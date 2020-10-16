መርሃዊ ቅዱስን ጽጋቡ ገብረማርያምን ኣብ ቮልታ ስጳኛ ክወዳደሩ እዮም

ጽጋቡ ገብረማርያም(ጸጋም) መርሃዊ ቅዱስ (የማን)

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ጽጋቡ ገብረማርያም(ጸጋም) መርሃዊ ቅዱስ (የማን)

ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስን ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ገብረማርያምን ኣብቲ ሓደ ካብ ሰለስተ ዎርልድ ቱራት ዝኾነ ቮልታ ስጳኛ ንክለባቶም ወኪሎም ክወዳደሩ እዮም።

እዚ ካብ 20 ጥቅምቲ ክሳብ 8 ሕዳር ዝካየድ ውድድር ቮልታ ስጳኛ ካብ ዝጅመር 75 ዓመታት ዘቁጸረ ኮይኑ፡ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ምስ ጋንታ ኣስታና ከምኡ'ውን ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ገብረማርያምን ምስ ጋንታ ሚቸልተን ስኮት ብምኳን ኣብዚ ውድድር ከምዝሳተፉ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ቮልታ ስጳኛ ኣፍሊጡ።

ኣብዚ ውድድር 176 ተቐዳደምቲ ን22 ጋንታታት ወኪሎም ኣብ መበገሲ መስመር ክርከቡ እዮም።

እዚ ናይ ሎሚ ዓመት 18 መድረኻት ዝሓዘ ኮይኑ፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጽጻር ከምዝሓጽር ተገይሩ ኣሎ።

ተቐዳደምቲ ኣብዚ 4 ጎልጎል ዝበዝሖ፡ 8 መጠናዊ፡ 5 ተሪር ዓቕብ ዘሎወን: 1 ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ዘለዎ ቅድድም: 26 ጥቅምትን 2 ሕዳርን ጥራይ ብምዕራፍ 2882.8 ኪሎ ሜተር ክሽፍኑ እዮም።

መግለጺ ስእሊ,

ፅጋቡ ኣብ ጎቦ መሰቦ እንትለማመድ

ኣብቲ ብ5 ሕዳር ዝካየድ መበል 15 መድረኽ መጠናዊ ዓቐብ ዘለዎን እቲ ዝነወሐን መድረኽ ኮይኑ፡ ተቐዳደምቲ 230.8 ኪሎ ሜተር ክሽፍኑ እዮም።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር ዝወተዓተሉ ስሎቮንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊክ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት'ውን ነዚ ውድድር ክዕወተሉ ትጽቢት ይግበረሉ።

እንተኾነ ከም ብዓል ቲባውት ፒኖት፡ ደቪድ ጋዉዱ፡ ክሪስ ፍሩም፡ ሪቻርድ ካራፐዝን'ውን ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማ ስለዝርከቡ ኣብዚ ውድድር ኣድማዕቲ ኮይኖም ከምዝቐርቡ ብዙሓት ትጽቢት ኣሕዲረሙሎም ኣለዉ።

ጋንታታት ኤ-ጂ-ቱ-ኣር ላ ሞንድያል፡ ኣስታና ፕሮ ቲም፡ ባህረይን ኤምሲ ላርን፡ ቦራ ሃንስግሮ፡ ቡርጎስ ቢ-ኤች፡ ካጃ ሩላር፡ ሲ-ሲ-ሲ ቲም፡ ኮፊደስ፡ ኵክ ስቴፕ፡ ኢ-ኤፍ ፕሮ ሳይክሊንግ፡ ኤፍ-ዲ-ጀይ፡ ኢንዮስ፡ እስራኤል ስታርት ኣፕ ኔሽን፡ ሎቶ ሳውዳል፡ ሚቸልተን ስኮት ፡ ሙቪስታር፡ ኤን-ቲ-ቲ ሳይክሊንግ፡ ጃምቦ ቪዝማ፡ ሳንውብ፡ ቶታል ዳይረክት፡ ትሩክን ዩ-ኤ-ኢ ቲም ክሳተፋ እየን።

ምንጪ ስእሊ, Luc Claessen

መግለጺ ስእሊ,

መርሃዊ ቅዱስ ምስ ጋንታ ኣስታና

ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንቮልታ ስጳኛ ዝተዓወቱ

2019 ስሎቮንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊክ

2018 ብሪጣንያዊ ሳይሞን ያትስ

2017 ብሪጣንያዊ ክሪስ ፍሩም

2016 ኮሎምብያዊ ናይሮ ኵናታና

2015 ኢጣልያዊ ፋብዮ ኣሩ

2014 ስጳኛዊ ኣልቤርቶ ኮንታዶር

2013 ኣሜሪካዊ ክሪስ ሆርነር

2012 ስጳኛዊ ኣልቤርቶ ኮንታዶር

2011 ስጳኛዊ ጅዋን ጆስ

2010 ኢጣልያዊ ቪንሰንዞ ኒባሊ

መግለጺ ቪድዮ,

ጽጋቡ ብሕታዊ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ዝተጸምበረ ኢትዮጵያዊ ተቐዳዳሚ ብሽክለታ።