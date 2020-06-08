ኣብዪ ኣሕመድ፡ ኣብ እዋን ኮሮናቫይረስ ሰደድ ቡንን ዕምበባን ወሲኹ ኢሉ
ለበዳ ኮሮናቫይረስ ብሓፈሻ ቁጠባ ዓለም ከንቆልቁል ምኽንያት እንተኾነ'ኳ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ብኣንጻሩ ገለ ፍርያት ኣብ ዓለም ተጠላብነቶም ንክውስኽ ምኽንያት ከምዝኾነ ቀዳማይ ሚኒሰተር ኣብዪ ተዛሪቡ።
ኣብ መበል 5ይ ሃገራዊ ባይቶ 5ይ ዓመት ናይ ስራህ ዘመን፤ ፍለዑይ ኣኼባ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ይካየድ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ዝቀረብሉ ሕቶታት ምላሽ ይህብ ኣሎ።
ብፍላይ ኣብ ሰደድ ቡን፣ ስጋን ዕምበባን ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነጻጸር ዝሐሸ ዕብየት ከምዘመዝገበ እዩ ገሊጹ።
ነዚ ምኽንያቱ ድማ፡ ገለ ነዞም ፍርያት ዘቕርባ ሃገራት በቲ ለበዳ ኣዝየን ምህሳየን ስዒቡ ምዃኑ ኣብሪሁ።
"ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ፡ ኮሮናቫይረስ ክምስገን ይግባእ" ኢሉ።
ብሓፈሻ፡ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝግበር ሰደድ ዘብጸሖ ጉድኣት ዕዙዝ ከምዘይኮነ እዩ ተዛሪቡ።
ይኹን'ምበር ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት፡ 9 ሚኢታዊ ዓመታዊ ዕብየት ቁጠባ ክተመዝግብ ትልሚ ዝነበራ እንተኾነ'ኳ፡ ብኮሮናቫይረስ ምኽንያት ናብ 6 ሚኢታዊ ክንኪ ከምዝኽእል ኣንፊቱ።
እቲ ለበዳ ቁጠባ ዓለም ኣብ ቅልውላው ዘእተወ እንተኾነ'ኳ፡ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ከብጸሖ ዝኽእል ጉድኣት ዘስግእ ከምዘይኮነ ወሲኹ ሓቢሩ።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ
ካብዚ ብተወሳኺ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኮሮናቫይረስ ዝተጻወቶ ግደ ዓብዪ ከምዝኾነ ተዛሪቡ።
ዓበይቲ ትካላት መንገዲ ኣየር ዓለም፡ ዝተኸተልዎ በረራ ናይ ምቁራጽ ውሳነ ነይሩ።
ብፍላይ ናብ ቻይና ዝገብርዎ በረራ ጠጠው እንተብሉ፡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብዚ ብተጻራሪ ዛጊድ ጉዕዝኡ ጠጠው ኣየበለን።
ኣብዪ ኣሕመድ፡ "ምሩጽ መንገዲ ኣየር" ክብል ድማ፡ ነቲ ትካልን ሰራሕተኛታቱን ንኢዱ።
ኣብዝሓ መንገዲ ኣየራት፡ ካብቲ ለበዳ ብዝበጽሐን ጉድኣት ምኽንያት፡ ሰራሕተኛ ኣባሪረን ካብ መንግስቲ ተወሳኺ ሓገዝ ምሕታተን ተዛሪቡ።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ግን፡ ንባዕሉ ኾይኑ ንሃገር ቁጠባ ከምዝሓገዘ ወሲኹ ተዛሪቡ።
"ምስ መራሕቲ መንግስታት ካልኦት ሃገራት እንትዘራረብ፡ ቀዲሞም ዘመስግኑ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እዩ" ኢሉ።
ይኹን'ምበር፡ ሓሙሽተ ሰራሕተኛታት እቲ መንገዲ ኣየር በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ዝነበሩ እንትኸውን፡ ከምዝሓወዩ ይዝረብ።