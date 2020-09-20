ኣውስትራሊያ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ፡ ዝተሓተ መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ኣመዝጊባ
ኣውስትራሊያ ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሕ፡ ዝተሓተ መዓልታዊ መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ዘመዝገበት ኮይና፡ ንሱ ድማ 18 ሰባት ጥራይ እዮም።
ኣብ'ታ ሃገር፡ ሕምብርቲ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኮይና ዘላ ግዝኣት ቪክቶርያ፡ ክሳብ ሰንበት ንጉሆ 14 ሰባት እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦም ኮይኑ፡ ካብ'ቲ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ዝነበረ 21 መልከፍቲ ነክዩ እዩ።
ግዝኣታት ኒው ሳውዝ ዌልስን ኩዊንስላንድን፡ ሕድሕድን ክልተ መልከፍቲ ጥራይ ረኺበን።
ካልኦት ግዝኣታት ጸብጻብ ዘየቕረባ ኮይነን፡ እቲ ቫይረስ ግን ሓልሓሊፉ እዩ ዝርከበን።
ኣውስትራሊያ፡ ኣብ 23 ሰነ ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳ እያ ክንድዚ ዝተሓተ መልከፍቲ ኣመዝጊባ ነይራ።
እቲ ምንካይ "ዓብዪ ተስፋ ዘሕድር" ከምዝኾነ መራሒ ግዝኣት ቪክቶርያ ዳኒኤል ኣንድሪው ገሊጽ ኣሎ።
እታ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ መልከፍቲ ኣውስትራልያ፡ ነቲ 75 ምኢታዊት፡ ካብ ጠቕላላ ሞት ድማ፡ ነቲ 90 ምኢታዊት ዝተመዝገበላ ግዝኣት ቪክቶርያ፡ ካብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ዕጽዋ እያ እትርከብ።
ብፍላይ ኣብ ርእስ ከተማኣ ሜልቦርን፡ ሰባት ኣብ ገዝኦም ክኾኑ ዝተኣዘዙ ኮይኖም፡ ነቲ ዕጽዋ ዝቃወሙ ሰባት፡ ምስ ፖሊስ ይጓነጹ ኣለዉ።
እገዳታት ምልሕላሕ ጀሚራ ዘላ ሜልቦርን፡ ቁጽሪ መዓልታዊ መልከፍቲ ትሕቲ ሓሙሽተ እንተወሪዱ፡ ካብ ዝመጽእ 26 ጥቅምቲ ጀሚራ ነቲ ዕጽዋ ከምእተልዕሎ ገሊጻ ኣላ።