ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰልስተ ቤት ጽሕፍታት መደበራት ቴሌቪዥን ተዓጽየን
ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሞት ውሩይ ድምጻዊ ሃጫሉ ተኸቲሉ ዝቐነያ ዕግርግር ሎሚ ኣብ ህድኣተ ከምዘላ ሪፖርተራት ቢቢሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮም።
ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ትማሊ ንህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ካብ ሎሚ ዓርቢ ጀሚሩ ናብ ስሩሕ ክምለስ ምሕባሩ ዝዝከር ኮይኑ፡ ሎሚ ህዝባዊ መጓዓዝያታት ኣገልግሎት ጀሚሩ፡ ኣብያተ ንግዲ ንተገልገልቲ መዓጹአም ኣርሕየን ኣለዎ እንተኾነ እቲ ብርቱዕ ሓለዋ ኣካላት ጸጥታ እታ ሃገር ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ፖሊስ ምስቲ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ዕግርግር ተሳቲፎም እዮም ዝበሎም 270 ሰባት ከምዝኣሰረ ፖሊስ እታ ከተማ ሓቢሩ።
ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ብምኽንያት ሞት ሃጫሉ ብዝተወለዐ ዕግርግን ክልተ ሰባት ምማቶም’ውን ፖሊስ እታ ከተማ ሓቢሩ።
ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ቤትጽሕፈታት ሰለስተ መደበራት ተለቪዥን ከምዓጸዉ ሓቢሮም።
እተን መደበር ቴሌቪዥናት ኣስራት ቲቪ፡ ድምጺ ወያነን ኦኤምኤንን ኮይነን እዘን መደበራት ተለቪዥን ኣብ ስለስተ ዓሌታት (ኣምሓራ ትግራይን ኦሮሞን) ዓሌታዊ ቅርሕንቲ ኣብ ምጉህሃር ተራ ከይህልወን ምጽራይ ክግበረለን ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ። እንተኾነ እዘን መደበራት ካብ ኣዲስ ኣበባ ወጻኢ ካብ ዝርከብ መደበራትን ኮይነን መደባትን ካብ ምፍናው ኣየቋረጻን።
ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒሰትር ፕረስ ሰክሪታረያት ቢሌነ ስዩም ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት’ውን ኣብ ከምዚ እዋን ሰባት ንኢንተርኔት ዓሌታዊ ጽልእታት ንምጉህሃር ስለዝጥቀምሉ መንግስቲ ድሕነት ሃገር ንምውሓስ ሓላፍነት ወሲዱ ነቲ ኢንትርነት ከምዘቋረዖ ገሊጻ።
ኣዲስ ኣበባን ኦሮማያን ናብ ንቡር ተመሊሰን ሕጂ ኩሉ ነገር ተረጋጊኡ ምህላዉ’ውን ገሊጻ።
ምስ ሞት ውሩይ ድምጻዊ ሃጫሉ ተተሓሒዙ ብዝተወለዓ ዕግርግር 80 ሰባት ከምዝሞቱ’ውን ቢሌነ ስዩም ገሊጻ።
ንሳ፡ ገለ ሰባት ነቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዕግርግር ንምፍጣር ክጥቀምሉ ከምዝሓሰቡ እንተኾነ ፖሊስ ናብ ዝኾነ ሰብ ጥይት ከምዘይተኮሱ ገሊጻ።
ቢሌነ ስዩም፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊት ሃገር ንምግባር ይሰርሕ ከምዘሎን ኢትዮጵያ ካብ ታሪኽ ዘይርጉእነት ትወጽእ ምህላዋ ብምሕባር፡ ብዙሓት እቲ ቀደም ዘይሕሰብ ዝነበረ ድምጾም ከስምዑ ክኢሎም እዮም ኢላ።
ምስ ሞት ሃጫሉ ተተሓሒዙ ብዝተለዓለ ዕግርግርን ህውከትን ምትሓሐዝ ዘለዎም ሰባት ተኣሲሮም ከምዘለውን፡ ናይ ኩሎም ጉዳይ ኣብ ምጽራይ ስለዘሎን ኣብዚ ጉዳእ እዚ ዝኾነ ርእይቶ ክትህብ ከምዘይትኽእል’ውን እታ ሚኒስተር ሓቢራ።
ኣብ ኢትዮጵያ ምዓስ እዩ ኢንተርነት ናብ ንቡር ክምለስ ዝብል ንዝቀረበላ ሕቶ ድማ “ሕጂ ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ተመሊሱ’ዩ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ወይ’ውን ድሕሪኡ ክኽፈት”ኢላ።