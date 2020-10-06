ኣብ ኢትዮጵያ መበል 11 ክልል ንምፍጣር ህዝበ-ውሳነ ክግበር'ዩ
ኣብቲ 'ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን' ተባሂሉ ዝፍለጥ ክልል ተጠርኒፎም ዝጸንሑ ንኡሳን ዞባታት (ዞናት) ናይ ገዛእ ርእሶም ክልል ክህልዎም ብዘቐረብዎ ጠለብ መሰረት፡ ህዝበ-ውሳነ (ረፈረንደም) ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ።
እቶም ኣብቲ ብቡን ሃብታም ምዃኑ ዝፍለጥ፡ ደቡባዊ-ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ፡ 5 ዞናትን፡ ሓደ ወረዳን ነቲ ዝጠለብዎ ሓድሽ ክልል ናይ ምፍጣር ሕቶ፡ ባይቶ ፈደረሽን ከምዘጽደቖ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ካፋ ዞን ኣብ ናይ ፈይስቡክ ገጹ ሓቢሩ።
ኣብቲ ዝካየድ ህዝበ-ውሳነ፡ ህዝቢ ናይቶም ከባቢታት እንተደጊፎሞ፡ ዞናት፡ ምዕራብ ኦሞ፡ ሸካ፡ ካፋ፡ ዳዉሮ፡ በንች ሸኮን፡ ኮንታ ወረዳን ኣብ ሓደ ክልል ክጥርነፉ'ዮም።
እቲ ክምስረት ተሓሲቡ ዘሎ ክልል "ህዝብታት ደቡባዊ-ምዕራብ" ተባሂሉ ክጽዋዕ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ጠቒሰን።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝበ-ውሳነ ከካይድ በቲ ቤት ምኽሪ ሓላፍነት ከምዝተዋህቦ ተፈሊጡ'ሎ።
ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት፡ ህዝቢ ሲዳማ፡ ብህዝበ-ውሳ ካብ ደቡብ ክልል ብምውጻእ ነ ናይ ባዕሉ ክልል ምፍጣሩ ይዝከር።
ካልኦት 13 ናይ ክልል ጠለባት ናብቲ ቤት ምኽሪ ፈደረሽን ቀሪቦም ከምዘለዉ ይግለጽ።
ክልል ደበብ እቲ ዝበዝሑ ብሄራት ኢትዮጵያ ዝርከብሉ ዞባ ምዃኑ ይፍለጥ።