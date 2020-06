'ትራምፕ፡ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሓገዝ ቻይና ሓቲቱ' ጆን ቦልተን

Image copyright Reuters

ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምዕዋት ደገፍ ፕረዚደንት ቻይና ዚ ዢፒንግ ከምዝሓተተ ኣማኻሪ ጉዳያት ጸጥታ ነበር ጆን ቦልተን ኣብ ዝጸሓፎ ሐዲሽ መጽሓፍ ሓቢሩ።

ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፡ ትራምፕ፡ ቻይና ውጽኢት ሕርሻ ካብ ኣመሪካውያን ሓረስቶት ክትገዝእ ከምዝሓተታ ተገሊጹ።

ቦልተን፡ "ትራምፕ ንቤት-ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ብኸመይ ከምዘካይድ እኹል ሓበሬታ ይጎድሎ ነይሩ" ክብል'ውን ጽሒፉ።

ምምሕዳር ትራምፕ፡ እቲ መጽሓፍ ንኸይሕተም ጻዕርታት ይገብር ከምዘሎ'ውን ተገሊጹ።

እቲ መጽሓፍ ከይሕተም ክዕገት ይኽእል'ዶ?

ጆን ቦልተን፡ 'The Room Where It Happened' ዘርእስታ ከባቢ 577 ገጻት ዝሓዘት መጽሓፍ ንሰነ 23 ንመሸጣ ከቕርባ እዩ።

ትማሊ ሓሙስ ግን፡ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣመሪካ እታ መጽሓፍ ከይተዘርገሓት እንከላ ጠጠው ከብላ ካብ ቤት-ፍርዲ ፍቃድ ሓቲቱ'ሎ።

እቲ ቤት-ማሕተም ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ነቲ ተግባር "ርዝነት ዝጎደሎን፡ ፖሎቲካዊ ድርኺት ዘለዎን፡ ኸንቱ ተግባር" ክብል ገሊጽዎ።

ቅዳሕ እቲ መጽሓፍ ድሮ ብኣሽሓት ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ከምዘሎን፡ እዚ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ወላ ሓንቲ ውጽኢት ኣይክህልዎን እዩ ኢሉ።

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ትራምፕ ንማዕከን ዜና ፎክስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ "ጆን ቦልተን ሕጊ ጥሒሱ። ፍቃድ ዘይተዋህቦ ምስጢራዊ ሓበሬታ ኣለዎ" ክብል ተዛሪቡ።

ኣማኻሪ ጉዳያት ጸጥታ ነበር ጆን ቦልተን፡ ምስ ትራምፕ ክቃዶ ስለዘይከኣለ ኣብ መስከረም 2019 ካብ መዝነቱ ብድልየቱ ከምዝወረደ ይገልጽ።

ትራምፕ ግን ክንሰማማዕ ስለዘይከኣልና ካብ ስርሑ ኣባሪረዮ ክብል ተዛሪቡ።

Image copyright Reuters

ርክብ ምስ ፕረዚደንት ቻይና ዚ ዢፒንግ

እቲ ዝወጽእ ዘሎ ክስታት፡ ፕረዚደንት ትራምፕን ዚ ዢፒንግን ኣብ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ጂ-20 ኣብ ዝተረኸቡሉ እዋን እዩ ዘመልክት።

ኣብቲ እዋን፡ ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ንዚ ዢፒንግ፡ ቻይና ውጽኢት ሕርሻ ኣመሪካውያን ሓረስቶት ክትገዝእን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንኽዕወት ክተሓባበር ከምዝተማሕጸኖ ቢልተን ይገልጽ።

ኣብቲ እዋን ዚ ዢፒንግ ፍርያት ሕርሻ ኣመሪካ ክገዝእ ከምዝተሰማመዐ ይዛረብ። ፕረዚደንት ትራምፕ ድማ "ኣብ ታሪኽ ቻይና እቲ ዝዓበየ መራሒ" ክብል ገሊጽዎ።

እንተኾነ ግን፡ እዚ ብጆን ቦልተን ዝተዋህቦ ጸብጻብ ኣብቲ ዝተገብረ ዝርርብ ''ፍጹም ከምዘይተኻየደ'' ወኪል ሓላፊ ንግዲ ኣመሪካ ገሊጹ።

ኣብ መኽፈቲ እቲ ዋዕላ ኣብ እዋን ናይ ድራር እንግዶት፡ ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ቻይና ኣብ ምዕራባዊ ክፋል እታ ሃገር ንመዳጎኒ ዊገር ዝበሃሉ ኣስላም መዓስከር ክትሃንጽ ከምዘፍቀደሉ ቦልተን ይዛረብ።

ቻይና፡ ብሚልዮናት ዘረቑጸሩ ኣመንቲ ምስልምና ዓሌት ዊገር ብዘይ ፍርዲ ኣሲራ ከምዘላን፡ ኣብ ሓደ ናይ ተሃድሶ መደበር ተታሒዞም ከምዘለውን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይሕብሩ።

እንተኾነ መንግስቲ ቤይጂንግ ነቲ ዝቐረበ ክሲ ክኽሕዶ እንከሎ፡ ገለ ናይ ሃይማኖት ጥሩፋት ንተሃድሶ ተታሒዞም ከምዘለዉ ይሕብር።

ምኽትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ንዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝውክል ፕረዚደንታዊ ሕጹይ፡ "እዚ ብጆን ቦልተን ዝተዋህበ ዝርዝር ሓቂ እንተኮኑ፡ ኣመና ዘፈንፍን ጥራይ ዘይኮነ፡ ነቲ ብህዝቢ ኣመሪካ ዝተዋህቦ ቅዱስ ግዴታ ዝጥሕስ እዩ'' ክብል ተዛሪቡ።