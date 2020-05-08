ኣጥቃዒ ቶተንሃም ሶን ኣብ ወተሃደራዊ ተዓሊም ብጨመተ ቶኲሱ ተሸሊሙ
ኣጥቃዓይ ክለብ ቶተንሃም ሳን ሂዮንግ ሚን ኣብ ሃገሩ ደቡብ ኮርያ ንሰለሰት ሳምንታት ወተሃደኣዊ ተዓሊም ሃገራዊ ገልግሎት ብዓወት ብምዝዛም ጽቡቕ ውጽኢት ብምምዝጋብ ተሸሊሙ።
ሰብ መዚ ወተሃደራዊ ተዓሊም ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ወዲ 27 ዓመት ሳን ሂዮንግ ሚን ካብቶም 157 መተዓልምቱ ኣብ ጨመት ቶክሲ ዝበለጸ ኮይኑ ብምርካቡ ከምዝተሸለመ ገሊጾም።
ሳን ሂዮንግ ሚን ካብታ ዝጻወተላ ዝነበረ ክለብ ቶተንሃም ናብ ሃገሩ ደቡብ ኮርያ ኣብ ወርሒ መጋቢት እዩ ተመሊሱ፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ ደው ስለዝበለ ድማ ነቲ ግድን ክፍጽሞ ዝነበሮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክውድእ ወሲኑ።
ደቡብ ኮርያውያን ደቂ 28 ዓመት ምስ ኮኑ ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ወተሃደራዊ ተዓሊምን 21 ኣዋርሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍጽሙ ግዴታ ኣለዎም።
ሳን ግን ንሃገሩ ኣብ ወድድራት ኤስያ 2018 ንሃገሩ ዋንጫ ክትዓትር ዓቢ ኣበርክቶ ስለዘበርከተ እቲ ን 21 ኣዋርሕ ክፍጽሞ ዝነበሮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብመንግስቲ ደቡብ ኮርያ ተሰሪዝሉ እዩ።
ሳን ወተሃደራዊ ተዓሊም ድሕሪ ምዝዛሙ ሎሚ ዓርቢ'ዩ ኣብ መዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ደሴት ጀሉ ምስ መተዓልምቱ ተመሪቑ።
እቲ ወተሃደራዊ ተዓሊም ጨመተ ቶክሲ፡ ቃልስ ብሳንጃ፡ ምጽናዕ ከሚካላውን ባይሎጂካውን ኣጽዋር ከምኡ'ውን ቀዳማይ ረዲኤት ዘጠቃለለ'ዩ ነይሩ።
ኣገልግሎት ዜና ዮንሃብ "ሳን ሂዮንግ ሚን ነቲ ሓደ ካብ ሓሙሽተ ዝበለጹ ሽልማታት ወተሃደራዊ ተዓሊም ዝኾነ ሽልማት 'ፒልሱንግ' ተዓዊቱ" ክትብል ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣላ።
- ሓድሽ ዓመት ምስ ኣሰልጣኒ ጋንታ ስሑል ሽረን ሓላዊ ልዳት ወልዋሎን
- "ጋንታታት መቐለን ወልዋሎን እንታይ የባእሰን?"- ኣብርሃም ተክለሃይማኖት
- መቝሽሽ ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ብሩንዲ ብምጥፍኡ ሓደ በዓልመዚ ተቐይዱ
ጋንታ ቶተንሃም'ውን ኣብ ትዊተራ ንኣጥቃዒኣ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ብምስፋር ዝመጽእ ሰሙን ክጽንበራ ዘለዋ ተስፋ ገሊጻትሉ ኣላ።
ሳን ሂዮንግ ሚን ጋንትኡ ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኣስቶንቪላ 3 ን 2 ኣብ ዝተዓወትትሉ ኣብ ኢዱ ናይ ዓጽሚ መንቃዕቲ ኣጋጢምዎ ምጥባሕቲ ገይሩ ነይሩ።
ኣሰልጣኒ ጋንታ ቶተንሃም ጆሲ ሞሪኖ ንሳን ሂዮንግ ሚን ኣብዚ ወቅቲ ናብ ጸወታ ክምለሰ ተስፋ ከም ዘይነበሮ ብምግላጽ፡ ጥዕዩ ወተሃደራዊ ተዓሊሙ ብሰላም ምዝዛሙ ምግራሙ ገሊጹ ኣሎ።
ሳን ዋላ እኳ ወተሃደራዊ ተዓሊሙ እንተዛዘመ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝመጽእ 34 ኣዋርሕ 544 ሰዓታት ኣብ ሃገሩ ህዝባዊ ኣገልግሎት ክህብ ክግደድ እዩ። ኣጥቃዒ ቶተንሃም ሶን ኣብ ወተሃደራዊ ተዓሊም ብጨመተ ቶኲሱ ተሸሊሙ