ሩዋንዳ ተነቢሩ ዝጸንሐ ዕጽዋ ከምተልዕሎ ኣፍሊጣ
መንግስቲ ሩዋንዳ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንምግታእ ቅድሚ ሽድሽተ ሰሙናት ዝደንገጎ ፅኑዕ ዕፅዋ ብኸፊል ከምዘፍኩሶ ገሊፁ።
እዚ ዕፅዋ ካብ ዝቕፅል 4 ጉንበት ዝፎኩስ እንትኸውን፡ ገለ ስጉምትታት ግና ብዝነበርዎ ክቕፅሉ እዮም።
ካብ ሰዓት 20፡00 ክሳብ ሰዓት 5፡00 ድማ ኣዋጅ እቶ እቶ ተግባራዊ ክኸውን እዩ።
ኣብያተ-ትምህርቲ እታ ሃገር ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ኣይክኽፈታን።
ብዘይካ ንናይ ጽዕነት ተሽከርከርቲ፡ ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ዜጋታታን ሕጋውያን ነበርትን፡ ዶባት ሩዋንዳ ዕፁዋት እዮም።
ዕዳጋታት ብኸፊል ክኽፈቱ፤ ኣብያተ-ብልዒ ድማ ክሳብ ሰዓት 19:00 ኣገልግሎት ክህቡ ተወሲኑ ኣሎ።
ማእኸላት ስፖርት፤ እንዳ መስተን ቤተ-እምነትን ከምዘይፍቀዱ ዝገለፀ መንግስቲ እታ ሃገር፡ ሰባት ኣብ ክፉት ቦታታት ብውልቆም ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ከምዝኽእሉ ሓቢሩ።
ዋላ'ኳ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣገልግሎት መጋዓዝያ እንተተፈቐደ፡ መጋዓዝያ ካብን ናብን ከተማታት ግና ኣይፍቀድን።
243 ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ከምዘለውዋ ዘፍለጠት ሩዋንዳ፡ ካብዚኦም እቶም 84 ሰባት ኣብ ዝሓለፉ ሸውዓተ መዓልታት ጥራሕ በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ እዮም።
ሚኒስትር ጥዕና ሩዋንዳ፡ ካብ ኬንያን ታንዛንያን ዝመፅኡ መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ናብታ ሃገር ንክኣትዉ ብምፍቃዱ፡ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተለኸፉ ሰባት ክውስኽ ከምዝኸኣለ ድማ ገሊፁ።
ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ትርከብ ሩዋንዳ ፡ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንምምካት ቀዲማ ምሉእ ብምሉእ ዕፅዋ ዝኣወጀት ሃገር እያ።