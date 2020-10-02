ኮሮናቫይረስ፡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተወሺቡ
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን በዓልቲ ቤቱን፡ ድሕሪ ናይ ቀረባ ኣማኻሪቱ ዝነበረት ሆፕ ሂኪስ ብኮሮናቫይረስ ብምልካፋ፡ ናብ ውሸባ ክኣቱ ከምዝተገደደ ሓቢሩ።
ንሱ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ፡ ንሱን መላንያ ትራምፕን፡ ውጽኢት መርመራ ኮሮናቫይረስ ይጽበዩ ከምዘለው ኣፍሊጡ።
ክሳብ ሕጂ፡ እዛ 31 ዝዕድሚኣ ኣማኻሪት ፕረዝደንት ጥራይ እያ፡ ካብቶም ናይ ቀረባ ኣማኸርቲ ኮሮናቫይረስ ተረኺብዋ ዘሎ።
ሆፕ ሂኪስ፡ ኣብዚ ሰሙን ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ናብቲ ፕረዝደንታዊ ክትዕ ዝተኻየደሉ ከተማ ኦሃዮ፡ ተጓዒዛ ነይራ።
ንሳ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ከተማ ኪልፈላንድ ብዘይ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ካብ ነፋሪት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክተወጽእ ተሳኢላ ነይራ።
ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ከተማ ሚኒሶታ ኣብ ዝተኻየደ ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ፡ ኣብ ሆሊኮፕተር፡ ምስቲ ፕረዝደንት ተሰቂላ ምንባራ'ውን ይፍለጥ።
ብመሰረት ማዕከን ዜና ብሉምበርግ፡ ሆፕ ኢክስ፡ ኣብ ሚኒሶታ እንከላ ምልክታት ኮሮናቫይረስ ምስ ተሰመዓ፡ ካብ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ተወሲዳ ከምዝተወሸበት ገሊጹ።
ትራምፕ፡“ሆፐ ሂኪስ፡ ብዘይ ዕረፍቲ እትሰርሕ ዝነበረት ብኮሮናቫይረስ ተለኺፋ። ዘሰንብድ” ክብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉ። ንሱን በዓልቲ ቤቱን ድማ ውጽኢት መርመራ ኮሮናቫይረስ ይጽበዩ ከምዘለውን፡ እቲ ናይ ውሸባ መስርሕ ከምዝጀመሩን ሓቢሩ።
ካልኣይ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ኣብ ዝመጽእ 15 ጥቕምቲ፡ ኣብ ከተማ ፈሎሊዳ ክህልዎ እዩ።
እንተኾነ፡ እቲ ፕረዝደንት ክሳተፍ ድዩ ኣይሳተፍን ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ። ትራምፕ ንማዕከን ዜና ፎክስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ንሱን በዓልቲ ቤቱን ምስ ሆፕ ሂኪስ ብዙሕ እዋን ብሓንሳብ ከምዝገበሩ ገሊጹ።
“እንታይ ከምዘጋጥም ክንርኢ ኢና” ክብል’ውን ተዛሪቡ።
ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ፡ ልዕሊ 7.2 ሚልዮን ሰባት ብለበዳ ኮሮናቫይረስ ተለኺፎም ኣለዉ። ካልኦት 200,000 ሰባት ድማ ብሰንኪ እዚ ሕማም ህይወቶም ስኢኖም ኣለው።