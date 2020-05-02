ኮሮናቫይረስ: ኣሜሪካ 'ረምደሲቪር' ከም መድሃኒት ኮቪድ-19 ክውዕል ፍቃድ ሂባ

  • 2 ሜይ 2020
ክኢላታት ኣብ ረምደሲቪር ዘለዎም ዕቃበታት ይገልጹ Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ክኢላታት ኣብ ረምደሲቪር ዘለዎም ዕቃበታት ይገልጹ

በዓል መዚ ምቁጽጻር መግብን መድሃኒትን ኣሜሪካ ረምደሲቪ ዝተብሃለ መድሃኒት ኣብ ህጹጽ እዋን ከም መሐከሚ ኮቪድ-19 ክውዕል ኣፍልጦ ከምዝሃቦ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ።

ነዚ መድሃኒት ጂለድ ዝተበሃለ መፍረ መድሃኒት ከምዝሰርሖ ዝሓበረ ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ላዕለዋይ ሓላፊ እዚ መፍረ መድሃኒት፡ በዓል መዚ ምቁጽጻር መግብን መድሃኒትን ኣሜሪካ ንመድሃኒቶም ፍቃድ ምሃቡ ዓቢ ዝላ ምዃኑ ሓቢሩ።

እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ እዚ መፍረ መድሃኒት 1.5 ሚልዮን ብልቃጥ ረምደሲቪር ከምዘወፊ ምግላጹ'ውን ትራምፕ ሓቢሩ ኣሎ።

ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ'ውን ምክፍፋል እቲ መድሃኒታት ካብ ሰኑይ ከምዝጅምር ገሊጹ።

እቲ መድሃኒት መጀመርታ ንመፈወሲ ኦቦላ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ኮይኑ፡ ብመንገዲ ኣሜሪካ ኣብ መላእ ዓለም ተፈቲኑ ኣብ ቀዳማይ ፈትንኡ ካብ 15 ክሳብ 11 መዓልታት ኣብ ዘሎ ግዜ ምልክታት ኮሮናቫይረስ ከምዘጥፈአ ተሓቢሩ።

እንተኾነ ተመራመርቲ ቻይና ውጽኢት እዚ መድሃኒት ኣብ ምልክት ሕቶ'ዮም የእትየሞ ዘለዉ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት