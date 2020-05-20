ፓርቲ ብልጽግና ትግራይ ነቲ ኣብ መቐለ ብፖሊስ ዝተፈጸመ ቕትለት ኮኒኑ
እቲ ውድብ ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ "ብጥይት ብዝተፈጸመ ቕትለት ሓደ ትግራዋይ መንእሰይን መቑሰልቲ ክልተ ወገናትን ዝተሰምዓና መሪር ሓዘን ንገልጽ" ኢሉ።
ኢትዮጵያ ንህዝባ ኣተሓባቢራ ኣንጻር ዓለማዊ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ቃልሲ ተካይድ ኣብ ዘላትሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ሃገር ጎንጽታት ይውልዑ ከምዘለዉ ዝሓበረ መግለጺ ፓርቲ ብልጽግና ትግራይ፡ በቶም ጎንጽታት ህይወት ሰባት ምጥፍኡ ከምዘሕዘኖ ገሊጹ።
"ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈጠረ ቅትለት ሓደ መንእሰይን ክልተ ኣካላዊ መቑሰልትን ብሓፈሻ ድማ ሰላም ህዝቢ ዝዘርግን ኢ-ሕጋውን ዘይፍትሓውን ጥቕዓት ነቲ ኣብ ክልልና ሱር ሰዲዱ ዝጸንሐ ስእነት ዴሞክራስን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ዘረጋግጽ እዩ" ይብል መግለጺ ናይቲ ውድብ።
- ኣብ መቐለ ብፖሊስ ንዝተፈፀመ ቅትለት መሰኻኽር ዓይኒ እንታይ ይብሉ?
- መወሸቢ ማእከላት ክልል ትግራይ እንታይ ይመስሉ?
- "ዕምቈት ዘይብሎም መቓብራት" - ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን
- 'መንግስቲ ፌዴራል ናብ ትግራይ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ዓፊኑ' ክትብል ትግራይ ከሲሳ
- ደብረጽዮን ገብረሚካኤል 'ትግራይ ጥንቃቐ ገይራ ናይ ርእሳ መረጻ ክተካይድ ትኽእል እያ' ኢሉ
ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ኣብ ዝተደንገገሉ እዋን ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ከይጥሓሱ ፍሉይ ቆላሕታ ሂብካ ኣገዳሲ ከምዝኾነ ብምዝኽኻር፡ "ብፍላይ ሰላማውያን መናእሰይ መተካእታ ዘይብሉ ክቡር ህይወቶም ክሳብ ዝስእኑ ዘይመጣጠን ሓይሊ ተጠቒምካ መጥቃዕቲ ምፍናው ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተቐባልነት ዘይብሉ እኩይ ተግባር'ዩ" ኢሉ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈጸመ ቅትለትን ኣካላዊ መቑሰልትን ድማ ብቕልጡፍ ተጻርዩ እቲ ዝውሰድ ሕጋዊ ስጉምቲ ናብ ንህዝቢ ክግለጽ ሓቲቱ።