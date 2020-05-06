ሱዳንን ኢትዮጵያን ዶብ ዝጥርር ሓበራዊ ጉጅለ ኣቚመን
ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክን፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ ዘሎ ናይ ዶባት ምትፍናን ብሰሉስ ብቴሌፎን ከምዝዘተይሉ፡ ብመንግስቲ ዝውነን ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ጸብጺቡ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ዶብ ንምጥራር፡ ሓበራዊ ጉጅለ ክቀውም ክልቲኦም መራሕቲ ተሰማሚዖም ድማ ኢሉ እቲ ጸብጻብ።
ኣብ ቀረባ እዋን፤ ኢትዮጵያ ወተሃደራታ ካብቲ ኣል-ፋሻጋ ዝበሃል ብወገን ሱዳን ዝርከብ ቦታ ክትስሕብ ሱዳን ጸዊዓ ነይራ።
እቲ ኣል-ፋሽጋ ዝበሃል ዓብዪ ናይ ሕርሻ መሬት፤ ካብቲ ዶብ ንወገን ሱዳን ዝርከብ ኮይኑ፤ ንብዙሓት ዓመታት ግን ዕጡቓት ኢትዮጵያ ሒዞምዎ ዝጸንሑ ምዃኑ ይግለጽ።
- 'መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኮሮናቫይረስ ኣሳቢቡ መሰል ምዝራብ ይግድብ ኣሎ' ሂዩማን ራይትስ ዎች
- ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ ሓበሬታ ዝስንዑን ዘላብዑን መን እዮም?
- ኣማኻሪ ጉዳይ ኮሮናቫይረስ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ስልጣኑ ለቒቑ
ኣብቲ ኸባቢ ዝርከቡ ዕጡቓት ኢትዮጵያ ብመጋቢት 24 መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ሓደ ወተሃደር ሱዳን ሞይቱ፡ ካልኦት ሰለስተ ድማ ቆሲሎም እዮም።
እቲ ኣል ፋሻጋ ዝበሃል መሬት፡ ሰፊሕን ልሙዕን ናይ ሕርሻ ቦታ እዩ።
ኣብቲ ኸባቢ ድማ፡ ኣብ መንጎ ሓረስቶትን ዕጡቓትን ክልቲአን ሃገራት ተደጋጋሚ ጎንጺ ክረኣይ ጸኒሑ እዩ።