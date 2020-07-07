ኤርትራ 'ካብ ትምህርቲ ምኽፋት ነቲ ተዓጽዩ ዘሎ ሰብ ምኽፋት ክቕድም ነይርዎ'
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ: ኣቶ ሙሳ ናይብ: ንምጅማር ትምህርቲ ኣመልኪቱ 2 ሰነ ምስ ተለቪዥን ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት: እቲ ብፍሉይ ሓይሊ ዕማም ኣብ 28 ሰነ 2020 ዝወጽአ ኣዋጅ ምጅማር ትምህርቲ ኮሌጃትን ዓሰርተ ሓደ ክፍልን፡ ተማሃሮ 11 ክፍልን ተማሃሮ ተክኒክን ካብ ሰኑይ 6 ሓምለ 2020 ጀሚሮም ስሩዕ ትምህርቲ ከምዝጅምሩ'ዩ ሓቢሩ።
ኣቶ ሙሳ ብምስዓብ ኣብ ኤርትራ ስሩዕ ትምህርቲ ካብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ከምዝጅመር’ውን ኣብቲ ምስ ተለቪዥን ኤርትራ ብቴሌፎን ዝገበሮ ቃለ መሕተት ገሊጹ።
ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮናቫይረስ ብ28 ሰነ 2020 ኣብ ዘውጽኦ መግልጺ፡ ኣካዳምያዊ ዓመት 2019/2020 ብግቡእ ንኽውዳእ 10 ሳምንታት ሕጽረት ዝለዘኸተለ ተማሃሮ ናብ ዝቕጽል ክፍሊ ንኽሓልፉ፡ ዝተረፎም ትምህርቲ: ቅድሚ ምጅማር ኣካዳምያዊ ዓመት 2020/2021 ክውድእዎ ግድን ስለዝኾነ ተማሃሮ 11 ክፍሊ ኣብ 6 ሓምለ ተማሃሮ ኮሌጃት ድማ 13 ሓምለ ትምህርቶም ዳግም ክጅምሩ’ዩ ውሳነ ኣሕሊፉ።
ኣብ ከተማ ኣስመራ ተማሃራይ ዓሰርተ ክፍሊ ዝኾነ ሰሚር “ትምህርቲ ክጅምር እዩ ምስ ተሃባለ ኣዝዩ ደስ ኢሉኒ፡ ምስ ደቂ ክላስና ድሕሪ ክንደይ ኣወርሕ ክንራኸብ ኢና” ይብል።
ተቐማጢ ከተማ ባጽዕ ተማሃራይ ተማሃራይ ኮሌጅ ኢንስትትዩት ኤርትራ (ማይ ነፍሒ) ብወገኑ “ትምህርቲ ዳግማይ ክጅመር ውሳነ ምሕላፉ ጽቡቕ ነገር እዩ፡ ግን ጎኒ ጎኑ ድማ ነብሱ ዝኽኣለ ስክፍታ ኣሎ፡ እዚ ሕማም ‘ምትእኽኻብ እዩ ዝጸልእ፡ ንሕና ድማ ካብ ኩሉ ዞባታት ኣብ ሓደ ተኣከቡ ኢና ንብሃል ዘለና እዚ ከኣ ነብሱ ዝኸኣለ ስክፍታ ይፈጥር እዩ” ይብል።
ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ እትምሃር ነባሪት ደቀምሓረ ብወገና “ትምህርቲ ክጅምር ምባሉ ጽቡቕ ኮይኑ፡ ቅድም ክንምሃር እንከለና ኣብ ላዕልን ታሕትን ዓራት ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳብ ሸሞንተ ሰባት ኢና ንድቅስ ነይርና: ሓደ ሓደ ግዜ’ውን ኣብ ሓደ ዓራት ክልተ ሰባት ንድቅሰሉ ግዜ ነይሩ እዩ” ብምባል: ትምህርቲ ንኽጅመር እዚ ተሓሲብሉ ክኸውን ትትስፎ።
ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ፡ ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት 215’ዩ በጺሑ ዘሎ፡ ካብዚኦም እቶም 56 ሰባት ምሉእ ንምሉእ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ክፋነዉ እንከለዉ 159 ድማ ኣብ ትሕቲ ሕክምና፡ ሕክምናዊ ናብዮት ኣብ ምርካብ ይርከቡ።
ዝርገሐ እዞም ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ብዞባ ምስ እንርእዮ፡ ብጀካ ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ እቲ ቫይረስ ኣብ ዞባ ማእከል፡ ዞባ ጋሽባርካ፡ ዞባ ደቡብ፡ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ተራእዩ እዩ።
ተማሃሮ 11 ክፍሊ ኣብ ዘዘበኦም ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ እዮም ዝምሃሩ፡ ተማሃሮ ኮሌጃትን ግን ነተን ኣብ ዞባ ማእከል (ሰለስተ) ኣብ ዞባ ደቡብ (ክልተ) ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ(ሓንቲ) ከምኡ’ውን ኣብ ዞባ ዓንሰባ(ሓንቲ) ዘለዋ ኮሌጃት ከይዶም ክምሃሩ እዮም ዘለዎም።
በዚ መሰረት ናይ ኮሌጃት ትምህርቲ ክጅምር እንተኮይኑ ኣብ ሓደ ክፍሊ ካብ ሽዱሽተኤን ዞባታት ዝመጽኡ ተማሃሮ ክትረክብ ንቡር እዩ።
ተማሃራይ ኮሌጅ ኢንስትትዩት ኤርትራ (ማይ ነፍሒ) “እዚ ሕማም ንበይንኻ ስለዝተጠንቀቕካ ጥራይ እትወጽኦ ኣይኮነን፡ ጥንቓቀ ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ እዩ ሓባራዊ ጥዕና ክሕሉ ዝኽእል: ኣብ ኤርትራ ብኮሮናቫይረስ ‘ሬድ ዞን’ ዝብሃል የለን፡ ምስ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመጸአ ሰብ [ተማሃራይ] ክትራኸብ ግን ዝፈጥሮ ስክፍታ ኣሎ” ይብል።
ኤርትራ ኣብ 2 ምያዝያ ምሉእ ዕጽዋ ምስ ኣወጀት ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ናይ ዝተለኸፉ ሰባት ኣብ 39 በጺሑ እዩ ደው ኢሉ ነይሩ፡ እቶም ብኮሮናቫይረስ ተለኺፎም ዝነበሩ 39 ሰባት ምሉእ ንምሉእ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ምስ ተፋነዉ ድማ ኤርትራ ንልዕሊ ክልተ ሳምንታት ዝኾነ ሕሙም ይኹን ተሓካሚ ኮሮናቫይረስ ዘይብላ ኮይና ነይራ።
ኣብ ኣስመራ ሓሓሊፉ መርመራ ምስ ተኻየደ ግን ክልተ ሰባት እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም።
እቲ ቁጽሪ ካብ 42 ናብ 215 ክብ ዝበለሉ ግን፡ ካብ ሱዳን ኢትዮጵያ ጅቡትን የመንን ብፍኑው ናብ ኤርትራ ካብ ዝኣተዉ ምኳኖም ኣብ መመዓልቱ ካብ ሚኒሰትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝውሃብ ሓበሬታታት የመልክት።
እዚ እናኾነ እቲ ካብ 2 ሚያዝያ ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኮነ ዕጽዋ ሕጂ’ውን ብወግዒ ኣይተላዓለን ዘሎ።
“ህዝቢ ኣብ ዕጽዋ ኣንከሎ ትምህርቲ ምኽፋት ድኣ ከመይ’ዩ?” ዝብል ሕቶ ድማ ብዙሓት ጉጅም ክብልሉ ይስምዑ እዮም።
ተቓማጢ ካምፓላ ኤርትራ እስማዒል በሪህ “ኣነ ኣብ ቀዳምነት ምስራዕ ጌጋ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ” ይብል።
“ሰብ ንልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ዕጽዋ እዩ ዘሎ፡ ክንደይ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝነብር ዝነበረ ሰብ ከኣ: ኣይኮነን ኣብ ከም ኤርትራ ብሰንኪ ውሑድ ደሞዝ ንጽባሕ ዘይተዓቑረሉስ፡ እተን ንዜጋታተን እኹል ዝኸፍላ ሃገራት’ውን ህዝበን ተጠላቕዮም እዮም” ይብል።
እስማዒል ብምስዓብ “ትምህርቲ ምኽፋት ዘይኮነስ ነቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ገዝኡ ተዓጽዩ ዘሎ ህዝቢ ነዛ ድራር እለቱ ክሰርሕ እንተዝፍቀደሉ እዩ ዝሓሸ ነይሩ” ይውስኽ።
ብዙሓት ሃገራት ንኮሮናቫይረስ 'ተቆጻጺርናዮ' ኢና ኣብ ዝበላሉ እቲ ለበዳ ዳግማይ ክደግሰን ተራእዩ እዩ፡ ስክፍታ እስማዒል'ውን ካብዚ ዝነቐለ'ዩ።
ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሰነ ከተማ በይጂንግ ንልዕሊ 50 መዓልታት ሓዲሽ መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ከየጋጠማ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሓደሽቲ መልከፍቲ ስለዝበዝሐ ሓደ ክፋል ናይታ ከተማ ኣብ ምሉእ ዕጽዋ ከምዝኣቱ'ዩ ተገይሩ።
ኣብቲ ዢንፋዲ ዝበሃል ዕዳጋ ምርመራ ካብ ዝተገበረሎም 517 ሰባት፡ እቶም 45 ብኮቪድ-19 ከምዝተለኸፉ ተረጋጊጹ፡ እንተኾነ ብምልኦም እቶም ብኮሮናቫይረስ ተለኺፎም ዝጸንሑ ነበርቲ በይጂንግ ዝኾነ ምልክታት እቲ ሕማም ዘይተራኣዮም እዮም ነይሮም።
ኤርትራ'ውን እቲ ለበዳ ካብ ጎሮባብታ ናብ ሃገሮም ኣብ ዝተመለሱ ዜጋታት ይርአ ስለዘሎ ምስ ምጅማር ትምህርቲ ነቲ ለበዳ ከየብእሶ ስክፍታ ኣሎ።