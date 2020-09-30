ኢትዮጵያ፡ ፖለቲከኛ፣ ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላትን ደራስን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም ዓሪፎም
ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ፣ ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላትን ደራስን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም ካብዛ ዓለም ብሞት ከምዝተፈለዩ ተገሊጹ።
ቅድሚ ሰሙን ናብ ሆስፒታል ከምዝኣተዉን ክትትል ሕክምና ኣብ ዝግበረሎም እዋን ኣብ ጥዕንኦም ምምሕያሽ ይረኣይ ከምዘሎን ብቐረባ ዝፈልጥዎም ሰባት ሓቢሮም ነይሮም።
ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ኣብ መበል 90 ዓመቶም ከምዝዓረፉ ትማሊ ሰሉስ 19 መስከረም 2013 [ኣ.ኢ] ካብ ቤተሰቦም ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት።
ካብ ስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሴ ጃሚሮም ንዝነበሩ መንግስታት ኢትዮጵያ ብግልጺ ብምንቃፍ ዝፍለጡ እቶም ሙሁር፤ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ብጽሑፍ ብምግላጽ ይፍለጡ።
እዋን ትምህርቲ
ብ 1922 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተወለዱ ኮይኖም፤ ዘመናዊ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሮም ኣብ እዋን ቆልዕነቶም ብቤተክርስትያን ዝወሃብ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ብምክትታል ድቁና ከምዝረኸቡ ታሪኽ ህይወቶም የመልክት።
ብድሕሪኡ ኣብ እንጦጦ ሓፈሻዊ፤ ቤት ትህርቲ ተፈሪ መኮነን ነበር ብምእታው ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቲ ተኸታቲኦም። ጽቡቕ ውጽኢት የመዝግቡ ካብ ዝነበሩ ተምሃሮ ድማ ሓደ ነይሮም።
ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝለዓለ ውጽኢት ካብ ሞንጎ ዝረኸቦ ኮኾባት ተምሃሮ ብምንባሮም ናብ ደገ ከይዶም ትምህርቶም ዝቕጽሉሉ ዕድል ተዋሂብዎም።
ናብ ህንዲ ብምኻድ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ፑንጃብ ቀዳማይ ዲግሪ ዝረኸቡ ኮይኖም ብድሕሪኡ ኣሜሪካ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክላርክ ዩኒቨርሲቲ ብኻልኣይ ዲግሪ ተመሪቖም።
ትምህርቶም ዛዚሞም ናብ ኢትዮጵያ ምስተመለሱ ዝበዝሕ ዕድሚኦም ናብ ዘሕለፉሉ ሞያ መምህርነት ብምእታው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ከምዘገልገሉ ይፍለጥ።
ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝጸንሑሎም ዓመታት፤ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ጂኦግራፊ ብመምህርነትን ሓላፊ እቲ ክፍሊ ትምህርቲ ብምዃንን ሰሪሖም። ነቲ ክፍሊ ትምህርቲ ዘገልግሎ መጻሕፍቲ ብምድላው ዓብዪ ውዕለታ ከምዝፈጸሙ'ውን ይዝረበሎም።
ብተወሳኺ'ውን መምህር ኣብ ዝነበሩሉ እዋንን ብድሕሪኡን ዝተፈላለዩ መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ካልኦት ጽሑፋትን ብምድላው ንሕትመት ኣብቂዖም።
ጽሑፍን ፕሮፌሰርን
ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለዎም ጽሑፋት ብምድላው ኣብ ጋዜጣ፣ መጽሔታት፣ ፌስቡክን ካልኦት ማሕበራዊ መራኸብታትን ክዝርግሑ ጸኒሖም'ዮም።
ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዘጋጠመን ንናብራ ህዝቢ ዝፈተነን ጥምየት ብዝምልከት ዘቕረብዎ ጽሑፍ ክሳብ ሎሚ ከም መወከሲ ካብ ዝቐርቡ ጽሑፋቶም ኮይኑ'ሎ።
ካብ ትምህርታውን መጽናዕታውን ጽሑፋት ብተወሳኺ ንፖለቲካ ከምኡ'ውን ዝተፈላለዩ ንመዓልታዊ ህይዌኦም ዝምልከቱ ዛዕባታት ብምድህሳስ ይጽሕፉ ምንባሮም ይዝከር።
ብፍላይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዋኒናት ዝምልከቱ ነቐፍቲ ጽሑፋቶም ብዘይፍርሕን ስግኣትን ከምዘቕርቡ ይግለጽ።
ፕሮፌሰር ዘሕተምዋ መጽሓፍ እኩብ ግጥምታት "እንጉርጉሮ" ነዚ ከም መርኣያ እትውሰድ ኣዘራራቢት መጽሓፍ እያ። እታ መጽሐፍ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ብምልዓል ዓብዪ መልእኽቲ ከምዝሓዘት ኣንበብቲ ይምስክሩ።