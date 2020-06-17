መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ሓደ ቢልዮን ዶላር ከሲሩ
መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ብዝተፈጠረ ምትእጉጓል ሓደ ቢልዮን ዶላር ኣታዊኡ ከምዝሰኣነ ኣፍሊጡ.
ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ መገዲ ኣየር ኣይተ ተወልደ ገብረማርያም፡ ብደረጃ ዓለም ዝተኸሰተ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ታሪኽ መገዲታት ኣየር ተራእዩ ዘይፈልጥ ቅልውላው ከምዘኸተለ ተዛሪቡ።
ልዕሊ በረራታት መጓዓዝያ ደው ክቋረጹ ከምዝተገደዱ ዝገልጽ እቲ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ነዚ ስዒቡ እቲ መገዲ ኣየር ንገያሾ ኣገልግሎት ብምሃብ ካብ ለካቲት ክሳብ መወዳእታ ሰነ ክረኽቦ ዝነበረ ሓደ ቢልዮን ዶላር ከምዝሰኣነ ሓቢሩ።
ንሱ ከምዝበሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት መገዲታት ኣየር ዓለም ነፈርተን በረራ ከቋርጻ ተገዲደን እየን።
“ጉዕዞ መንገደኛታት ደው ኢሉ’ዩ። ኣብ መገዲ ኣየር እውን 90 ሚኢታዊት ካብ ነፈርቲ መጓዓዝያ ደው ኢለን ኣለዋ። እዚ ንሓደ መገዲ ኣየር ከቢድ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ዘኸትል። እዚ ዝሕባእ ኣይኮነን፤ ተሃሲና ኢና” ኢሉ።
እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ከምዚ ዝበለ ኣጸጋሚ ኩነታት ኮይኑ ግን ሓደ “ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ዘሕብን” ስራሕ ከምዝሰርሐ ኣይተ ተወልደ ዝዛረብ።
መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በረራ የካይድ ኣየካይድ ወርሓዊ 5 ቢልዮን ብር ወጻኢ ከምዘለዎ ብምሕባር ድማ በረራ ካብ ዝተቛረጸሉ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ንዘለዉ ቀወወምቲ ወጻእታት እቲ ትካል ምሽፋንን ነፈርቲ ንምዕዳግ ምስ ወለዱ ንዝወሰዶ ልቓሕ ምምላስን ትጽቢት ከምዝግበሮ ኣረዲኡ።
ብተወሳኺ’ውን ነፈርቲ ዝተኻረየሉ ወርሓዊ ክፍሊት፣ መሃያ ሰራሕተኛታት፣ ጥቕማጥቕሚታት፣ ውዕሎ ዓስቢ (ኣበል)፣ ንምሽፋን ዘኽእል “ሓሙሽተ ቢልዮን ብር በብወርሑ ካብ ምንታይ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል?” ኣብ ዝብል ኣብ ዝብል ዘተ ከምዝገበሩ ኣዘኻኺሩ።
“ዕብየት ምምጻእ ዝብል ዝነበረ ስትራቴጂና ናብ ምውሓስ ህልው ዝብል ቀይርናዮ” ዝበለ እቲ ዋና ፈጻሚ ስራሕ፡ ገያሾ ካብ ምጉዕዓዝ ወጻኢ ንዘሎ ዕድል ክፍትሹ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን “ኣገልግሎት ጽዕነት ምሃብ” ኣብ ዝብል ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከምዝበጽሑ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
እቲ መገዲ ኣየር ዓሰርተ ቦይንግ 777 ከምኡ’ውን ክልተ 737 ዓይነት ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ምስ ኣዝዩ ዓብዪን ክሳብ 10 ሚልዮን ቶን ጽዕት ከተኣናግድ ዝኽእልን ናይ ጽጽነት [ካርጎ] ተርሚናል ስለዘለዎ ከም ጽቡቕ ዕድል ክጥቀመሉ ክኢሉ’ዩ።
[እቲ ካርጎ ተርሚናል ምስቶም ኣብ ሲንጋፖር፣ ሆንግኮንግን ኣምስተርዳምን ዝርከቡ ከምዝወዳደር ይግለጽ]
ኣብቲ ሽዑ እዋን ከኣ ናውቲ ምክልኻል ኮቪድ-19 ብጣዕሚ ዝድለዩሉ ስለዝነበረ ነቲ ጠለብ ዕዳጋ ከም ዕድል ብምውሳድ ናብ ኣውሮጳ፣ ደቡብ ኣሜሪካ፣ን ኣፍሪቃን ብዙሕ ጽዕነት ምጉዕዓዝ ከምዝተኸኣለ ኣይተ ተወልደ ይገልጽ።
ጠለብ ዕዳጋ እናወሰኸ ብምምጽኡ ድማ እተን ዝነበርኦ ነፍርቲ ጽዕነት እኹላት ክኾና ብዘይምኽኣለን 25 ነፈርቲ መጓዓዝያ መንበረን ብምልዓል ብቕልጡፍ ናብ ናይ ካርጎ ክቕየራ ተገይሩ።
ነዚ ምግባር ኣብ ዝተኽኣለሉ እዋን ዝተረኸቡ ረብሓታት ከኣ ሰራሕተኛታት ዘይምስንባት፣ መሃያ ዘይምንካይ፣ ጥቕማ ጥቕሚ ዘይምጉዳልን ዝኾነ መጠን ገንዘብ ካብ ካልእ ኣካል ብሓገዝ ዘይምሕታትን ከምዝኾኑ ኣይተ ተወልደ ኣረዲኡ።
“ኣብቲ እዋን ንመካየዲ ስራሕ ዝኸውን ገንዘብ ኣይሓተትናን፤ መምለሲ ልቓሕ ግዜ ክናውሐልና ኣይሓተትናን” ክብል ኣብ እዋን ኮሮናቫይረስ ዝተመዝገቡ ውጽኢታቶም ዘርዚሩ።
ኣስዕብ ኣቢሉ “መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንስፐይን እውን ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮናቫይረስ ሓጊዙ እዩ። ንምክልኻል ኮቪድ-19 ዘገልግሉ ናውቲ ብምብጻሕ ማለት’ዩ። እዚ ከኣ ህይወት ከም ምትራፍ እዩ” ኢሉ።
ኣብ ፖርቹጋል፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ፣ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ብራዚልን ኣፍሪቃን ክበጽሕ ዝነበረ ከቢድ ሓደጋ ንምክልኻል ዝሕግዙ ናውቲ ሕክምና ብእዋኑ ክበጽሕ ብምግባሮም፡ ዝተፈላለያ ሃገራትን ህዝብታትን ንመገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዓብዪ ክብርን ውዕለታን ኣለዎም ክብል ገሊጹ።
“ካብ ጃክ ማ ፋውንዴሽን [ቻይናዊ ቢልየነርን መስራቲ ኦንላይን ዕዳጋ ኣሊባባን] ዝተለገሱ ናውቲ ምክልኻል ኮሮናቫይረስ ካብ ቻይና ብምምጻእ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልታት ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣባጺሕና ኢና። እዚ ቅልጣፈና ናእዳ ረኺቡ እዩ” ክብል ጃክ ማን ሃገራት ኣፍሪቃን ነቲ ስራሕ ከምዝነኣዱ ኣይተ ተወልደ ሓቢሩ።
በዚ ምኽንያት ከኣ ትካል መግቢ ዓለም ንኣዲስ ኣበባ ከም ማእኸል መከፋፈሊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ክትኸውን ከምዝኸኣለት ብኣብነት ጠቒሱ።
“ንበዓልትና ረቢሕና፤ ነቲ መገዲ ኣየር ኣድሒንና፤ ሰራሕተኛታት ከየሰናበትናን መሃያ ከይነከናን ህይወት ክነትርፍ ብምኽኣልና ሓበን ይስምዓና” ክብል ወሲኹ ተዛሪቡ።
እቲ መገዲ ኣየር ቅድም ክብል ሓሙሽተ ሰራሕተኛታቱ ብኮሮናቫይረስ ከምዝተትሓዙ ብምዝኽኻር ኩሎም ሓውዮም ምውጽኦም ተዛሪቡ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ካልኦት ክልተ ኣባላቱ እቲ ቫይረስ ስለዝተረኸቦም እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ዘዳለዎ መወሸቢ ማእኸል ክትትል ሕክምና ይረኽብቡ ከምዘለዉ ሓቢሩ።
እቲ መገዲ ኣየር ዝርግሐ ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል ዝሕግዙ ስራሕቲ ብግቡእ ከምዘፈጽም ዘሎ ዝተዛረበ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኣይተ ተወልደ “በረራ ብዘይምቁራጽና ነዚ ተሞክሮ ክንረክብ በቒዕና’ለና” ኢሉ።