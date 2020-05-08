ቤትፍርዲ ክልል ኣምሓራ፡ ኣብ ጉዳይ ኣይተ በረከትን ኣይተ ታደሰን ብይን ሂቡ
ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ክልል ኣምሓራ፡ ኣይተ በረከት ስምኦን ንሽድሽተ ዓመት፡ ኣይተ ታደሰ ካሳ ድማ ንሸሞንተ ዓመት ክእሰሩ በይኑ።
ኣቶ በረኸትን ኣይተ ታደሰን፡ "ኣብ ኮርፖሬት ጥረት ናይ ሃብቲ ብኽነት ፈጺሞም ተባሂሎም ተጠርጢሮም እዮም፡ ንዝሓለፉ 15 ኣዋርሕ ተኣሲሮም ፀኒሖም።
ጉዳዮም ከፃርይ ዝፀንሐ እቲ ቤት-ፍርዲ፡ ናይ ክልቲኦም ተኸሰስቲ ክትዕ ድሕሪ ምድማፅ፡ ሎሚ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ፡ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ክስታት መዝገብ ጥፍኣተኛ ንዝተብሃለ ኣይተ በረከት ስምኦን፡ ማእሰርቲ ሽድሽተ ዓመትን 10 ሽሕ ብር መቕፃዕትን በይኑ።
ኣብ ክስታት መዝገብ ቀዳማይ፣ ካልኣይን ራብዓይን፡ ጥፍኣተኛ ዝተብሃለ ኣይተ ታደሰ ካሳ ድማ፡ ብሸሞንተ ዓመት ማእሰርትን 15 ሽሕ ብርን ቅፅዓት ከምዝተፈረደ፡ መራኸቢ ሓፋሽ እቲ ክልል ፀብፂቡ።
ክልቲኦም ተኸስሰቲ ይግባይ ናይ ምባል መሰል ከምዘለዎም ዝገለፀ እቲ መጋባእያ፡ እቲ ብይን ኣብ ቀይዲ ካብ ዝወዓልሉ ግዘ ጀሚሩ ከምዝጽብጸብ ሓቢሩ።
ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ጥሪ 2011 ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ እዞም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ነበር፡ ኣከብቲ ቦርድን ስራሕ ፈፀምትን ኮርፖሬት ጥረት ኣብ ዝነበርሉ እዋን "ገበን ፈፂምኩም ኢኹም" ብዝብል እዮም ተኣሲሮም።
በረከት ስምኦን መን እዮ?
በረከት ስምኦን ኣብ ጎንደር ይነብሩ ካብ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስድራ፡ ኣብ ጎንደር ተወሊዱ ከምዝዓበየ እዩ ዝግለጽ።
ስድርኡ መብራህቱ ዝብል ስም ከምዝሃብዎን፡ ናይ ወላዲኦም ስም ድማ ገብረህይወት ከምዝኾነን ዝፈልጥዎም ሰባት ይዛረቡ።
እቲ ቀንዲ ሽሙ ድማ ኣብ እዋን ደርጊ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከምዝቐየረ ይግለጽ።
ኣቶ በረከት ስምኦን ንወተሃደራዊ ስርዓት ደርጊ ኣብ ምእላይ ዝተገብረ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተሳቲፉ እዩ።
እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምስ ኣብቅዐ ድማ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት እቲ ውድብን ላዕለዋይ ሓላፍነት መንግስትን ኮይኑ ኣገልጊሉ።
በረከት ዝሰርሓሎም ናይ መንግስቲ ሓላፍነታት
- ሚኒስተር ሓበሬታ
- ሚኒስተር ቤትጽሕፈት ጉዳያት ኮምዩኒኬሽን
- ኣማኻሪ ፖሊሲ መጽናዕትን ምርምርን ቀዳማይ ሚኒስተር
- ምክትል ዳሬክተር ማእከል መጽናዕትን ምርምርን
- ኣካቢ ቦርድ ራድዮን ተሌቬዥንን ኢትዮጵያ
- ኣቦ መንበር ቦርድ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ