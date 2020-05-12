ከተማ ውሃን ን 11 ሚልዮን ነበርታ ምርመራ ኮሮናቫይረስ ክትገብረሎም እያ
እታ ቀንዲ መንቀሊት ኮሮናቫይረስ ከምዝኾነት ዝዝረበላ ቻይናዊት ከተማ ውሃን፡ ኣብ 10 መዓልቲ ጥራይ ንመላእ ህዝቢ እታ ከተማ ምርመራ ክትገብር ኣንቂላ ኣላ።
እዚ ማለት ድማ፡ ን 11 ሚልዮን ሰባት ኣብ መዓልታት ክትምርምር እያ።
እቲ ትልሚ ገና ኣብ ፈላማይ ደረጃ ዘሎ ኮይኑ፡ ኩለን ምምሕዳራት ናይታ ከተማ ኣብ 10 መዓልቲ ብኸመይ እቲ ምርመራ ክግበር ከምዝኽእል ዝርዝራት ከቕርባ ተሓቲተን ኣለዋ።
ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ፡ ኣብታ ኮሮናቫይረስ ፈለማ ዝተርኣየላ ከተማ፡ ሓደሽቲ ሽድሽተ መልከፍትታት ድሕሪ ምርኣዩ እዩ እዚ ትልሚ መጺኡ ዘሎ።
ቅድም ክብል፡ ክሳብ 3 ሚያዝያ፡ ኣብታ ከተማ ዝኾነ ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ኣይተርኣየን ነይሩ።
- ንምንታይ’የን ሃገራት ጃምላዊ መርመራ ክገበራ ዝምዓዳ ዘለዋ?
- ክራማት ኮሮናቫይረስ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ካብ መጋቢት ክሳብ ግንቦት
- ኣብ ኣፍሪቃ ዝለዓለ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ዘለዋ ሃገር መን እያ?
ከተማ ውሃን ድሕሪ ናይ 11 ሰሙን ጥቡቕ ዕጽዋ ኣብ 8 ሚያዝያ እያ ዳግማይ ምንቅስቓሰት ኣፍቂዳ።
ንዝተወሰነ እዋን ህይወት ናብ ስሩዕ ዑደታ ዝተመለሰት ትመስል ነይራ። ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊቱ፣ ትካላት ንግዲ ቀስብቐስ ስርሖም ክጅምሩን ኣገልግሎት መጓዓዝያ'ውን ኣገልግሎት ከሳልጥ ክኢሉ ነይሩ።
እንተኾነ፡ ሓደሽቲ መልከፍትታት ምስተርኣየ ግን፡ እቲ ናብ ስሩዕ ህይወት ምምላስ ዝብል ትልሚ ኣብ ስግኣት ወዲቑ'ሎ።
'ናይ ዓሰርተ መዓልታት ቃልሲ'
ብመሰረት እቲ ብሰፊሑ ክዝርጋሕ ዝተርኣየ ሰነድ ናይቲ ትልሚ ምርመራ፡ ኩለን ምምሕዳራት እታ ከተማ ክሳብ ሎሚ ሰሉስ ኣጋምሸት፡ ኣብ ዓሰርተ መዓልታት ንዝግበር ምርመራ ትልሚ ከቕርባ ተነጊርወን ኣሎ።
ነፍሰወከፍ ምምሕዳር ብዝሒ ህዝበንን ስፍሓተንን ተደሪኸን ትልሚ ከውጽኣ ትጽቢት ይግበረለን።
እቲ ሰነድ፡ ነዚ ትልሚ ምርመራ "ናይ ዓሰርተ መዓልታት ቃልሲ" ክብል ይገልጾ።
ብዙሓት ሰብ ሞያ ጥዕና ግን እዚ ንመላእ ህዝቢ እታ ከተማ ንምምርማር ዝቐረበ ትልሚ ወጻእታቱ ብዙሕ ስለዝኾነ "ዘዋጽእ ኣይኮነን" ይብሉ ኣለዉ።
ካልኦት ድማ፡ ከተማ ውሃን ቅድም ኢሉ ንኣስታት 3-5 ሚልዮን ህዝባ ስለዝመርመረት፡ ኣብዚ እዋን ነቲ ዝተረፈ ካብ 6-8 ሚልዮን ዝቑጸር ህዝቢ ኣብ 10 መዓልቲ ምምርማር ኣይኸብዳን ይብሉ።