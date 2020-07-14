ሙሁራት ትግራይ፡ ኢትዮጵያ ናብ 'ኲናት ሕድሕድ' ከይተምርሕ ኣጠንቂቖም
ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራት ትግራይ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝፍጸም ሲቪል ዜጋታት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትን ቅትለት ላዕለዎት ሰበ-ስልጣንን ኸይዱ ኸይዱ ናብ ኲናት ሕድሕድ ከምርሕ ከምዝኽእል ስግኣቱ ገሊጹ።
ሕዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዯጵያ ዝፍጽሞ ዘሎ ዝበሎ "ጅምላዊ" ማእሰርትን ኣብ ገለ ክፋላት ኦሮሚያ ዝተረኣየ ምጥቃም ዘይተመጣጣኒ ሓይሊ ሰራዊትን እውን ደው ክብል ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝጽሓፎ ቅሉዕ ደብዳበ ሓቢሩ።
ንቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ክልል ኦሮሚያ ዝተፈጸመ ቅትለት፣ ምምዝባል ንጹሃን ዜጋታትን ዕንወት ንብረትን ድማ ኮኒኑ።
ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ንሕገ-መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ዓለማዊ ሕግታትን የይጥሕስ ከምዘሎ'ውን እቲ ማሕበር ይኸስስ።
መንግስቲ ፌዴራል ግን፡ ነቲ ዝፍጠር ዘሎ ዘይምርግጋእ ንካልኦት ተቓወምቲ ውድባትን ብስም ዘይጸርሖም 'ናይ ደገ ሓይልታትን' እዩ ተሓታቲ ዝገብር።
ፍትሒ ብዝምልከት
ንቕትለት ስነጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝኾነነ እቲ ቅሉዕ ደብዳበ፡ ቅድሚ ክብል ዝተጸመ ቅትልት ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮነነን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣንን ዛጊድ ፍትሒ ክርከብ ዘይምኽኣሉ ጥርጣረ ዝፈጠረ ጉዳይ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ።
ብዘይካ'ዚ "ኣብ ካልኦት ከባቢታት እታ ሃገር ዝፍጸሙ ዘለዉ ቅትለት ኣመሓደርቲ ድማ ኩነታት ሰላምን ጸጥታን ዘይምህላዉ ዘመላኽቱ እዮም" ኢሉ።
ሰበስልጣን ፌደራል መንግስቲ፡ ኣብ ክንዲ ኣብዞም ቅትለታት ብኣግባቡ ምርመራ ምክያድ፡ ምጥርጣር ዝፈጥሩ ዝተቐነባበሩ መግለጺታት ምሃብ ከምዝመርጹ ሓቢሩ።
"መንግስቲ ፌደራል ምጽራይ ኣብ ዘይተገበረሉ ጉዳይ፡ ገበነኛ ዝበሎ ዕላዊ እናገበረ እዩ። እዚ ድማ ሰፊሕ ምጥርጣር ዝፈጠረን ህዝባዊ ተቐባልነት ዘይረኸበን ኮይኑ'ሎ" ኢሉ ደብዳበ እቲ ማሕበረሰብ።
ኢንተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተመሳሳሊ ስክፋት ምግላጹ ዝዝከር እዩ።
ዓሌታዊ ጸብጻባት
መንግስቲታዊ ማዕኸናት ዜና ዋልታ፣ ፋናን ካልኦትን ከምኡ'ውን ኢሳት 'ብተደጋጋሚ ዓሌታዊ ምጽናት ክካየድ ጻውዒት የቕርባን ዘረባ ጽልኣት ይዝርግሓን ኣለዋ" ዝበለ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራት ትግራይ፡ ነዚ ተግባረን ከምዝኾንን ኣፍሊጡ።
እዚ ተግባር መራኸቢ ብዙሃን ድማ ምስቲ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ሩዋንዳ ዓሌታዊ ጎንጺ ክጓሃሃር ዝገበረ ጸብጻባት ሬድዮ [ኣርቲኤልኤም] ከምዝመሳሰል ገሊጹ።
"ተሞክሮ ሩዋንዳ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ጎስጓሳት ቅልጡፍ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ዘኸትሎ ሳዕቤን ዘዘኻኽርን መጠንቀቕታ ዝህብን እዩ" ኢሉ።
ናይ ሓይሊ ስጉምቲ
ምስቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልልን እናተጋደደ ዝመጽእ ዘሎ ምትፍናን ተኣሳሲሩ፡ እቲ ወጥሪ ላማዊ ፍታሕ ክረክብ እቲ ቅሉእ ደብዳበ ሓቢሩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብኢ ኣሕመድ፤ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ስጉምትታት ሓይሊ ከምዝወስድ ንዝህቦ መጠንቀቕታት ደው ክብሉ'ውን ሓቲቶም።
እዚ ኣብ ዘይኸውን ግን ልዕሊ 110 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ' ኲናት ሕድሕድ' ክኣትወሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ከምዝህሉ ኣጠንቂቑ።
ስለዝኾነ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፣ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት፣ ኮሚሽናት ሰብኣዊ መሰላት፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ኢጋድን ህብረት ኣውሮፓን፡
- መንግስቲ ፌደራል ነቲ ሕዚ ኣብታ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ፖለቲካዊ ፍታሕ ክህብ ክገብሩ
- ዓሌታዊ ምጽናት ክካየድ ካብ ምጽዋዕን ጽልኣታዊ ዘረባ ንዝዝርግሓ መንግስታውን ዘይመንግስታውን መራኸቢ ብዙሃን ክኹንኑ
- ሃገር ካብ ሓደጋ ኲናት ሓድሕድ ንምድሓን ብምዕላም መንግስቲ ፌደራል ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባትን ክልላዊ መንግስታትን ሃገራዊ መድረኽ ንኸዳለው ጸቕጢ ክካየድ
- •መንግስቲ ፌደራል ንኹሎም እሱራት ፖለቲካ፣ ጋዜጠኛታት፣ ዜጋታት ክፍትሑ ከምኡ'ውን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክምለስ፣ ናጽነት ሚድያ ክሕሎን ምግባርን ናይ መረጻ ፍኖተ ክርታ ክዳሎን ድፍኢት ክህሉ
- ንጉዳይ ቅትለት ንጹሃን ዜጋታት፣ ሰበስልጣን፣ መጭወይቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ፣ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት፣ ማእሰርቲን ጥቕዓትን ዘጻርይ ብሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝምራሕ ኣካል ክቐውም
- መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ሃገሩ ኣብ ዝርከብ ቴሌቪዥን ኢሳትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ሚድያታትን ኣብ ጉዳይ ጽልኣታዊ ዘረባን ዓሌታዊ ምጽናት ዝጽውዑ ትሕዝቶታትን ምጽራይ ክገብር ኣብቲ ቅሉዕ ደብዳበ ጻውዒት ኣቕሪቡ'ሎ።