸአት ጓል ኣኩኡ ኣላልዩና።
ኣብ 2018 ኣብ መርዕኡ ንክትሳተፍ'ውን መጺኣ ነይራ'ያ።
"ኣብ መርዓይ ምሳይ ውዒላ ሕጂ ድና ኣብ ጥምቀት ወደይ ምሳና ክትውዕል መጺኣ፡ እዚ ኣብ ሞንጎና ዘሎ ፍቅርን ባህላዊ ምትእስሳር'ዩ ዘርኢ" ይብል ዘርኣይ።
እዛ ስማ ክትግለጽ ፍቃደኛ ዘይኮነ ካብ ባጽዕ ዝመጻአት ጋሻ፡ እዚ ኣብ 2018 ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ንህይወቶም ከምዝቀየሮ'ያ ትገልጽ።
"ዶብ ቅድሚ ምኽፋትይን ምስዚ ሕጂ ዘሎ እዋን ከነወዳድሮ እንተኾይንና ሰማይን ምድርን'ዩ" ትብል።እዚ ዘይወግዓዊ ምርኻብ ስድራታት ይቅጽል እኳ እንተሎ፡ እቲ ዶብ ምዕጻዊ ግን ብብዙሕ ነገር ይጸልዎም ከምዘሎ'ዮም ብዙሓት ዝዛረቡ።ዘፈር፡ ኣብዚ ጥንቀት ናይ ወዳ፡ ካብ ኤርትራ ውሑዳት ከም ዝምውጽኡ ብምሓብር፡ ዶብ ብኽፉቱ እንከሎ ኣብ መርዐኦም ዝተሳተፉ ስባት ብምዝካር፡ እቲ ምዕጻው ዶብ ዝምጽኦ ጽልዋ ትገልጽ።"እዚ ዶብ ተዓጽዩ እዩ ዘሎ፡ ልብና ኣውዲቅና ካብን ናብን ክንንቀሳቀስ ኣይንኽእልን ኢና" ትብል ዘፈር።