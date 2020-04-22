ኣዋጅ ዕጽዋ ኣብ ኤርትራ ንዘይተፈለጠ እዋን ተናዊሑ
ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮናቫይረስ ሎሚ 22 ሚያዝያ 2020 ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ እቲ ካብ 2 ሚያዝያ 2020 ጀሚሩ ተግባራዊ ኮይኑ ዝጸንሐ ምሉእ ዕጽዋ ንዘይተገለጸ እዋን ከናውሖ ከምዘወሰነ ገሊጹ።
እቲ "ነብሲ-ወከፍ ሰብ ኣብ ገዛ ኮፍ ክብል" ዝድንግግ ኣዋጅ፡ ንተግባራውነቱ ጥቡቕ ምክትታል ክግበር ምጽንሑ ዘዘኻኸረ እዚ መግለጺ፡ ቀለቤት ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንምብታኽ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ እስትራተጂ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ምዃኑ ይገልጽ።
እቲ መግለጺ ብምስዓብ ናብ ኤርትራ ካብ መገሻ ብኣየር፡ ብባሕርን መሬታዊ ዶባትን ዝተመለሱ ዜጋታትትን ምስኦም ቀረባ ምትእስሳር ዝነበሮም ብጠቅላላ ኣብ ኩሉ ዞባታት 1660 ን21 መዓልታት ብምውሻብ፡ ንዝተጠርጠሩ ሕክምናዊ መርመራታት ብምክያድ 39 በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ከምዝተረኽቡ ይሕብር።
ካብዞም 39 ኮሮናቫይረስ ዝተርኸቦም ሰባት 3 ኣብ 18 ሚያዝያ ከምኡ'ውን ካልኦት 3 ኣብ 21 ሚያዝያ ካብቲ ቫይረስ ነጻ ኮይኖም ነናብ ቤቶም ከምዝተፋነዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።
እዚ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዝጸንሐን ዝቕጽልን መመርሒ፡ ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ልምዓታውን ኣገልግሎታውን ንጥፈታት ቀጻልቶም ዘውሕስ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ'ቶም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝናብረኦም ዜጋታት ዘለዎ ጽልዋ ቀሊል ዘይምኳኑ እቲ ዝወጽአ መግለጺ ይገልጽ።
ብምስዓብ፡ ኣብተን ንጥፈታትን ብምዕጻው ጥራይ ዘይኾነ፡ ደሞዝ ሰራሕተኛታተን ክኸፍላ ተቐሲበን ዝጸነሓን፡ ንብሕጂ'ውን ብመሰረት'ዚ ኣዋጅ ዝቅጽላን፡ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ዝህልዎ ጸቕጢ'ውን ግሉጽ'ዩ ይብል።
ብዙሓት ሃገራት መሓውር ቁጠበአን ውሑስ ኮይኑ ንክቕጽል ንትካላት ከምዝዱጉማን፡ እቶም ካብ ስራሕ ደው ዝበሉ ዜጋታተን ንምሕጋዝ ገንዘብ ይድጉማ ከምዘለዋ ይፍለጥ።
እዚ ሎሚ ብላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮናቫይረስ ዝወጻአ መግለጺ ግን ጸገም ከምዘሎ ድኣ ይግለጽ እምበር፡ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ኣይገለጸን።
ኣብ ወጻእን ኣብ ውሻጢ ሃገርን ዝንበሩ ኤርትራውያን፡ "ኤርትራዊ መኸተ ኣንጻር ለበዳ ኮሮናቫይረስ" ብዝብል መሪሕ ቴማ ብሚልይዮናት ዶላራትን ናቅፋን ዝቁጸር ገንዘብን ዓይነታውን ሓገዛት ይገብሩ ከምዘለዉ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ እዋናዊ ዛዕባ እዩ።
እንተኾነ፡ እዚ ዝዋጻእ ዘሎ ሰልዲ ኣብ ምንታይ መዓላ ይውዕል ከምዘሎን ኣብ ምንታይ ከምዝውዕልን ወግዓዊ ዝተገለጸ ነገር የለን።
ኣብ ደገ ዝቅመጡ ኣብ መግስቲ ኤርትራ እምነት ዘይብሎም ኤርትራውያን'ውን፡ ኣብ መዓስከራት ሱደተኛታይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ተበግሶታት ይወስዱ ከምዘለዉ ይፍለጥ።