ሱዳናዊት ዶ/ር ሳራ ዓሊ፡ 'ኣብ ሱዳን ጓንቲ ከማን የብልናን'
ሱዳናዊት ዶ/ር ሳራ ዓሊ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ኣስታት 250 ሚልዮን ሰባት ብኮሮናቫይረስ ክልከፉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዜና ምስ ሰመዐት ኣይተገረመትን።
ንሳ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ፡ ኣብ ሱዳን እቲ ዝነበረ ስርዓተ ጥዕና ዓኒዩ ብምጽንሑ፡ ኣብታ ሃገር ዘይተኣደነ ብድሆታት ከምዘሎ ገሊጻ።
ንበዓላ ምልክታት ኮቪድ-19 ከምዘለዋን፡ ነብሳ ገሊላ ተወሺባ ከምዘላን ሓቢራ። ኣብ ካርቱም ዘሎ ኩነታት ኮሮናቫይረስ ድማ ኣዝዩ ኣስጋኢ ምዃኑ ገሊጻ።
"ኣብዚ ዓዲ እኹል ቁጽሪ ዶክተራት ስለዘየሎ፡ ብዙሓት ሰባት ብኣዝማ፤ ወቕዒ ልቢ ዝኣመሰሉ ካልኦት ሕማማት ይሞቱ ኣለው። ምኽንያቱ ኣብ ሆስፒታላት ዶክተራት የለውን"
ኣብ ሱዳን፡ ንኮሮናቫይረስ ንምቕላስ ዝኸውን እኹል ሕክምናዊ መሳሪሒታት ከም ዘየለው'ውን ዶ/ር ሳራ ትሕብር።
"መዓልታዊ ሰባ ቨንቲለተር (ንመተፈሲ ዝሕግዝ መሳርሒ) ክደሊ ትርኢ። ኣብ ምሉእ ሱዳን ከባቢ 200 ቨንቲለተራት እየን ዘለዋ" ትብል።
ቅድሚ ኮሮናቫይረስ ምምጽኡ፡ ብዙሓት ሆስፒታላት ጓንቲ ስኢንን ቀልጢፈን ስርሐን ይዓጽዋ ከምዝነበራ'ውን ንቢቢሲ ሓቢራ።
"ዶኳትር መሰረታዊ ነገራት ከም ጓንቲ ስለዘይነበሮም፡ ንሕሙማት ክምርምሩ ኣይከኣሉን። ነዚ ንብረት ከምጽኡልና ግን ተመባጺም ኣለው" ትብል።
ኣብ ሱዳን፡ ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት 1,964 በጺሑ'ሎ። ካብዚኦም እቶም 205 ክሓውዩ እንከው፡ ካልኦት 91 በዚ ቫይረስ ሞቶም ኣለው።
ኣብታ ሃገር ግን፡ ዘርጋሐ ኮሮናቫይረስ ብቕልጡፍ ናህሪ ይውስኽ ከምዘሎ ሰብ ሞያ ሕከምና ይገልጹ ኣለው።