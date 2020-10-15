ሊብያ ዕሉል ኣዘዋዋሪ ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣውዒላ

Migrants crowd the deck of their wooden boat off the coast of Libya May 14, 2015

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ሰበስልጣን ሊብያ ብዘይሕጋዊ ናይ ሰባት ዝውውር ብኢንተርፖል ክድለ ዝጸንሐ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሪፖሊ ከም ዝኣሰርዎ ገሊጾም፡፡

ሕጋዊ መንግስቲ ሊብያ ነቲ ብቢጃ ዝፍለጥ ኣብዲ ኣልራህማን ኣልማሊድ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ እዩ ትማሊ ረቡዕ ከም ዝኣሰሮ ኣፍሊጡ፡፡

ንነዊሕ ዓመታት ነታ ሃገር ዝመርሐ ሙዓመር ጋዳፊ ኣብ 2011 ዓ.ም ካብ ስልጣን ካብ ዝእለ ሰላም ስኢና እትርከብ ሊብያ፡ ካብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ቀንዲ መገዲ ናብ ኣውሮጳ ዝግበር ጉዕዞ ስደተኛታት ኮይና እያ፡፡

ብተወሳኺ ኣብታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ግህሰት ይፍጸም ከም ዘሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይሕብሩ፡፡

ኤምባሲ ፈረንሳ ኣብ ሊብያ ንማእሰርቲ ማሊድ ‘‘ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ንምቅላስ ጽቡቕ ዜና እዩ’’ ክብል ገሊጹ፡፡

ኣብዲ ኣል-ራህማን ኣል-ማሊድ መን እዩ?

ኣል-ሚላድ ሓላፊ ሓለዋ እቲ ምስ ግህሰት መሰል ስደተኛታትን ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባትን ተተሓሒዙ ዝለዓል፡ ሰሜን ምዕራባዊ ገማግም ከተማ ዛውያ ከም ዝነበረ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ፡፡

ኣብ 2017 ድማ ሰብሞያ ሕቡራት ሃገራት፡ ንዕኡ ካልኦት ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ሊቢያን ስደተኛታት ዝጸዓና ጀልባታት ተኲሶም ክጥሕላ ከም ዝገበሩ ገሊጾም፡፡

ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ዛውያ ስደተኛታት ዝጋፍዑሉ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኸፈተን ቀንዲ ተሓባባሪ ዘይሕጋዊ ንግዲ ነዳዲ ከም ዝኾነን ገሊጾም፡፡

ካብ 2014 ናብዚ ልዕሊ 20 ሽሕ ስደተኛታት ባሕሪ ሜዲትራንየን ከቋርጹ ከም ዝሞቱ ዓለማዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ይገልጽ፡፡