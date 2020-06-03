ኣብ ኤርትራ፡ ክልተ ሓደሽቲ ብኮሮናቫይረስ ዝተትሓዙ ሰባት ተረኺቦም
ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮናቫይረስ ኤርትራ፡ ኣብ ገምራውን ወካሊ ቅምሶን መርመራታት ድሕሪ ምግባር እቲ ቫይረስ ኣብ ክልተ ሰባት ከም ዝተረኸበ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ሓቢሩ።
እቲ መርመራታት ትማሊ ዝተዛዘመ ኮይኑ፡ ኣብ 4659 ስድራቤታት መርመራ ከም ዝተገብረን፡ 4658 ስድራቤታ ናጻ ከም ዝኾናን ሓቢሩ።
ካብቶም ተሳተፍቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በቲ ቫይረስ ከምዝተለኽፈት ድሕሪ ምርግጋጹ፡ በዓል ቤታ'ውን መርመራ ተኻይድሉ ተሰካሚ ናይቲ ቫይረስ ኮይኑ ከምዝጸንሐ እቲ መግለጺ ይሕብር።
ምስዛ ውልቀ ሰብ ቀጥታዊ ርክብ ዝነበሮም 13 ሰባት ከም ዝተወሸቡን'ውን ተገሊጹ።
ኣብቲ መጽናዕቲ ሓደ ሰብ ካብ ሓንቲ ስድራ-ቤት ከምዝተመርመረ እቲ መግለጺ ጠቒሱ።
መግለጺ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮናቫይረስ ኤርትራ፡ ነቲ ለበዳ ናይ ምምካት ቃልሲ ኣብ ፈለማ መድረኽ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ዝተኻየደ መርመራታት ኣብ ኣስመራ ጥራይ ምንባሩን ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ኣብ ከባቢ ዶባት ዝርከባ ከተማታት'ውን ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩ።
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እቲ መግለጺ ብምስዓብ በረራታት ደኣ ይቋርጽ'ምብር ብመሬትን ብባሕርን ዝግበር ምንቅስቃሳት ገና ስለ ዘየቋረጸ፡ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ 81 መወሸቢ ማእከላት 5270 ክውሽቡ እንከለዉ ካብዚኦም 3477 ካብ ማእከል መወሻቢ ተፋንዮም።
ካልኦት 1793 ግና ገና ኣብ ማእከል መወሸቢ ማእከላት ከም ዝርከቡ ይሕብር።
ኤርትራ፡ ብ21 መጋቢት 2020 እያ ናይ መጀመርታ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፈ ሰብ ረኺባ።
ክሳብ 18 ሚያዝያ ኣብ ዝነበረ ግዜ ድማ እቲ ቁጽሪ ናብ 39 ክብ ኢሉ ነይሩ።
እቶም ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ 39 ሰባት ክሳብ 15 ግንቦት ኣብ ዝንበረ ግዜ ብምሉኦም ስለዝሓወዩ ኤርትራ ዝኾነ ተሓካሚ ኮሮናቫይረስ ኣይጸንሓን።
ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮናቫይረስ ኤርትራ ኣብ 2 ሚያዝያ 2020 ምሉእ ዕጽዋ ብምእዋጅ እቲ ዕጽዋ ይቕጽል ኣሎ።
ስለዚ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ 41 ሰባት ብኮሮናቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ፡ ካብዚኦም 39 ምሉእ ንምሉእ ሓውዮም ኣቀዲሞም ነናብ ቤቶም ዝተፋነዉ እዮም።