ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ኣብዓላ፡ ሰለስተ መናእሰይ ብፖሊስ ተቐቲሎም
ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ኣብዓላ (ሽኸት) ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ናይቲ ክልል ምስ መናእሰይ ተጓኒጾም ንሰለስተ መናእሰይ ከም ዝተቐተሉን ንትሸዓተ ካልኦት ድማ ከም ዘቑሰሉን መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ተዛሪቦም።
እታ ከተማ፡ ምስ ትግራይ ኣብ ዝዳወብ ከባቢ እትርከብን ንከተማ መቐለ’ውን ዝቐረበትን እያ።
ምስ’ዚ ጎንጺ ብዝተኣሳሰር፤ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ክፍሊ ሃንደበታዊ ሕክምና፡ 6 ሰባት ሕክምናዊ ረድኤት ይወሃቦም ከም ዘሎ ሓላፊ ናይቲ ክፍሊ ሕክምና ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ።
እቶም ቢቢሲ ዘዘራረቦም መሰኻኽር ዓይኒ “ዓመታዊ ንዝኽበር በዓለ መስቀል: ንዳሜራ ዝኸውን ኦም ቆሪፆም ኣብ ልዕሊ ዘዳልዉ ዝነበሩ መናእሰይ: ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ጠያይቲ ተኩሱ” ይብሉ።
ከንቲባ ከተማ ኣብዓላ (ሽኸት) ኣይተ ጣሂር ሓሰን ግን ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ንዝተኣወጀ ናይ ዘይምእካብ እገዳ ዝጠሓሱ መናእሰይ እዮም ምስ ፖሊስ ተጋጭዮም ይብል።
ወሲኹ ድማ “ካብ ካልእ ከባቢ ዝመፅኡ መናእሰይ ንህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ንምልታም ሓሲቦም ዘንቀልዎ እዩ” ዝብል ግምት ከምዘለዎ’ኳ እንተገለጸ፡ እቶም ካብ ካልእ መጺኦም ዝበሎም መን ምዃኖም ግን ኣይጠቐሰን።
ኣካላት ፀጥታ ክልል ትግራይ ድማ፡ ናብ ክልል ዓፋር ክኣትዉ ከምዘይኽእሉን ይኹን እምበር ብቐረባ ይከታተልዎ ከምዘለዉን ንቢቢሲ ገሊጾም።
ሰራዊት ምክልኻል ሃገር፡ ናብታ ከተማ ብምእታው ነቲ ጎንፂ ከረጋግእ ከምዝጀመረ ሓበሬታ ኣሎ።