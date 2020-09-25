ብልሽውና ኮሮናቫይረስ ኣብ ኬኒያ፡ ነጋዶን ሰበ ስልጣንን ኬኒያ ዘኽስስ ግዕዝይና
ኣብ ኬኒያ ናውታት ሕክምና ኮቪድ-19 ንምዕዳግ ዝተሰልዐ ብሚሊዮን ዶላራት ዝቑጸር ገንዘብ ብምጥፍኡ፡ መርመርቲ ኬኒያ ኣስታት 15 ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ነጋዶን ክሲ ክምስርቱ'ዮም።
እዞም ምስ ፖለቲከኛታት ርክብ ዘለዎም ውልቀሰባትን ነጋዶን ሕጋዊ ብዘይኮነ መገዲ ጨረታ ክስዕሩ ከም ዝተገብረ እቲ ዝተኻየደ መርመራ የመልክት።
ህዝቢ ብፍላይ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገማት ምኽንያት ብምግባር ድሕሪ ዘስምዖ ጥርዓንን ተቓውሞን፡ መንግስቲ ኣብቲ ጉዳይ መርመራ ክግበር መምርሒ ሂቡ ነይሩ።
መንግስቲ ኬኒያ፡ ዝርግሐ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ካብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ትካላት ኣስታት 2 ቢሊየን ዶላር ሓገዝ ገንዘብ ተቐቢሉ'ዩ።
እንተኾነ፡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣገልግሎት ኣብ ዝህብሉ እዋን ከቢድ ሕጽረት መከላኸሊ ኣቑሑ ከም ዝገጥሞም ብተደጋጋሚ ይገልጹ ነይሮም።
በዚ ምኽንያት ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐን መንግስቲ ቖላሕታ ክገብረሎምን ክምሕጸኑ ጸኒሖም'ዮም።
እንተኾነ፡ በዓል መዚ ቀረብ ኣቑሑ ሕክምና ኬኒያ ዝጠፍአ ገንዘብ የለን ብምባል ነቲ ቅርታ ይነጽጎ።
እቶም ዝቐርቡ ክስታት እንታይ'ዮም?
ቀዳማይ ክፋል እቲ መርመራዊ ጸብጻብ፡ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፣ ጋወን፣ ጓንትን ካልኦት ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝርከቡ ሆስፒታላት ዘድልዮም ቀረባት ንክግዝአሉ ዝተሰልዐ 7.8 ሚሊዮን ዶላር ብዘይኣግባብ ተጠፋፊኡ'ዩ ይብል።
እቶም ካብ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝይናን ዝተወጻጽኡ ሰብ ሞያ፡ እዞም ኣቑሑት ንምዕዳግ ጨረታ ክካየድ ከሎ ብርክት ዝበሉ ሕግታት ተጣሒሶም'ዮም ኢሎም።
እቲ ኮሚሽን ብሮቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ "ዕድጊት እቶም ኣቑሑት ናይ ምቁጽፋር ሃላፍነት ኣብ ዝተዋህቦ ትካል ዝሰርሑ ሓለፍቲ ብዘይኣግባብ ወጻኢታት ስለ ዘውጽኡ ብገበን ክሕተቱ ከም ዝኽእሉ እቲ መርመራ የረድእ" ኢአሉ።
ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ልዕሊ ትካል ዕድጊት ናውታት ሕክምና ኬኒያ (ከምሳ) ከምኡ'ውን ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ክሲ ከም ዝምስርት ኣፍሊጡ።
ካልኣይ ክፍሊ እቲ መርመራ ድማ፡ ኣብ ዙርያ እቲ ጨረታ ስዒሮም ዝተባህሉ ትካላት ዘተኮረ'ዩ።
እቶም ትካላት ንኮቪድ-19 ዝተዋህቦ ናይ ሓገዝ ገንዘብ ብዘይኣግባብ ተጠቒሞም ድዮም ዝብል ዘመላኽት ነገር የለን።
ናብ ባይቶ ሰኔትን ቢቢሲን ዝተላእኸ ሰነድ ከም ዘመላኽቶ ግን ገሊኦም ጨረታ ዝስዓሩ ትካላት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዝተጣየሹ እዮም።
'ሾፕ ኤንድ ባይ ሊሚትድ' ዝተባህለ ትካል ጨረታ 10 ሚሊዮን ዶላር እዩ ስዒሩ።
ግን ድማ እቲ ትካል ኣብ ኬኒያ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ቅድሚ ምርካቡ ቅድሚ ሓደ ሰሙን'ዩ ተጣይሹ።
እቲ ትካል ዝፈጸምኩዎ ጌጋ የለን'ዩ ዝብል።
ካልኦት ጨረታ ዝተዓወቱ ትካላት ድማ ምስ ፖለቲከኛታት እታ ሃገር ርክብ ዘለዎም እዮም።
እቶም ሰነዳት ከም ዘመላኽቱዎ፡ ትካል ዕድጊት ናውታት ሕክምና ኬኒያ እቶም ኣቑሑት ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ ሰለስተ ዕጽፊ ወሲኹ ዝዓደገሉ እዋን ኣሎ።
እዚ ብልሽውና ዝፈጠሮ ጽልዋ
ብምኽንያት እአዚ ተግባር፡ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ብዙሓት ዶኳትርን ነርሳትን ሕጽረት መከላኸሊ ኮቪድ-19 ከም ዘጋጠሞም ብምግላጽ ሰልፊ ተቓውሞ ገይሮም።
ገሊኦም እቲ ዝቐርበሎም ኣቕሓ ደረጅኡ ዘይሃለወ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ይጥቅዑዎ ነይሮም።
መንግስቲ ደሞዝ ከም ዝውስኽ ቃል ብምእታው ናብ ስራሕ ክምለሱ ክገብር እንከሎ፡ እቲ ዝኣተዎ ቃል እንተዘይተፈጺሙ ግን ዳግም ኣድማ ከም ዝገብሩ ይገልጹ ኣለው።
ዶኳትር ኬኒያ ዝርግሐ እቲ ለበዳ ንምቁጽጻር ዝተረኽበ ናይ ሓገዝ ገንዘብ ኣብ ዘይምዓልኡ ስለ ዝውዓለ'ዩ ሕሙማት ክሞቱ ክኢሎም ይብሉ።
ክሳብ ሕጂ ኣስታት ሓደ ሽሕ ዶኳትር በቲ ቫይረስ ክልከፉ ከለው 10 ድማ ሞይቶም።
እቲ ነዚ ለበዳ ንምክልኻል ዝተዋህበ ሓገዝ ገንዘብ ካብ ዓለምለኻዊ ባንኪ፣ ዓለምለኸ ትካል ገንዘብ፣ ትካል ጥዕና ዓለምን ቻይናዊ በዓልቲ ሃብቲ ጃክ ማን ዝተረኽበ'ዩ።
ላዕለዎት ሓለፍቲ ኬምሳ ግን ኣይውዓልናዮን ብዝብል ንባዕሎም ተኸላኺሎም። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ጆን ማንጃሪን ካልኦት ክልተ ላዕለዎት ሓለፍትን ካብ ስርሖም ተኣጊዶም ኣለው።
ኣቦ መንበር ኬምሳ ኬምቢ ጊቱራ ግን እቲ ትካል ልዕሊ እቲ ዝተፈቐደሉ ወጻኢ ከም ዝገብረ ተኣሚኑ።
ብሮቡዕ ግን ሰበ ስልታን ትካል ዕድጊት ናውታት ሕክምና ኬኒያ ዝርዝር እቶም ጨረታ ዝተዓወቱ 25 ትካላት ንከቕርቡ ተሓቲቶም ፍቓደኛታት ኣይኮኑን።
መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ?
ፕሬዝደንት ኡህሩ ኬኒያታ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ንምጽራይ ቃል ኣትዩ'ዩ።
ብ26 ነሓሰ 2020 እቲ መርመራ ኣብ ውሽጢ 21 መዓልታት ክዛዘም መምርሒ ሂቡ'ኳ እንተነበረ፡ እቲ ዘቐመጦ ግዜ ገደብ ግን ሓሊፉ ኣሎ።
ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝይናን ኬኒያ ዝረኸቦ ቀዳማይ ዙርያ መርመራ ናብ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃግረ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
ኣብዛ ሃገር ልዕሊ 37 ሽሕ ሰባት በቲ ቫይረስ ክልከፉ ከለው ካልኦት 659 ሞይቶም'ዮም። እቶም ልዕሊ 24 ሽሕ ድማ ሓውዮም። ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት ግን ብዝሒ መልከፍቲ ምጉዳል ኣርእዩ ኣሎ።