ኒውዮርክ፡ መደብራት መድሓኒት ምርመራ ኮሮናቫይረስ ክካይዳ ክትፈቅድ እያ
እታ ብለበዳ ኮሮናቫይረስ ሕሱም ዝተጠቕዐት ግዝኣት ኣመሪካ፡ ኒውዮርክ፡ መደብራት መድሓኒት [ፈርማስታት] ምርመራ ኮሮናቫይረስ ከካይዳ ክትፈቅድ ምዃኑ እቲ ኣመሓዳሪ ተዛሪቡ።
ኣመሓደሪ ኒውዮርክ ሲቲ፡ ኣንድሪው ኩውሞ ኣብ መዓልቲ 40 ሽሕ ሰባት ንምምርማር ዝወጽአ ትልሚ ንምዕዋት እዩ እዚ ዝፈቅድ ዘሎ።
ብዚ ውሳነ መሰረት፡ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝርከባ ኣስታት 5 ሽሕ ዝኾና መደብራት መድሓኒት መርመራ እቲ ቫይረስ ከካይዳ ክጅምራ እየን።
ኣብ ኣመሪካ ዛጊድ 938 ሽሕ ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተትሓዙ ኾይኖም፡ ካብቶም ግዳይ ሞት ዝኾኑ 53751 ሓደ ናይ ሰለስተ ኢድ፡ ደቂ ከተማ ኒውዮርክ እዮም።
ኣብዚ ጉዳይ፡ ፕረዚደንት ትራምፕ፡ መዓልታዊ መግለጺ ኣይሃበን።
ኣብ ዝሓፈ ቀዳም ኣብ ትዊተሩ፡ ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐርብሉ 'ናይ ይበተኹ' ዝበሎም ሕቶታት ጠቒሱ ንመራኸቢ ብዙሃን ወቒሱ እዩ።
እቲ ፕረዚደንት ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 'ዲስኢንፈክታንት' [ጀርምታትን ቫይረሳትን ንምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ኣቑሑት ዝንጸግ መድሓኒት] ኮሮናቫይረስ ንምፍዋስ ኣብ ረብሓ ክውዕል ከምዝኽእል ምዝራቡ ስዒቡ፡ ኣዝዩ ተነቒፉ ነይሩ።
ብፍላይ ድማ እቲ ነቐፌታ ካብ ዶኳትራትን ኣፍረይቲ መድሓኒታትን ዝተፈነወ ኾይኑ፡ እቲ ንሱ ፈውሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሎ 'ዲስኢንፈክታንት' ፡ ብኣፍ እንተተወሲዱ ንህይወት ኣስጋኢ ነገር ምዃኑ እዮም ገሊጾም።
ትራምፕ እዚ ምባሉ ስዒቡ ድማ፡ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ፡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ንናይ ኣቐሑ ከሚካላት ሓደጋ ተሳጢሖም ተባሂሉ።
ምስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እንትነጻጸር፡ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሎሚ ዘበን 30 ሰባት ዓሚ ድማ 13 ነቲ ሓደጋ ተሳጢሕና ኢሎም።
ኣብቲ ንክልተ ሰዓታት ክድንጒ ይኽእል ተባሂሉ ዝተተንበየ፡ ጋዜጣዊ መግለጺ ትራምፕ ምስ ግብረ-ሓይሊ ኮሮናቫይረስ፡ ኣሉታዊ ጽልዋ እዩ ኣሕዲሩ።
ዓብቲ ሃገር ዝርከብ ወኪል ቢቢሲ ከምዝበለሎ፡ በቲ ናይ ዕለተ ሓሙስ ኣፈጻጽምኡ፡ ፕረዚደንት ትራምፕ ዋላ ኣብ ልዐዕሊ 'ቶም ኣኽሪሮም ዝድግፍዎ ሕርቃን ፈጢሩ እዩ።
ነዚ ስዒቡ ድማ፡ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ብዘይልሙድ ኣብ ውሽጢ 20 ደቒቓ ክለኣም ገይሩ።
ካብ ጋዜጠኛታት ድማ፡ ዋላ ሓንቲ ሕቶ ንምቕባል ፈቓደኛ ኣይኮነን።
ብዓርቢ ገለ ግዝኣታት ጆርጅያ፣ ኦክላሆማን ኦላስካን ዝተወሰኑ ትካላት ንግዲ ኸፉተን ውዒለን።
ሰብ ሞያ ግን፡ እቲ ስጉምቲ ኣይደግፉዎን።