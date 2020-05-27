ኣብ ክልል ትግራይ፡ ኣብ መወሸቢ ማእኸል ዝሰርሑ ሰብሞያ ጥዕና፡ ብኮሮናቫይረስ ተታሒዝና ኢሎም
ኣብ ትግራይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእኸል ማይካድራ፡ 2 ሰብ ሞያ ጥዕና ብኮሮናቫይረስ ከምዝተለኸፉ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ሰብሞያ ጥዕና ገሊፆም።
ኣብ ማይ ካድራ ኣብ ዘሎ መወሸቢማእኸል፡ ሰብ ሞያ ጥዕና ንርእሶም ካብቲ ቫይረስ ክሕልዉ ዘኽእሎም እኹል ናውቲ ብዘይምህላዉ፡ ብሰንኪ ጽበት ቦታ ብዘጋጥም ምትሕውዋሳትን፡ ኣፀጋሚ ኩነታት ከምዝተፈጠረ እቶም ሰብሞያ ጥዕና ገሊፆም።
በዓል ሞያ ጥዕና ኣይተ ሓድጉ፡ ሓደ ካብቶም ብሰንኪ ሕፅረት መከላኸሊ ናውቲ፡ ብኮቪድ-19 ከምዝተለኸፉ ዝተገልጹ ሰብሞያ ጥዕና እዩ።
"ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳብ ሽድሽተ ተወሸብቲ ኢና ነቐምጥ ነይርና። መወሸቢ ክፍሊ ስኢኖም፡ ኣብ ደገ ኮፍ ዝብሉ ሰባት እውን ነይሮም። ኣብ ተወሸብቲ እውን ምትንኻፋት ነይሩ እዩ" ይብል።
ሰብ ሞያ ሕክምና፡ ምስ ተወሸብቲ እንትተናኸፉ፡ ሕፅረት ናውቲ መከላኸሊ ኮሮናቫይረስ ከምዝነበረን፡ በቲ ቫይረስ ንክልከፉ ምኽንያት ክኸውን ከምዝኽእልን ገሊፁ።
"ሓንቲ መሸፈኒት ኣፍን ኣፍንጫን ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ንጥቀመላ ነይርና" ይብል።
"[እቶም ኣመራርሓ ጥዕና] ሓደ ኤን 95 መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን (ማስክ) ንከባቢ ሰለስተ ወርሒ ንክንጥቀመሉ እዩ ትፅቢት ነይርዎም። በዚ ድማ፡ ምርመራ ካብ ዝጀመርናሉ ግዘ፡ ካብ ወርሒ መጋቢት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ፡ ዘይመኸነ [ዲስኢንፌክት እኳ ዘይተገበረ] መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኢና ብቐጻልነት እናተጠቐምና ንሰርሕ ነይርና። ንሱ እውን፡ ሓደ መቃልዒ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ" ኢሉ።
ድሕሪ ዝተወሰነ ግዘ፡ ነቶም ሰብ ሞያ ጥዕና፡ ቅያር መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዋላ እኳ እንተተውሃቦም፡ ነቲ ፈለማ ዝተውሃቦም መሸፈኒ ግና ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ክጥቀምሉ ከምዝተገደዱ ሓቢሩ።
ኣብ ማእኸል መወሸቢ ማይካድራ፡ ሕፅረት ናይ ሕክምና ጫማ፣ መከላኸሊ ክዳን (ጋውን)፣ መለክዒ ዋዒ ሰብነት እውን ከምዝነበረ ይገልጽ።
እቲ ዝጥቀምሉ መለክዒ ዋዒ እውን፡ ኣብ ድሕሪ ሰዓት ሙቐት እቲ ከባቢ ስለዝውስኽ፡ ንምጥቃሙ ኣጸጋሚ ምንባሩ፡ እቲ በዓልሞያ ጥዕና ተዛሪቡ።
ኣብቲ መወሸቢ ማእከል፡ እኹል ቀረብ ናውቲ መከላኸሊ ኮሮናቫይረስ ከምዘየለ ንኣመራርሓ ጥዕና ናይቲ ዞባን ቢሮ ጥዕና እቲ ክልልን ዋላ እኳ እንተፍለጡ "ቀረብ የለን" ዝብል ሓበሬታ ይወሃቦም ከምዝነበረን፡ ኣብቲ መወሸቢ ማእከል፡ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ከምዘለዉ ምስተረጋገፀ ግና፡ ብዙሕ መሳርሒ ክመፅእ ከምዝተገበረ ገሊፁ።
ገለ ካብቶም ተወሸብቲ በቲ ቫይረስ ከምዝተለኸፉ ምስተረጋገፀ፡ እቶም ሰብሞያ ጥዕና እውን ተመርሚሮም፡ ክልተ ካብኦም፡ ብኮሮናቫይረስ ከምዝተለኸፉ ከምዘረጋገፀ ንቢበሲ ገሊፁ።
"ኣነ፡ ከም ሰዓል መሳሊ ነይሩኒ፡ እቶም ካልኦት ግና [ሰብ ሞያ ጥዕና ዘይኮኑ ተወሸብቲ'ውን ሓዊሱ]፡ ምልክታት እቲ ሕማም እንከየርኣዩ እዮም በቲ ቫይረስ ከምዝተለኸፉ ተረጋጊፁ" ኢሉ።
እዞም ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ ክልተ ሰብሞያ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ ሑመራ ኣብ ዝርከብ ማእኸል መሐብሐቢ ተፈልዮም ይርከቡ።
ካብ ፈለማ፡ ከም ሓደ በዓል ሞያ ጥዕና ንሰብ ክሕብሕብ ከምለዘዎ ኣሚኑ ስለዝኣተወ፡ ዝኾነ ዓይነት ውፅኢት ንምቕባል ወሲኑ ከምዝኣተወ ዝገልፅ በዓል ሞያ ጥዕና ኣይተ ሓድጉ፤ እንተኾነ፡ ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ኮነ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮሮናቫይረስ፡ እዚ ኣጋጣሚ ኣብ ካልኦት ሰብሞያ ጥዕና ንከይድገም፡ እኹል ዝኾነ መከላኸሊ ናውቲ ከቕርብ ፀዊዑ።
"ቀዲምካ ንርእስኻ ከይሓለውኻ፡ ሰብ ክተድሕን ኣይትኽእልን። ሰብ ሞያ፡ ሙሉእ ናውቲ ክማልአሎም ይግባእ፤ ቀረብ ሒዝካ ኢኻ ሰብ ናብ ስራሕ ትልእኾ" ይብል።
በብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ድማ፡ ለበዳ እቲ ቫይረስ ዝገደደ ከይላበድ ስግኣት ከምዘሎ ብምግላጽ፡ ኣብቲ ከባቢ ዕፅዋ ተኣዊጁ ጃምላዊ ምርመራ ክካየድ ከምዝግባእ ገሊፁ።
ቅድም ክብል እውን፡ ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከብ ማእኸል መወሸብን ክትትል ሕክምናን ኮሮናቫይረስ፡ ዝርከቡ ሰብሞያ ጥዕና፡ ኣብቲ ማእኸል እኹል መከላኸሊ ናውቲ ከምዘየለን፡ መንግስቲ ፍታሕ ክህቦምን ንቢቢሲ ጊሊጾም ምንባሮም ዝዝከር እዩ።
ኣብ ትግራይ፡ ዛጊድ ቁፅሪ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት 38 በፂሑ ኣሎ።